Vladimir Poutine : comment il a réussi à restaurer le statut de la Russie en tant que puissance mondiale après l'effondrement de l'URSS il y a 30 ans

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 39 minutes

Crédit photo, Getty Images

Il y a trente ans, le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev, le dirigeant de l'Union soviétique de l'époque, démissionnait de ses fonctions et remettait ses pouvoirs présidentiels à Boris Eltsine, le nouveau président de la Fédération de Russie.

Cette nuit-là, le drapeau soviétique rouge avec les symboles du marteau et de la faucille est descendu du Kremlin et remplacé par le tricolore russe.

Le lendemain, le Soviet suprême reconnaît l'indépendance des républiques soviétiques et dissout officiellement l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

L'effondrement soudain de l'URSS, un empire géant qui, pendant 70 ans, avait contrôlé divers États alliés et étendu son influence géopolitique sur la moitié du monde, a été un événement sismique qui a changé le monde.

Et il a laissé la Fédération de Russie nouvellement créée embourbée dans une crise d'identité.

"La Russie n'a jamais été un État-nation au sens occidental du terme. La Russie avait été un empire, mais elle n'avait jamais été un État-nation", explique à BBC Mundo Mira Milosevich, analyste de la Russie et de l'Eurasie au Real Instituto Elcano (Espagne).

A surtout lire sur BBC Afrique :

"Ainsi, avec la désintégration de l'Union soviétique, la Russie a essayé de créer une identité nationale russe, mais c'est un processus très complexe car la Russie est un pays multiethnique, multinational, avec de grandes traditions et très marqué par son passé impérial", ajoute-t-elle.

Au cours des années 1990, la Russie a cherché à définir non seulement son identité nationale, mais aussi sa relation avec l'Occident.

Mais après l'effondrement de l'URSS dans la période de l'après-guerre froide, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont cessé de considérer la Russie comme une "grande puissance", comme l'URSS l'avait été.

Et la manifestation la plus importante de cette dégradation a été l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est, région qui était considérée comme la zone d'influence de Moscou.

Selon les observateurs, c'est ce que le président russe Vladimir Poutine veut dire lorsqu'il déclare que l'effondrement de l'Union soviétique est "la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle".

"C'était la désintégration de la Russie historique sous le nom d'Union soviétique", explique Poutine.

"Nous sommes devenus un pays complètement différent. Et ce qui avait été construit pendant 1 000 ans a été en grande partie perdu."

Crédit photo, AFP Légende image, M. Poutine est devenu le président par intérim de la Russie en 1999, après la démission de Boris Eltsine

Ainsi, depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Poutine n'a jamais caché sa détermination à restaurer le statut de puissance mondiale de la Russie après des années d'humiliation supposée par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN.

Et comme le souligne Mira Milosevich, Poutine a réussi à redonner à la Russie son rôle stratégique de puissance mondiale.

"Poutine se voit comme le sauveur de la Russie", dit-elle. "Parce que la tentative de transition démocratique de la Russie dans les années 1990 a échoué et qu'il y a eu un effondrement et une faillite absolue du pays."

"Poutine a sauvé la Russie et restauré le rôle de la Russie en tant qu'acteur stratégique sur la scène internationale", ajoute-t-elle.

En effet, après ce qui a été considéré comme la "décennie perdue" de la Russie dans les années 1990, M. Poutine a fait en sorte que le pays soit à nouveau entendu sur la scène internationale.

Une ascension fulgurante

Poutine a travaillé comme espion du KGB pendant 16 ans avant de démissionner en 1991 pour entamer une carrière politique.

Après la démission d'Eltsine en 1999, M. Poutine est devenu président par intérim et, moins de quatre mois plus tard, il a été élu à une large majorité pour son premier mandat à la présidence de la Russie.

À la suite de cette ascension fulgurante, il est devenu le chef du Kremlin qui a occupé le poste le plus longtemps depuis le dirigeant soviétique Joseph Staline, décédé en 1953.

Un vote national controversé sur les réformes constitutionnelles en avril de cette année lui donne la possibilité de rester au pouvoir au-delà de son quatrième mandat actuel, qui se termine en 2024.

Ainsi, Poutine, 69 ans, pourrait rester au Kremlin jusqu'en 2036.

Les critiques disent qu'il a acquis les traits qui ont façonné sa vision du monde pendant l'ère soviétique.

"Il est clair que la Russie est de retour sur l'agenda international, mais pas pour des raisons positives", déclare à BBC World Natasha Kuhrt, maître de conférences au département des études sur la guerre du King's College de Londres et experte en politique étrangère et en questions de sécurité russes et eurasiennes.

