Leadership féminin : comment le soutien de ses amies a fait de Fiame Naomi Mata'afa la première femme Premier ministre de Samoa

Par Megha Mohan et Yousef Eldin

BBC 100 Women

il y a 38 minutes

Légende image, Fiame Naomi Mata'afa et les membres de son cercle de margaritas

Selon ONU Femmes, il y a moins de femmes en politique dans les îles du Pacifique que dans toute autre partie du monde. Mais cette année, les Samoa ont élu une femme à la tête de leur gouvernement - la deuxième nation des îles du Pacifique à le faire - grâce notamment à un réseau d'amies qui l'ont soutenue à chaque étape de son parcours.

"C'est le cercle des margaritas", dit la première femme Premier ministre de Samoa en levant une tasse bordée de sel. "C'est un endroit pour les confessions honnêtes."

Ses amies lèvent leurs verres.

"Manuia !" répondent-elles - "Santé !".

C'est un dimanche après-midi et un groupe d'une dizaine de personnes vient de quitter l'église du village pour se réunir autour d'un buffet sur la véranda de la maison familiale de Fiame Naomi Mata'afa, dans le village de Lotofaga.

Derrière elles, l'océan Pacifique Sud scintille juste au-delà d'une bande de sable blanc.

"Vous souvenez-vous comment ce parcours particulier a commencé pour nous ?" demande Tauiliili Alise Stunnenberg, consultante indépendante en tourisme et cousine éloignée de Fiame.

"C'était il y a un peu plus d'un an", répond le Premier ministre, "le lendemain de ma démission".

Le 11 septembre 2020, Fiame Naomi Mata'afa démissionne de son poste de vice-premier ministre du Parti de la protection des droits de l'homme (HRPP) au pouvoir à Samoa, s'opposant aux projets controversés visant à supprimer le droit d'appel contre les décisions d'un tribunal traditionnel samoan traitant de la propriété foncière et des titres de chef.

Au moment de quitter ses fonctions, la femme la plus haut placée au sein du gouvernement de Samoa déclare aux médias qu'elle craint que le pays "ne s'éloigne de l'État de droit".

Légende image, Fiame (à gauche) appelle ses copines les "gals".

Le lendemain, elle s'est rendue chez une amie pour leur soirée "Foodie Club" - une occasion où un groupe d'amies se rend au restaurant ou se prépare un repas.

"Lorsqu'elle est entrée, nous avons commencé à jouer la chanson d'Helen Reddy, I Am Woman - Hear Me Roar", se souvient Alise. "Et on lui a dit : 'Il est temps que tu prennes les choses en main'."

"Donnez-moi une pause, je viens seulement de démissionner !" fut la réponse de Fiame.

En l'espace de neuf mois, elle a remporté suffisamment de sièges pour être déclarée - finalement - la seule femme chef de gouvernement dans les îles du Pacifique.

Le village de Lotofaga était le lieu de résidence du père de Naomi Mata'afa, l'un des principaux chefs de Samoa et son premier Premier ministre, qui a mené le pays vers l'indépendance en 1962. Sa mère était membre du parlement, puis haut-commissaire des Samoa en Nouvelle-Zélande.

Élevée dans la capitale, Apia, Fiame se rendait souvent à Lotofaga avec sa famille. Des maisons aux toits de chaume bordaient la côte et les gens jetaient leurs filets de pêche au clair de lune - qui, dans le souvenir de Fiame, était aussi lumineux que le jour.

"C'était magique", dit-elle.

"Aujourd'hui, la plupart de cette communauté a déménagé sur des terres plus élevées, loin de la montée du niveau de la mer", ajoute-t-elle. "La plupart de nos villages sont basés sur la côte et de plus en plus [de gens] se déplacent".

Dans certains pays insulaires du Pacifique, le niveau de la mer a augmenté près de quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, et la région a vu les phénomènes météorologiques extrêmes augmenter en fréquence en raison du changement climatique.

"Dans les îles du Pacifique, nous contribuons le moins aux émissions de carbone et nous sommes les plus touchés", explique Mme Fiame.

À l'âge de 11 ans, elle a déménagé en Nouvelle-Zélande pour aller dans un pensionnat. Elle se souvient que ses parents faisaient toujours l'effort de venir assister à ses journées sportives et la taquinaient sur son style de natation éclaboussant.

En 1975, alors qu'elle avait 18 ans, son père est décédé et Naomi Mata'afa a reçu son titre de chef, Fiame. Elle était désormais le chef de son clan, ou matai.

"Je me souviens lui avoir demandé comment elle se sentait à l'époque, avec ce poids soudain de la responsabilité qui pesait sur elle", raconte Alise Stunnenberg. Fiame m'a répondu : "J'ai toujours eu ça en moi".

Pressentant que la voie empruntée par ses parents dans la politique nationale serait son avenir, Fiame s'est installée dans le village de Lotofaga après son retour de Nouvelle-Zélande.

