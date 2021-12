Héroisme : le petit garçon de 11 ans qui a sauvé deux personnes le même jour aux États-Unis

il y a une heure

Un garçon de 11 ans originaire de l'Oklahoma, aux États-Unis, a été récompensé le 15 décembre pour avoir sauvé la vie non pas d'une, mais de deux personnes en une journée.

Davyon Johnson a été nommé membre honoraire du bureau du shérif et des forces de police et a été honoré par le conseil d'éducation de sa ville natale de Muskogee, située à environ 80 kilomètres au sud-est de Tulsa.

"Davyon a effectué la manœuvre de Heimlich sur un camarade de classe le 9 décembre dernier et cette nuit-là, il a aidé une femme à s'éloigner de sa maison en feu", a écrit le bureau du shérif du comté de Muskogee sur Facebook.

"Je me suis senti bien, je suis excité", a déclaré le garçon après avoir reçu le prix.

Davyon Johnson se trouvait à l'école publique de Muskogee, où il est en sixième année, le 9 décembre, lorsqu'un de ses camarades de classe a essayé de desserrer le bouchon d'une bouteille d'eau avec sa bouche et s'est étouffé.

"Davyon s'est immédiatement précipité et a effectué la manœuvre de Heimlich", a déclaré la directrice de l'école, Latricia Dawkins, au Enid News & Eagle.

Le garçon a déclaré, quant à lui, qu'il avait appris la manœuvre sur YouTube et qu'il s'agissait d'une procédure précieuse à apprendre.

"Au cas où vous vous trouveriez dans la situation dans laquelle je me suis trouvé, vous pouvez savoir ce qu'il faut faire", a-t-il déclaré au même journal.

Quelques heures plus tard, Johnson a aperçu une femme handicapée qui échappait à un incendie de maison et a couru pour l'aider à sortir de l'allée et à monter dans son véhicule.