"Il est intéressant de noter qu'il y a dix ans (au Kremlin), on parlait de la nécessité pour la Russie de se rendre plus attractive. Qu'elle devait utiliser le 'soft power'".

Crédit photo, AFP

"Eh bien, maintenant, ils ont totalement changé. Personne (à Moscou) n'est intéressé par le fait de se rendre plus attrayant. Tout ce qu'ils veulent, c'est que la Russie devienne un acteur, que la Russie obtienne une place à la table, que le monde reconnaisse la Russie".

"Si c'est ce que Poutine voulait, je pense qu'il y est parvenu, si l'on ne pense qu'en termes de calculs stratégiques", dit-elle.

La puissance mondiale de la Russie

C'est le plus grand pays du monde avec plus de 17 millions de km2 de territoire.

C'est le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde (après les États-Unis) avec 10,27 millions de barils par jour.

Elle possède le deuxième plus grand arsenal nucléaire du monde (après les États-Unis), avec 6 375 ogives.

Ses dépenses de défense sont les quatrièmes plus importantes au monde, avec des augmentations régulières ces dernières années : en 2020, elles ont atteint 66,84 milliards de dollars US.

Elle est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (l'un des cinq) avec un droit de veto.

Source : BP World Energy Statistics, SIPRI

Priorité

Comme le soulignent les experts, la priorité absolue de M. Poutine pour inverser le déclin post-soviétique de la Russie était de stopper l'avancée des puissances étrangères dans l'ancienne région soviétique.

En 2008, l'armée russe a envahi la Géorgie pour empêcher le président pro-occidental Mikheil Saakashvili de reconquérir militairement le territoire géorgien sécessionniste d'Ossétie du Sud, un protectorat russe.

Si Saakashvili avait réussi à réunifier son pays fracturé, il aurait pu se rapprocher de son objectif déclaré de faire de la Géorgie un candidat viable à l'adhésion à l'OTAN.

Crédit photo, Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia Légende image, Le Kremlin a déployé plus de 114 000 soldats à la frontière ukrainienne

De même, en 2014, en Ukraine, après que des manifestations pro-occidentales ont renversé le président Viktor Ianoukovitch, un allié de Moscou, la Russie est intervenue militairement, d'abord pour annexer la péninsule de Crimée, puis pour soutenir les rebelles anti-Kiev dans le Donbas, la région russophone de l'est de l'Ukraine.

Comme l'explique Mira Milosevich, ces incursions ne s'inscrivent pas dans la volonté de Poutine de rétablir l'Union soviétique. Il s'agissait, selon elle, d'un "principe historique de la sécurité nationale russe."

"Cette impulsion pour préserver les zones d'influence vient du concept de sécurité nationale de la Russie, pour protéger ce qu'elle considère comme son intérêt national et est très façonnée par son expérience historique d'être envahie", dit-il.

"Ce que la Russie veut, ce sont des espaces entre elle et l'ennemi potentiel. Et la Russie perçoit l'OTAN comme la plus grande menace pour sa sécurité nationale et ne veut pas de l'OTAN à ses propres frontières", dit-elle.

Puissance armée

Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a hérité de la grande majorité de l'arsenal nucléaire soviétique.

Bien que le pays ait considérablement réduit son stock, il contrôle toujours la deuxième plus grande force nucléaire du monde.

En 2018, dans son discours annuel sur l'état de la nation, Poutine se vantait de nouvelles armes nucléaires puissantes.

Devant des centaines de hauts fonctionnaires et de législateurs, quelques jours avant une élection qui lui donne un nouveau mandat de six ans, M. Poutine fixe des objectifs nationaux ambitieux et lance des avertissements défiants à l'Occident, qu'il accuse de "tenter de réprimer la Russie".

Crédit photo, Getty Images

M. Poutine explique que la Russie a testé un nouveau missile balistique intercontinental lourd, appelé Sarmat, et fait valoir que la Russie a été contrainte de moderniser son arsenal nucléaire après que les États-Unis se sont retirés du traité sur les missiles antibalistiques (ABM) en 2002.

M. Poutine affirme avoir averti l'Occident en 2004 qu'il allait prendre une telle mesure, mais que l'Occident "n'avait pas voulu parler à la Russie".

"Personne ne voulait vraiment nous parler à l'époque. Personne ne nous écoutait alors. Alors, écoutez-nous maintenant", dit M. Poutine sous un tonnerre d'applaudissements lors de ce discours qui a été retransmis en direct dans tout le pays.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Poutine inaugure le plus long pont d’Europe

Depuis lors, la Russie continue à moderniser son arsenal nucléaire.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), la Russie dispose d'environ 50 ogives nucléaires de plus en déploiement opérationnel en 2021 qu'un an plus tôt.