" La Faʻa Samoa (culture et coutumes samoanes) tourne autour du cadre du matai dans les communautés rurales ", explique Fiame. "Et je voulais comprendre ces structures de leadership et comment les décisions sont prises au niveau des communautés locales."

Pendant son temps libre, elle s'asseyait sur le rivage de la plage de Lotofaga et discutait avec la communauté locale de pêcheurs - largement dirigée par des femmes - de leurs préoccupations.

Il s'agissait souvent de "leur parcours de femmes, qui comprenait des aspects culturels, biologiques, politiques et économiques", explique Mme Fiame.

En 1985, elle est entrée en politique et, en 1991, elle est devenue la première femme ministre de Samoa.

Fiame et ses amies essaient de se voir quelques fois par mois.

"Nous faisons beaucoup d'activités ensemble : salsa, cuisine et soutien mutuel dans notre travail", explique Nynette Sass, femme d'affaires et présidente de Samoa Women in Sport.

"Nous avons toutes des carrières, mais nous sommes là les unes pour les autres. Après la démission de Fiame du poste de vice-premier ministre, nous étions là pour elle."

Le groupe s'est rallié et s'est officieusement appelé Friends 4 Fiame.

Autour de dîners chez l'une ou l'autre ou d'un verre dans un bar voisin, elles ont discuté de l'avenir politique de Fiame. Il est temps de penser au plus haut poste élu du pays, lui ont-elles dit.

En 2021, lorsque Fiame a décidé de se présenter au poste de Premier ministre avec le nouveau parti d'opposition samoan Faʻatuatua i le Atua Samoa ua Tasi (Fast), qui signifie Samoa uni dans la foi, ses amies se sont mises en action.

En s'associant à des militants du parti Fast, Friends 4 Fiame a aidé à organiser une tournée nationale pour atteindre les électeurs dans les villages.

"Tout a été une courbe d'apprentissage. Nous, ses amies, sommes des vierges en politique", explique Alise.

"C'était hilarant de voir les réactions de ces femmes séduisantes et glamour, mes amies, qui m'accompagnaient aux réunions du conseil de village avec les chefs masculins et les chefs religieux", raconte Fiame. "Les hommes se tenaient définitivement plus droits lorsqu'elles arrivaient".

Les femmes ont organisé une série de talanoa - une forme de dialogue ouvert et inclusif des îles du Pacifique, où les gens sont encouragés à ne pas se retenir.

"Nous avons une riche culture oratoire à Samoa où les anciens et les chefs, qui sont pour la plupart des hommes, s'adressent à la communauté, mais cette fois-ci, il s'agissait d'inclure tout le monde, en particulier les jeunes femmes et les femmes rurales", explique Fiame.

La force du soutien apporté à l'idée d'une femme Premier ministre, en particulier par les jeunes femmes, était inattendue et encourageante.

Les résultats des élections du 9 avril 2021 à Samoa ont donné lieu à un match nul : 25 sièges pour le HRPP, qui gouvernait depuis près de 40 ans, et 25 pour le nouveau parti Fast.

Un seul candidat indépendant s'est ensuite rangé du côté de Fast, mais la commission électorale a constaté que seulement 9,8 % des députés étaient des femmes, soit un pourcentage très inférieur au quota obligatoire de 10 %, et a nommé une femme députée supplémentaire - du parti HRPP.

Puis les choses sont devenues chaotiques. Après la décision de la Cour suprême en faveur de Fast, Fiame s'est rendue au Parlement pour prêter serment et a constaté que le HRPP l'avait enfermée dehors. La cérémonie se déroule sous une tente à l'extérieur, mais les rivaux de Fiame affirment que c'est illégal.

Alors que d'autres procès ont eu lieu, les Samoans ont demandé à Siri et Alexa qui était leur premier ministre, et ont posté des vidéos des réponses sur les médias sociaux ; même les assistants vocaux ont refusé de se laisser entraîner dans la crise politique, nommant les deux candidats.

Crédit photo, Fiame Naomi Mata'afa Légende image, Fiame enfant, avec son père (en costume-cravate)

L'impasse n'a pris fin que le 23 juillet, lorsque la cour d'appel de Samoa a jugé que Fiame était la dirigeante légitime et que la création d'un député supplémentaire était inconstitutionnelle.

Les félicitations adressées à Fiame par la Néo-Zélandaise Jacinda Ardern et l'Australien Scott Morrison ont suivi, et l'homme qui était le premier ministre de Samoa depuis 1998, Tuila'epa Sa'ilele Malielegaoi, a finalement cédé.

Le journaliste samoan indépendant Lagipoiva Cherelle Jackson affirme que Mme Fiame est apparue calme tout au long de la crise constitutionnelle, ne recourant pas à l'attaque de son adversaire dans les médias.

"C'était presque comme si elle n'était pas dérangée par la frivolité de la prise de pouvoir de ses adversaires".

"Les Samoa sont une famille", a déclaré Mme Fiame à la BBC à l'époque. "Je ne suis pas inquiète. Je sais que tout ira bien et que nous trouverons une solution pacifique."

