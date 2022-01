James Bond : qui pourrait remplacer Daniel Craig dans le rôle du prochain film de la franchise?

Par Steven McIntosh

Journaliste divertissement

il y a 26 minutes

Crédit photo, EPA Légende image, Daniel Craig a été annoncé comme le sixième Bond en 2005 et est resté dans le rôle jusqu'à la sortie de No Time to Die cette année.

Après 16 ans, cinq films et un smoking rose plutôt discutable, le règne de Daniel Craig dans le rôle de James Bond a malheureusement pris fin cette année.

Si nous ne savons toujours pas exactement ce qu'est Quantum of Solace, nous savons que Craig a livré quelques-uns des meilleurs films de la franchise et qu'il sera difficile de le remplacer.

C'est une décision de casting extrêmement importante. Une grande partie des recettes du box-office dépend du choix du bon acteur pour le rôle.

"Un nouveau Bond ne se résume pas à un costume de tapis rouge et à un bras portant une montre", déclare Mark O'Connell, auteur de Catching Bullets : Memoirs of a Bond Fan. "Il doit être une star de cinéma, un ambassadeur de la saga et du cinéma, un diplomate des médias, un fils oint de la culture britannique et le visage d'un écosystème de produits et de sponsors valant des milliards de dollars.

"Il doit être instantanément reconnaissable aux quatre coins du monde comme James Bond. Il doit être beau, capable de tenir la caméra et de dominer des écrans de cinéma de la taille d'un terrain de football."

Bien sûr, tout nouvel acteur de Bond voudra probablement rendre hommage à ceux qui l'ont précédé, "mais il apportera ses propres qualités au rôle", note O'Connell. "Il n'a pas besoin d'avoir été un acteur principal. Daniel Craig ne l'était pas lorsqu'il a obtenu le rôle en 2005. Pourtant, il était un personnage principal en attente - ce que la productrice Barbara Broccoli a dû lui inculquer au cours d'une année environ de conversation sur le fait de prendre le flambeau de Bond."

Alors, qui cela pourrait-il être ?

Il existe plusieurs candidats dont les noms ont été évoqués ces dernières années.

Crédit photo, PA Media Légende image, Tom Hardy est l'un des favoris des bookmakers pour succéder à Craig.

Commençons par les bases : une chose que nous savons est que le prochain Bond sera un autre homme. "James Bond peut être de n'importe quelle couleur, mais il est masculin", a déclaré la productrice Barbara Broccoli en 2020.

"Je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes - des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressée par le fait de prendre un personnage masculin et de le faire jouer par une femme. Je pense que les femmes sont bien plus intéressantes que cela."

Dans cette optique, il n'y a pas beaucoup plus masculin que Tom Hardy, un acteur habitué à être dur à l'écran - il a joué les deux jumeaux Kray dans Legend et a joué dans Venom, Dunkirk et Mad Max : Fury Road.

Avec de tels rôles, il est facile de comprendre pourquoi Hardy est considéré comme le favori des bookmakers depuis un certain temps. Il a jeté son chapeau dans l'anneau en 2012, déclarant à Magic : "J'adorerais jouer Bond avec [le réalisateur de Tenet] Christopher Nolan ou quelque chose comme ça. Ce serait génial."

Cependant, à 44 ans, il y a maintenant un risque qu'il ait pu manquer le coche. Il faut se rappeler que Daniel Craig est resté dans ce rôle pendant 15 ans. Hardy aurait près de 60 ans s'il le gardait aussi longtemps.

La question de l'âge est également considérée comme un obstacle potentiel pour Idris Elba, 49 ans, qui a été le favori pour reprendre le rôle pendant une bonne décennie, après son interprétation extrêmement populaire de Stringer Bell dans The Wire.

Crédit photo, Reuters Légende image, Regé-Jean Page est actuellement connu pour son rôle du duc d'Hastings dans la série dramatique Bridgerton de Netflix.

"Voitures, dames, martinis. Qui veut faire ça ? Ça a l'air terrible", a plaisanté Elba en 2016. Mais l'acteur a également reconnu qu'il pourrait être "trop vieux" pour s'y lancer.

O'Connell note : "Connery et Lazenby avaient tous deux à peine 30 ans lorsqu'ils ont obtenu le job. Comme Craig et ses blessures pourront en témoigner, il est difficile de jouer Bond avec toutes les attentes du cinéma d'action. C'est le jeu d'un acteur plus jeune".

Quels agents plus jeunes pourraient donc être dans le coup ? La star de Bridgerton, Regé-Jean Page, 33 ans, ne serait certainement pas un mauvais pronostic - il avait l'air d'auditionner pour 007 à chaque fois qu'il foulait un tapis rouge cette année. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui porte un smoking aussi bien que lui, et l'ancien 007 Pierce Brosnan a dit qu'il ferait un Bond "merveilleux".

Page a cependant gardé la tête froide face aux rumeurs. Si vous êtes britannique et que vous faites quelque chose de renommé que les gens considèrent comme bien, les gens commencent à dire le mot "B"", a-t-il déclaré au Tonight Show plus tôt cette année. "C'est comme un insigne de mérite.

"Je suis très, très heureux d'avoir cet insigne", a-t-il ajouté. "Je suis heureux d'être en si bonne compagnie de gens qui ont ce badge. Mais c'est un badge."