La Russie augmente également son arsenal nucléaire militaire global d'environ 180 ogives, principalement en raison du déploiement d'un plus grand nombre de missiles balistiques intercontinentaux terrestres à ogives multiples et de missiles balistiques lancés depuis la mer.

Ainsi, aujourd'hui, le monde non seulement écoute la Russie, mais la craint également.

Crédit photo, Getty Images

Liens internationaux

Dans sa course à la restauration de la puissance mondiale de la Russie, Poutine prend également sur lui de renforcer les liens dans des régions qui avaient déjà été stratégiques pour l'URSS, comme l'Amérique latine.

"Toutes les représentations au niveau diplomatique et dans les institutions internationales qui étaient auparavant exercées par l'Union soviétique le sont désormais par la Russie", déclare Mira Milosevich.

"Et sans aucun doute, la Russie a profité et poursuivi les relations historiques traditionnelles de l'Union soviétique qu'elle a eues, par exemple, en Amérique latine.

Comme le souligne l'expert, la présence de la Russie en Amérique latine fait partie d'une stratégie internationale plus large dont l'objectif principal est de "saper le leadership américain dans la région" et de "concurrencer l'autre grande puissance émergente, la Chine".

"Poutine est un stratège fantastique, comme il l'a montré", déclare l'analyste de l'Institut royal Elcano.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Et de 4 pour Vladimir Poutine. Il a prêté serment aujourd'hui pour un quatrième mandat.

"Il a pu, par exemple, faire entrer la Russie sur l'échiquier du Moyen-Orient avec beaucoup moins de pouvoir économique, militaire ou politique que les États-Unis".

"Aujourd'hui, la Russie est un acteur indispensable, le seul acteur stratégique au Moyen-Orient qui parle à tout le monde, du Hezbollah au roi d'Arabie saoudite", ajoute Mira Milosevich.

En outre, la Russie est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies - une place qu'elle a également héritée de l'Union soviétique - ce qui lui confère un droit de veto.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poutine et le président brésilien Jair Bolsonaro

Faiblesses

Mais les succès diplomatiques, militaires et stratégiques de M. Poutine n'ont pas réussi à masquer les faiblesses intérieures fondamentales de la Russie : une économie trop dépendante des recettes d'exportation de l'énergie (la Russie est la onzième économie mondiale en termes de PIB), une corruption généralisée, des infrastructures et des prestations sociales médiocres et un mécontentement politique et social croissant.

Comme le souligne Natasha Kuhrt, Poutine définit largement sa politique étrangère en s'opposant aux États-Unis et à l'Union européenne, en soutenant des régimes "atypiques" et en vendant des armes à qui en fait la demande.

"Tout comme l'Union soviétique, qui a vendu des avions et des armes aux pays africains en prévoyant de payer en cinq ans, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez de l'influence", dit Kuhrt.

"La Russie vend beaucoup d'armes et cela ne vous rend pas influent en soi. Vous pouvez construire une centrale nucléaire pour un pays, mais cela ne signifie pas qu'il vous sera loyal. Il faut donc être prudent quand on parle d'influence et de puissance mondiales."

"Parce qu'en termes d'influence, (la Russie) ne fait pas ce que la Chine fait, par exemple, en Afrique, où elle engrange d'énormes bénéfices à long terme en termes d'investissements."

Crédit photo, Reuters

Plus de tensions

Les tensions avec l'Occident sont aujourd'hui à leur comble.

L'Occident accuse la Russie de masser des dizaines de milliers de soldats près de l'Ukraine en vue d'une éventuelle attaque.

Le Groupe des Sept met en garde Moscou contre des "conséquences massives" s'il attaque l'Ukraine.

Le Kremlin souligne que la Russie n'a pas l'intention de lancer une nouvelle attaque contre l'Ukraine et que l'Occident semble avoir été convaincu des intentions agressives de Moscou sur la base de ce qu'il appelle de fausses histoires dans les médias occidentaux.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le grand show de Poutine

Pour l'instant, il est peu probable que les divisions entre la Russie et l'Occident soient résolues de sitôt.

Poutine a peut-être déjà atteint son objectif de faire de la Russie un acteur respecté - et craint - dans le monde, mais comme le souligne Kuhrt, il est peu probable qu'il trouve une place durable pour la Russie dans le nouvel ordre mondial, une place où elle serait traitée comme un partenaire égal.

"Je pense que la Russie essaie toujours de se positionner dans le monde. Et maintenant, avec la montée de la Chine, ce ne sera pas si facile", déclare l'expert du King's College.

"Poutine peut penser qu'il sait comment faire, mais cela ne signifie pas qu'il sera capable de le faire."

Vous pourriez aussi être intéressé par :