Théorie de la panspermie : que dit-elle sur la possibilité que l'univers regorge de vie ?

Le mot vient du grec ancien πᾶν (pain) " tout " et σπέρμα (sperme) " semence ".

L'une des grandes questions sans réponse, et dont personne ne s'attend à ce qu'elle soit résolue de sitôt, est l'origine de la vie sur Terre (ou ailleurs).

La science a tenté de la comprendre mais, malgré des progrès étonnants, de nombreux mystères inexpliqués subsistent.

Qu'est-ce qui a pu déclencher ce qui a fait la vie à partir de la non-vie ?

Eh bien, il existe une hypothèse, dont les antécédents remontent à l'Ancien Empire égyptien et que l'on retrouve également dans les débuts de l'hindouisme, dans la pensée du philosophe grec présocratique Anaxagore et chez les gnostiques juifs et chrétiens, qui, bien qu'elle ait été rejetée à plusieurs reprises, a résisté à l'épreuve du temps.

C'est la théorie de la panspermie.

Certaines de ces sources anciennes postulent que le cosmos tout entier est rempli de graines et que la vie sur terre en est issue.

La version moderne postule - en résumé - que la vie existe dans tout l'Univers et qu'elle peut être transportée dans l'espace d'un endroit à un autre.

Ce n'est certainement pas prouvé.

Et plusieurs experts soulignent que, même si elle était prouvée, elle ne réglerait pas nécessairement la question de l'origine de la vie.

Elle n'en est pas moins intéressante, et plusieurs découvertes lui ont donné une certaine crédibilité.

Une équipe d'éminents scientifiques du MIT et de Harvard, par exemple, "est suffisamment convaincue de la plausibilité de la panspermie pour avoir investi plus d'une décennie et une bonne partie des fonds de la NASA et d'autres sources", note le blog sur l'astrobiologie de la NASA, "pour concevoir et produire un instrument qui peut être envoyé sur Mars et potentiellement détecter de l'ADN ou l'ARN le plus primitif", et vérifier si une forme de vie a été transportée sur Mars.

Est-ce possible ?

Comme nous l'explique le physicien britannique Brian Cox dans une vidéo de BBC Ideas et de l'Open University du Royaume-Uni, voici ce que nous savons :

Cette bactérie se nourrit d'ammoniac.

La vie est incroyablement adaptable - il suffit de voir comment notre propre espèce a réussi à se développer dans le monde entier.

Et les micro-organismes, tels que les archées et les bactéries, au cours de millions d'années d'évolution, ont été capables de se modifier pour s'adapter à un large éventail de conditions.

Cela signifie qu'il existe aujourd'hui des microbes capables de survivre grâce à une variété de régimes alimentaires - soufre, ammoniac, le métal manganèse - et en présence ou en l'absence d'oxygène.

Certains survivent même dans les conditions les plus extrêmes que la Terre puisse offrir.

Pyrococcus furiosus se développe dans les cheminées hydrothermales du fond de la mer. Sa température de croissance optimale est de 100 degrés Celsius, une chaleur qui tuerait la plupart des êtres vivants. Alors que le Psychrobacter frigidicola de l'Antarctique préfère les endroits plus frais.

Crédit photo, BBC IDEAS

Vous pouvez également trouver des extrêmophiles dans un acide chaud ou survivant à la dessiccation dans des déserts recouverts de sel.

Et certaines de ces créatures peuvent même faire face à plusieurs extrêmes à la fois.

On trouve le Deinococcus radiodurans aussi bien dans les sources chaudes que dans le sol de l'Antarctique. Il survit à la dessiccation et est l'un des organismes les plus résistants aux radiations que nous connaissions.

Tout cela fait que les extrêmophiles sont probablement les organismes les plus capables de survivre et de coloniser potentiellement les environnements hostiles d'autres planètes et lunes, à condition qu'il y ait de l'eau liquide au moins une partie du temps.

Mais comment se rendraient-ils dans ces autres endroits ?

Eh bien, le moyen le plus simple est de voyager avec nous alors que nous explorons notre système solaire et au-delà.

Lorsqu'une météorite frappe une planète ou une lune, l'impact provoque la création d'autres météores.

La bactérie Tersicoccus phoenicis a été découverte sur un vaisseau spatial de la NASA... Avons-nous accidentellement introduit des bactéries de la Terre sur la Lune et sur Mars ?

Ces microbes peuvent également se déplacer dans le système solaire en s'accrochant à des météorites.

Lorsqu'elles frappent une planète, des roches et des débris s'envolent et créent d'autres météorites.

Jusqu'à présent, 313 météorites martiennes ont été trouvées sur Terre, et une roche terrestre a également été trouvée sur la Lune, nous savons donc qu'il y a eu un transfert interplanétaire de roches.

Mais...

Une fois dans l'espace, ces robustes voyageurs peuvent facilement supporter le froid et le manque d'oxygène.

C'est un endroit inhospitalier.

Même les bactéries normales, dans des conditions extrêmes, peuvent entrer dans un état dormant en créant des espaces sûrs entourés de parois épaisses, appelés spores, des paquets d'ADN bactérien résistant à la chaleur, au froid, à la sécheresse, à l'acide et aux rayons ultraviolets voyageant dans l'espace.

Le gros problème, cependant, est que l'espace est rempli de radiations ionisantes qui détruisent l'ADN.

Mais ça n'arrête pas le Deinococcus. Des groupes de ces minuscules individus ont survécu à trois ans d'exposition dans l'espace. D'autres ont survécu jusqu'à six ans sous forme de spores.

Un autre obstacle est le temps. L'espace est immense, donc voyager n'importe où prend beaucoup de temps.

Cela dit, en 2020, des scientifiques japonais ont ranimé une bactérie qui dormait au fond de l'océan depuis 100 millions d'années, alors peut-être que les distances extraordinaires ne sont pas un problème pour ces minuscules voyageurs de l'espace.

L'espace est immense, mais si elles peuvent rester inactives, ces créatures pourraient survivre.

L'étape finale consiste à survivre à l'atterrissage en catastrophe dans leur nouvelle maison.

Et il a été démontré que les bactéries peuvent le faire, à condition qu'elles soient logées dans des fractures profondes de la roche cosmique.

C'est possible ?

Il est donc possible que la vie microbienne ait déjà voyagé dans un endroit comme Mars.

Les conditions y étaient remarquablement similaires à celles de la Terre il y a 3,8 milliards d'années.

Ces microbes extrêmophiles pourraient-ils avoir colonisé les aquifères souterrains de Mars ?

Y aura-t-il des formes de vie minuscules qui prospéreront sur Mars ?

S'ils sont déjà là, se seront-ils adaptés à leur nouvel environnement ?

Ou peut-être que la vie sur Terre est née sur Mars et a ensuite voyagé jusqu'à notre planète ?

Il ne s'agit peut-être pas de petits extraterrestres verts ou de vie intelligente telle que nous la concevons, mais la possibilité même que la vie se soit transférée à travers le système solaire et au-delà est profondément intrigante.

Et avec le télescope James T. Webb qui commence à chercher des signes révélateurs de vie lointaine sur d'autres planètes, pourrions-nous découvrir que la vie est bien plus inévitable que nous ne le pensions ?