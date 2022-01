Identités : ''Je suis juive et noire, où est ma place ?''

Après des années de remise en question de sa judéité en raison de sa race noire, Nadine Batchelor-Hunt s'est rendue en Israël pour rencontrer la minorité juive éthiopienne, pour laquelle être à la fois noir et juif est la norme.

Il peut être difficile d'être un Juif noir au Royaume-Uni. Le judaïsme britannique est composé d'une écrasante majorité de Blancs, alors quand quelqu'un comme moi entre dans un espace juif, il se fait remarquer. Et lorsque vous dites à d'autres personnes noires que vous êtes juif, vous faites partie d'une minuscule minorité dont la plupart des gens ne connaissent même pas l'existence. Cela crée un sentiment d'être à la fois hyper-visible, mais aussi constamment effacé, comme si le fait d'être à la fois noir et juif n'était pas autorisé.

Je suis d'origine jamaïcaine et anglaise. Bien que j'aie des ancêtres juifs du côté jamaïcain de mon père, je ne suis pas née juive, mais j'ai choisi cette foi.

J'ai grandi dans un foyer laïc à Birmingham, et ce n'est que lorsque je suis allée à l'université de Cambridge et que j'ai rencontré des personnes juives que j'ai commencé à me connecter à mes racines. J'ai fini par me convertir et je suis devenue une juive pratiquante. Quelqu'un qui a mon identité doit faire face à des difficultés, comme le racisme, le rejet et l'antisémitisme (ce qui m'a valu une dispute sur Twitter avec le rappeur noir britannique Wiley à propos de ses messages anti-juifs), mais je suis aussi profondément fière de la voie que j'ai choisie.

Le besoin d'explorer ma position inhabituelle dans la société a été stimulé par le mouvement Black Lives Matter, qui a déclenché des conversations généralisées sur le racisme, y compris au sein de la communauté juive britannique. Ce mouvement m'a incitée à entreprendre un voyage qui m'a conduit en Israël, où vivent des Juifs de toutes origines, y compris le plus grand groupe de Juifs noirs au monde, celui des Éthiopiens.

Pour eux, la négritude et la judéité n'ont jamais été en opposition, et j'espérais qu'ils pourraient m'aider à comprendre ce que signifie être à cheval sur ces deux mondes.

Qui sont les Juifs éthiopiens d'Israël ?

La communauté juive éthiopienne d'Israël, également connue sous le nom de Beta Israël, pratique une forme ancienne et unique de judaïsme.

Une série d'opérations militaires secrètes menées dans les années 1980 et 1990 a permis de transporter plus de 28 000 Juifs éthiopiens en Israël.

Des milliers de ces réfugiés ont marché pendant de nombreuses semaines pour atteindre des camps au Soudan - environ 1 500 d'entre eux sont morts pendant le voyage.

Depuis 2015, quelque 4 500 proches de ceux qui étaient déjà sur place ont été transportés par avion en Israël après avoir attendu des années dans des camps de transit en Éthiopie.

Avant leur arrivée dans le cadre d'opérations secrètes dans les années 1980, de nombreux Juifs éthiopiens supposaient que tous les Juifs étaient noirs.

"Les gens étaient si innocents et si naïfs sur ce que cela signifie de tout laisser derrière soi", m'a dit Pnina Agenyahu, qui a débarqué en Israël à l'âge de trois ans. "Vous avez une image dans votre esprit d'arriver à Jérusalem, la Terre sainte, une terre de miel, de lait et d'or, où tout le monde est juif, où tout le monde est un juif noir."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des Juifs éthiopiens arrivent à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, en Israël, le 1er décembre 1990.

Pour les Juifs éthiopiens, tout d'abord, l'adaptation à la vie dans une société non noire a été un choc culturel, tout comme pour les Israéliens qui ne les attendaient pas. La communauté a subi un changement radical, passant du statut de minorité juive dans un pays noir à celui de minorité noire dans un pays juif.

Si mon expérience de juive noire et de juive devant prouver sa judéité à d'autres personnes s'est manifestée différemment de celle des juifs éthiopiens, le sentiment d'aliénation et la nécessité de fournir des preuves de judaïsme sont des choses auxquelles je peux m'identifier.

Environ 155 000 Juifs éthiopiens vivent aujourd'hui en Israël, soit moins de 2 % de la population du pays.

"Quand vous comprenez que vous êtes la minorité, c'est difficile", dit Pnina. "Je dis toujours à mes amis et à mes collègues : "Vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que c'est que d'être une minorité d'une autre minorité, vous ne pouvez pas."

