Conflit israélo-palestinien : que s'est-il passé à Gaza après le conflit entre Israël et le Hamas en 2021 ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 52 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les efforts de reconstruction de Gaza progressent lentement.

Il s'agissait d'un conflit bref, mais dont l'intensité a suscité l'alarme et l'inquiétude dans le monde entier.

En mai 2021, le groupe islamiste Hamas et l'armée israélienne (Tsahal) se sont livrés à une dure confrontation qui a duré 11 jours.

Au cours de cette période, les groupes armés ont lancé plus de 4 300 roquettes depuis la bande de Gaza en direction de villes et de villages du centre et du sud d'Israël, tandis que les FDI ont effectué quelque 1 500 bombardements aériens sur ce territoire palestinien densément peuplé, selon les chiffres d'un rapport de l'ONU.

Les actions d'Israël ont fait au moins 230 morts, dont 130 civils, tandis que les roquettes tirées par des groupes palestiniens ont tué 13 personnes en Israël et - par accident - une quinzaine de Palestiniens à Gaza.

Le conflit est né des tensions générées par les violents affrontements entre la police israélienne et les manifestants palestiniens dans un lieu de Jérusalem sacré à la fois pour les musulmans et les juifs.

À ce moment-là, le Hamas a commencé à tirer des roquettes sur le territoire israélien et Israël a répondu par des bombardements sur la bande de Gaza .

Les hostilités ont pris fin avec un accord de cessez-le-feu qui a été largement maintenu, malgré des attaques à petite échelle comme l'assassinat en novembre d'un guide touristique israélien à Jérusalem par un enseignant palestinien militant du Hamas.

BBC Mundo vous parle de quatre changements intervenus depuis l'arrêt des hostilités qui ont opposé Israël et le groupe islamiste palestinien.

1. La popularité du Hamas augmente (et diminue)

Le conflit du mois de mai s'est soldé par d'importants dégâts structurels à Gaza, dont un millier de maisons détruites ou endommagées.

Malgré cela, le Hamas s'est proclamé vainqueur du conflit. Et, du moins dans l'opinion publique palestinienne, il l'a été.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avec la guerre contre Israël en mai, la popularité du Hamas parmi les Palestiniens est montée en flèche.

Un sondage réalisé en juin par le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) a révélé que les trois quarts des Palestiniens estimaient que cette organisation avait été victorieuse dans son affrontement avec Israël.

Plus important encore, le sondage a révélé que 53 % des Palestiniens considéraient que le mouvement islamiste était le groupe qui "méritait le plus de représenter et de diriger" le peuple palestinien, loin devant le Fatah, le parti dirigé par le président de l'Autorité palestinienne. Mahmud Abas, qui n'a obtenu que 14 %.

Ce résultat place le Hamas en tête dans sa bataille historique avec le Fatah pour le leadership palestinien.

Cependant, un sondage PCPSR réalisé en décembre dernier a montré qu'une grande partie de la popularité acquise par le Hamas après le conflit du mois de mai avait baissé de manière significative, et maintenant seulement 34% pensent que ce groupe islamiste mérite de diriger les Palestiniens, tandis que 23% penchent pour le Fatah.

Selon l'institut de sondage, ces résultats reflètent une "nette déception à l'égard de la direction du Hamas" par rapport aux six précédents mois.

2. Plus de travail pour les Palestiniens... en Israël

Le taux de chômage à Gaza est supérieur à 40 % et ceux qui veulent échapper à cette réalité n'ont pas la tâche facile.

De multiples facteurs rendent les conditions économiques très difficiles dans ce territoire, notamment les contrôles stricts aux frontières exercés par Israël et l'Égypte, qui limitent la capacité des Gazaouis à gagner leur vie en dehors de la bande.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Israël a porté à 10 000 le nombre de Gazaouis autorisés à travailler dans le pays.