Les îles du Pacifique ont la plus faible représentation des femmes en politique au monde. Seuls 6 % des députés sont des femmes, en moyenne, et trois pays - la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu et la Micronésie - ne comptent aucune femme au parlement.

Mme Fiame est seulement la deuxième femme élue à la tête de la région, derrière Hilda Heine, présidente des Îles Marshall de 2016 à 2020. Selon les observateurs politiques, cela s'accompagne d'un examen intense et souvent peu aimable.

La journaliste Lagipoiva Cherelle Jackson raconte qu'il y a eu un déluge de "trolls en ligne vils et laids en fonction du genre" sur les médias sociaux, qui semblaient se concentrer sur son statut de femme célibataire.

"Les gens ont mis en doute sa sexualité et les dirigeants ont fait des remarques voilées sur son statut marital et le fait qu'elle n'a pas d'enfants", dit-elle, ajoutant qu'elle n'a jamais vu son adversaire se faire troller de la sorte lorsqu'il était au pouvoir.

Crédit photo, Fiame Naomi Mata'afa Légende image, Fiame Naomi Mata'afa, jeune femme, avec un membre de la famille royale, Afioga To'oa.

Mme Fiame dit qu'elle ne s'y attarde pas trop.

"J'espère qu'ils cesseront de poser ce genre de questions stupides", dit-elle.

Mais il y avait aussi des questions légitimes sur le type de leader que Mme Fiame sera pour les femmes.

Elle a, par exemple, nommé un homme au poste de ministre des femmes.

Lorsqu'elle est interpellée, Fiame répond : "Je n'ai pas nécessairement de problème à ce que des hommes soient ministres des questions féminines - en fait, je pense être la seule femme à avoir été ministre des femmes à Samoa, nous avons tellement plus d'hommes en politique - tant qu'ils sont capables de reconnaître les besoins politiques."

Les chefs de Samoa

Chaque famille élargie nomme un chef, ou matai, mais il existe une hiérarchie - certaines familles sont plus prestigieuses que d'autres.

Lors de la dernière enquête, en 2015, 7 % des quelque 200 villages des Samoa avaient une femme comme matai.

Seuls les matai peuvent être élus au parlement

Selon le ministère de la Femme, neuf villages ne permettent pas aux femmes de devenir matai.

Les Samoa occupent la 97e place dans l'indice d'égalité des sexes des Nations unies, et la violence sexiste est un sujet de préoccupation majeur. Bien que 46 % des femmes samoanes déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime au moins une fois dans leur vie, selon ONU Femmes, le pays ne compte qu'un seul refuge pour femmes.

Cela signifie-t-il que la violence contre les femmes n'est pas une priorité pour ce gouvernement ?

"Nous avons une petite économie, nous devons payer pour la santé, nous devons payer pour l'éducation, alors quand il s'agit de protection sociale, où trouvez-vous l'argent supplémentaire pour le faire ?". Fiame répond.

"Nous devons élaborer des stratégies par lesquelles nous pouvons travailler en partenariat avec nos conseils de village et nos ONG pour commencer à vraiment aborder ces questions, car le gouvernement n'a pas les ressources nécessaires".

"Ce n'est pas seulement une question de priorités, c'est une question de pénurie."

Aujourd'hui, Fiame a moins de temps pour cuisiner pour ses amies, mais elle fait la vaisselle, disent-elles. Lorsqu'elles se rencontrent, la conversation tourne souvent autour des questions relatives aux femmes.

"Dans le village de ma mère, explique l'architecte Lauano Lauina Grace, l'une des plus proches amies de Fiame, les femmes ne sont pas autorisées à prendre le titre de matai, donc elles n'ont pas voix au chapitre."

Aux Samoa, seul un matai - un chef de famille ou de clan - peut être élu au parlement.

"Nous devons sortir de notre zone de confort et réfléchir à ce que nous pouvons faire pour entendre cette voix", dit Lauina.

Alise Stunnenberg est d'accord. "Il est peut-être temps pour nous de commencer à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour contribuer à améliorer le statut et les moyens de subsistance des femmes dans notre pays", dit-elle.

On pense que le gouvernement pourrait envisager de lancer des initiatives en 2022.

D'autres grandes batailles attendent Fiame, notamment la poursuite des actions de plaidoyer en faveur d'un financement mondial pour lutter contre le changement climatique et la relance de l'économie de Samoa, qui a été brutalement frappée par la fermeture de la frontière du pays (qui est resté exempt de Covid) dès que la pandémie a été déclarée.

Les "gals", comme les appelle Fiame, continueront à être d'une grande aide.

"Elles ne font pas partie de mon cabinet fantôme, mais j'apprécie leur avis sur les questions", dit-elle.

"Nous ne sommes pas une organisation ni un organisme de bienfaisance enregistré, nous sommes un système de soutien", ajoute Alise. "Toute femme puissante a besoin d'un système de soutien composé de femmes puissantes".

Recherches supplémentaires par Reina Vaai