Légende image, Pnina Agenyahu et Nadine Batchelor-Hunt

J'avais mes propres questions, profondément personnelles et spirituelles, et le fait de réaliser un documentaire radio à ce sujet a déclenché des émotions contradictoires. D'un côté, il était passionnant de rencontrer tant d'autres Juifs noirs et d'entendre leurs histoires. D'autre part, je ne me suis pas sentie à ma place, car mes pratiques religieuses et culturelles sont fortement ashkénazes, c'est-à-dire qu'elles suivent les coutumes des Juifs d'Europe de l'Est. Elles sont radicalement différentes de celles des Juifs noirs avec lesquels je me mêlais, dont la forme de judaïsme s'était développée dans l'isolement du reste du monde juif.

La fête de Sigd, par exemple, que j'ai célébrée avec eux à Jérusalem, est une fête juive uniquement éthiopienne et qui m'est étrangère, jusqu'à la langue utilisée pour prier. Je prie en hébreu alors que les Juifs éthiopiens prient en guèze, une ancienne langue éthiopienne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chefs religieux (Kessim) de la communauté juive éthiopienne récitent des prières pendant la fête de Sigd, marquant le désir de "retourner à Jérusalem".

Bien que de nombreux Juifs éthiopiens aient exprimé l'espoir que cette fête soit finalement adoptée par l'ensemble de la communauté juive, cela m'a rappelé qu'il existe encore de profondes différences entre les communautés juives elles-mêmes.

Cependant, j'ai également entendu parler de similitudes familières et déprimantes. Être noir en Israël, comme au Royaume-Uni, peut signifier discrimination, mauvais traitements et même brutalité policière.

Bien que les Juifs éthiopiens aient excellé dans tous les domaines, ils ont également souffert en tant que minorité.

En 2019, de violentes manifestations ont eu lieu dans tout le pays, après qu'un jeune Éthiopien non armé, Solomon Teka, a été tué par un policier qui n'était pas en service. Le policier est actuellement en procès, accusé d'homicide par négligence.

Ils ont également dû faire face aux préjugés des propriétaires et, dans les années 1990, le gouvernement a même secrètement jeté le sang donné par les Israéliens éthiopiens.

"Je pense que c'est à ce moment-là que la communauté éthiopienne a compris que la communauté israélienne ne nous considère pas comme égaux", me dit l'avocat et militant juif éthiopien Roni Malkai. Mais ils se battent pour être acceptés. "Nous allons nous battre parce que nous voulons vivre en Israël. Personne n'a besoin de nous traiter différemment", dit-elle.

Légende image, L'avocate et activiste Roni Malkai avec Nadine

Dani Limor, un ancien commandant du Mossad qui a dirigé l'opération d'infiltration qui a permis aux Juifs éthiopiens de venir en grand nombre en Israël, s'est fait le champion des efforts visant à réduire le fossé entre les Juifs blancs et noirs en Israël. Je l'ai rejoint avec sa femme pour le dîner de shabbat chez lui, où il accueillait également Ora Yochanan, une femme juive noire de l'ethnie Igbo du Nigeria.

"Nous devons apprendre à être plus tolérants les uns envers les autres", a déclaré Dani. "L'histoire juive est pleine de récits concernant des parties de son peuple - des tribus, des survivants de l'expulsion, des pogroms et de la conversion forcée qui ont disparu et réapparu des siècles plus tard en ayant adopté des coutumes, des vêtements, des langues et parfois l'apparence physique qu'ils ont acquis pendant leur exil".

"L'identité juive n'est pas définie par l'apparence extérieure, la langue ou les aliments que nous mangeons, mais par une foi et des valeurs communes."

Même si être noir ne vous rend pas moins juif, mon expérience de côtoyer une communauté de personnes juives qui sont aussi noires l'a réaffirmé. L'histoire juive fait partie de l'histoire des Noirs et l'histoire des Noirs fait partie de l'histoire juive.

Roni Malkai explique pourquoi être noire et juive est spéciale pour elle d'une manière à laquelle je n'avais pas pensé auparavant.

"Je dis toujours que ma couleur est mon facteur X et les gens me regardent toujours [avec un air perplexe]", m'a-t-elle dit. "Mais pensez-y, lorsque vous entrez dans une pièce, vous êtes tellement différent des 20 autres personnes présentes - donc vous avez ce facteur X et vous pouvez prendre cette couleur et en être fier."

Nadine Batchelor-Hunt est journaliste, animatrice et correspondante politique de Yahoo News UK.

Photographies de Nadine Batchelor-Hunt et Candace Wilson