Aussi, lorsque la rumeur s'est répandue en octobre qu'Israël allait accorder davantage de permis de travail aux habitants de Gaza, des milliers d'entre eux se sont présentés pour en faire la demande.

Depuis la fin du conflit en mai, les autorités israéliennes ont recommencé à délivrer des permis de travail aux habitants de Gaza, dont le nombre a progressivement augmenté en fonction de considérations sécuritaires, mais aussi de l'état des relations avec les Palestiniens.

En septembre, Israël a annoncé qu'il accorderait jusqu'à 7 000 permis de travail aux résidents de Gaza, mais en octobre, il a annoncé qu'il ajouterait 3 000 permis supplémentaires, portant le total à 10 000, le plus grand nombre de permis accordés depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande en 2007.

Ce geste a été interprété par les experts comme un signe de la volonté de préserver le calme fragile qui règne dans la région.

Mais ce n'est pas le seul : Israël a également élargi la zone de pêche dans laquelle les Gazaouis peuvent pêcher, facilite les exportations de la bande et a autorisé en novembre la réactivation des transferts mensuels de quelque 30 millions de dollars US que le gouvernement qatari fournit au Hamas.

3. Un mur souterrain "intelligent"

Le 7 décembre, Israël a annoncé qu'il avait achevé la construction d'une barrière "intelligente" autour de sa frontière avec Gaza.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Israël a achevé la construction de la " barrière intelligente ", longue de 65 kilomètres, à la frontière avec Gaza.

Le dispositif, qui comprend un mur souterrain, des clôtures, des capteurs, des radars et même une barrière maritime, a été conçu après que, lors de la guerre de 2014, des miliciens du Hamas ont réussi à surprendre les troupes israéliennes en traversant la frontière par des tunnels souterrains.

La "clôture intelligente" mesure 65 kilomètres de long et six mètres de haut. Les autorités israéliennes n'ont pas dévoilé la profondeur de la paroi souterraine.

Le ministre israélien de la défense, Benny Gantz, a célébré l'achèvement du dispositif comme un moyen de priver le Hamas d'un mécanisme qu'il utilisait pour attaquer Israël.

Les détracteurs du mur, cependant, affirment que sa construction ne fait que confirmer le statut de Gaza comme "la plus grande prison à ciel ouvert du monde."

4. Un dialogue indirect

Depuis la fin du conflit, le Hamas et Israël ont mené des négociations indirectes qui, avec la médiation de l'Égypte, ont permis de maintenir le cessez-le-feu en vigueur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le gouvernement d'Abdel Fatah Al Sisi est un acteur clé du dialogue entre Israël et le Hamas.

L'objectif est de parvenir à une trêve durable, pour laquelle chaque partie a ses exigences.

Du côté palestinien, outre l'assouplissement des restrictions à la libre circulation des biens et des personnes, l'objectif principal est de promouvoir la réhabilitation de Gaza, un projet qui pourrait coûter près de 500 millions de dollars US, selon un rapport de la Banque mondiale, de l'ONU et de l'Union. européenne.

Selon la presse israélienne, en plus des garanties de sécurité, le gouvernement de ce pays s'engage à réaliser un échange de prisonniers dans lequel le Hamas libère Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, deux civils ayant des antécédents de problèmes mentaux, et remet les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaul, capturés et tués par des militants palestiniens en 2014.

Les négociations impliquent indirectement de nombreux pays, puisque les donateurs potentiels pour la reconstruction de Gaza, dont les Émirats arabes unis, le Qatar ou les États-Unis, entre autres, ont également établi des conditions pour l'acheminement des fonds.

Récemment, le dialogue indirect entre Israël et le Hamas semble être bloqué par des divergences entre les parties sur l'échange éventuel de prisonniers.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En décembre 2020, des groupes palestiniens ont également effectué des exercices militaires à Gaza.

Dans ce qui est interprété comme un signe de mécontentement face à l'évolution des négociations, les groupes militants palestiniens ont organisé des exercices militaires le 15 décembre.