La star de Game of Thrones, Richard Madden, est un autre acteur qui pourrait être dans la course, en grande partie grâce à son rôle dans le drame Bodyguard de la BBC, qui l'a obligé à porter un smoking, à faire reculer une voiture pour éviter les tirs et à savoir se servir d'une arme.

Crédit photo, Nicole Dove Légende image, Lashana Lynch a repris le titre de 007 dans No Time to Die, mais les producteurs ont déclaré que James Bond resterait un personnage masculin.

Et il n'est que juste que les producteurs considèrent un nouveau talent écossais, en gardant à l'esprit que le premier acteur à jouer James Bond dans la série de films était bien sûr le regretté Sean Connery.

Mais Madden, 35 ans, a également minimisé les spéculations. Il a déclaré à GQ en 2018 qu'il était "plus que flatté d'être mentionné" en relation avec Bond, mais a ajouté : "Tout le monde adore les rumeurs sur ce sujet. Je ne suis que le personnage actuel. Il y en aura une autre la semaine prochaine."

De même, James Norton, star de McMafia et autre favori de Bond, a déclaré au Evening Standard : "Bond est une telle icône et signifie tant de choses pour tant de gens, donc il y a une quantité inévitable de spéculations. Mais ce n'est rien d'autre que de la spéculation. Des spéculations très flatteuses et touchantes".

Le problème avec plusieurs de ces acteurs est qu'ils sont les favoris des bookmakers. Cela peut sembler être une bonne chose, mais les producteurs ont souvent choisi quelqu'un de beaucoup moins évident par le passé, peut-être à dessein.

"Il faut se rappeler que dans l'année ou les deux années qui ont suivi le dernier Bond de Pierce Brosnan [Meurs un autre jour, en 2002], les gros titres sur les 'favoris des bookmakers' n'ont jamais mentionné un type appelé Daniel Craig, alors qu'ils étaient obsédés par Clive Owen parce qu'il avait porté un smoking dans un autre film", note O'Connell.

Il y a toujours le "favori des bookmakers" et cela a tendance à être le bel acteur qui lance une nouvelle série télévisée le week-end, avec une équipe de relations publiques intelligente qui génère de telles rumeurs. Toutes les rumeurs récentes de ces dernières années sont des rumeurs de séries télévisées du dimanche soir", ajoute-t-il. "James Bond n'a jamais vraiment été une série télévisée du dimanche soir."

Cela pourrait-il entraver les chances de certains autres favoris associés au monde des séries télévisées, comme Aidan Turner, Tom Hiddleston et Cillian Murphy ? Peut-être, mais nous ne parierions toujours pas contre l'un d'entre eux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tom Hopper est soudainement devenu le favori de Bond auprès des bookmakers en octobre.

Ce qui soulève la question suivante : qui pourrait être un choix moins évident ?

Les 'outsiders'

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Tom Hopper, mais la co-star de Madden dans Game of Thrones a connu un regain d'intérêt et d'activité des bookmakers en octobre, alors qu'il était auparavant considéré comme un outsider.

Avant cela, vous pouviez parier sur lui avec une cote de 100-1 pour être le prochain Bond. Fin octobre, cette cote avait été ramenée à 3 contre 1 suite à des rumeurs selon lesquelles il figurait sur une liste de présélection établie par Broccoli.

"Il semble que nous ayons été pris en flagrant délit", a déclaré Rupert Adams, porte-parole de William Hill à l'époque. "Tom Hopper était complètement en dehors de notre radar, mais il y est maintenant. Le pari suggère qu'il est presque certainement sur la liste des candidats sélectionnés."

L'acteur de 36 ans a eu des rôles dans des séries télévisées telles que Casualty, Doctors et The Umbrella Academy, et est apparu aux côtés d'Amy Schumer dans le film I Feel Pretty de 2018.

Crédit photo, EPA Légende image, L'acteur écossais Richard Madden est surtout connu pour avoir joué dans la série télévisée de la BBC Bodyguard.

Par ailleurs, le travail de l'acteur irlandais Jamie Dornan va de Cinquante nuances de Grey à une performance potentiellement nominée aux Oscars dans Belfast de Kenneth Branagh. Ne le comptez pas hors de la course.

Clive Standen, la star de la série télévisée Taken (basée sur la trilogie cinématographique du même nom), et Henry Golding, la star de Crazy Rich Asians, ont également été cités par beaucoup.

L'acteur de Super Man, Henry Cavill, était en fait dans la course pour jouer Bond la dernière fois, et on pensait qu'il était le dauphin de Daniel Craig.

Mais à l'époque, Cavill avait une vingtaine d'années et était peut-être trop jeune pour le rôle, ce qui signifie que ses chances sont peut-être meilleures cette fois-ci.

"À ce stade, tout est en suspens. Nous verrons ce qui se passe. Mais oui, j'adorerais jouer Bond, ce serait très, très excitant", a déclaré Cavill à GQ en 2020...

O'Connell conclut : "J'ai toujours dit que le prochain Bond sera quelqu'un que nous connaissons tous, mais que personne n'a pensé à mentionner."Les noms que je secouerais dans la vodka Martini des prétendants seraient Oliver Jackson-Cohen (L'Homme invisible), Harris Dickinson (L'Homme du roi), George Mackay (1917), Matt Smith (Last Night in Soho), Paul Mescal (Normal People) et Nicholas Hoult (The Great)."