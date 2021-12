Armes intelligentes : la guerre du futur est déjà là

Par Frank Gardner

Correspondant BBC pour la sécurité

il y a 13 minutes

Crédit photo, Giancarlo Casem/US Air Force Légende image, Le B-52H Stratofortress effectue un essai en vol du missile hypersonique AGM-183A, en Californie, en 2020.

L'année 2021 a vu un changement fondamental dans la politique de défense et de sécurité britannique. Le budget consacré à la technologie numérique, à l'intelligence artificielle et à la cybernétique a augmenté. Les budgets consacrés au matériel et aux effectifs militaires plus traditionnels sont réduits.

Tout cela à un moment où les forces russes se massent aux frontières de l'Ukraine, où Moscou exige que l'OTAN se retire de certains de ses États membres et où la Chine fait de plus en plus de bruit pour reprendre Taïwan, par la force si nécessaire.

De petits conflits régionaux continuent d'éclater dans le monde entier. L'Éthiopie connaît une guerre civile, le conflit séparatiste en Ukraine a tué plus de 14 000 personnes depuis 2014, l'insurrection en Syrie se poursuit et le groupe État islamique se déchaîne dans certaines régions d'Afrique.

Mais à quoi ressemble l'avenir de la guerre des grandes puissances et l'Occident est-il à la hauteur des défis qui l'attendent ?

Tout d'abord, la "guerre du futur" est déjà là. De nombreux aspects d'un conflit majeur entre l'Occident et, disons, la Russie ou la Chine, ont déjà été développés, répétés et déployés.

Le 16 novembre, la Russie a procédé à un essai de missile dans l'espace, détruisant l'un de ses propres satellites. Au cours de l'été, la Chine a testé ses missiles hypersoniques avancés, capables de se déplacer à plusieurs fois la vitesse du son. Les cyberattaques offensives, qu'elles soient perturbatrices ou prédatrices, sont devenues un phénomène quotidien, connu sous le nom de "guerre sans seuil".

Michele Flournoy a été responsable de la stratégie américaine au Pentagone sous les présidents Clinton et Obama. Elle estime que l'accent mis par l'Occident sur le Moyen-Orient au cours des deux dernières décennies a permis à ses adversaires de rattraper beaucoup de retard en termes militaires.

"Nous sommes vraiment à un point d'inflexion stratégique où nous - les États-Unis, le Royaume-Uni et nos alliés - sortons de 20 ans de concentration sur le contre-terrorisme et la contre-insurrection, les guerres en Irak et en Afghanistan, et levons le regard pour réaliser que nous sommes maintenant dans une compétition très sérieuse entre grandes puissances", dit-elle.

Elle fait bien sûr référence à la Russie et à la Chine, décrites respectivement dans l'Integrated Review du gouvernement britannique comme "la menace aiguë" et le "rival stratégique" à long terme de l'Occident.

"Pendant que nous nous concentrions sur le Moyen-Orient élargi, dit-elle, ces pays ont appris à connaître le mode de guerre occidental. Et ils ont commencé à investir massivement dans toute une série de nouvelles technologies."

Crédit photo, J.M. Eddins Jr/US Air Force Légende image, Le personnel de l'US Air Force mène des cyberopérations à la base de garde nationale aérienne de Warfield, dans le Maryland, 2017.

Une grande partie de ces efforts a été consacrée à la cyberactivité - des attaques perturbatrices visant à saper le tissu de la société occidentale, à influencer les élections, à voler des données sensibles. Ces activités se situent bien en deçà du seuil de la guerre et sont en grande partie niables.

Mais que se passerait-il si les tensions actuelles entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine, par exemple, ou entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan se transformaient en hostilités ? À quoi cela ressemblerait-il ?

"Je pense que cela se produirait dans un environnement très rapide, fortement tributaire du domaine de l'information", déclare Meia Nouwens, chargée de recherche à l'Institut international d'études stratégiques (IISS), qui s'intéresse à l'utilisation des données par la Chine à des fins militaires.

"L'Armée populaire de libération de la Chine a créé une nouvelle agence, la Force de soutien stratégique, qui s'occupe de l'espace, de la guerre électronique et des cybercapacités."

Ce qui signifie quoi, en pratique ? Eh bien, les premières choses qui se produiraient en cas d'hostilités seraient des cyberattaques massives des deux côtés. Il y aurait des tentatives pour "aveugler" l'autre en mettant hors service les communications, y compris les satellites, ou même en coupant les câbles sous-marins vitaux qui transportent les données.

J'ai demandé à Franz-Stefan Gady, spécialiste des guerres futures à l'IISS, ce que cela signifierait pour vous et moi, ici sur le terrain. Nos téléphones pourraient-ils soudainement cesser de fonctionner, les stations-service s'assécher et la distribution de nourriture sombrer dans le chaos ?

"Selon toute vraisemblance, oui", répond-il. "Parce que les grandes puissances investissent massivement non seulement dans des cybercapacités offensives, mais aussi dans des capacités de guerre électronique capables de brouiller les satellites et d'interrompre les communications. Ainsi, ce ne sont pas seulement les militaires mais les sociétés dans leur ensemble qui seront une cible de choix dans les conflits futurs."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une fusée SpaceX transportant des satellites pour l'armée de l'air américaine décolle du centre spatial Kennedy en Floride, 2019.

Le plus grand danger militaire ici est l'escalade non planifiée. Si vos satellites ne communiquent pas et que vos planificateurs assis dans leurs bunkers de commandement souterrains ne peuvent pas être sûrs de ce qui se passe, il est extrêmement difficile de calibrer la prochaine action.

Meia Nouwens pense que cela leur laisse le choix de répondre de manière "minimaliste" ou "maximaliste", ce qui comporte le risque inhérent d'une nouvelle escalade des tensions.

L'intelligence artificielle (IA) est un facteur susceptible de jouer un rôle majeur dans les guerres futures. Elle peut accélérer massivement les temps de décision et de réaction des commandants, en leur permettant de traiter les informations beaucoup plus rapidement.

Dans ce domaine, les États-Unis ont un avantage qualitatif sur leurs adversaires potentiels et Michele Flournoy pense que cela peut compenser les domaines dans lesquels l'Occident est dépassé par la taille considérable de l'Armée populaire de libération de la Chine.

"L'une des façons de regagner une certaine masse quantitative et de compliquer la planification de la défense ou de l'attaque des adversaires est de jumeler des êtres humains et des machines", dit-elle. "Ainsi, si vous avez une plateforme habitée qui peut contrôler 100 plateformes sans pilote, alors vous commencez à racheter cet équilibre quantitatif."

Mais il y a un domaine où l'Occident prend dangereusement du retard sur la Russie et la Chine. Il s'agit des missiles hypersoniques, des projectiles suralimentés qui peuvent voler à une vitesse comprise entre cinq et 27 fois la vitesse du son et transporter une ogive conventionnelle ou nucléaire.

La Russie a annoncé la réussite des essais de son missile de croisière hypersonique Zircon, proclamant qu'il peut déjouer toutes les défenses du monde entier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Missiles Dong Feng 17 équipés d'un planeur hypersonique, Pékin, 2019

Le Dong Feng 17 de la Chine, révélé pour la première fois en 2019, transporte un véhicule de glissement hypersonique (VGH) qui peut manœuvrer dans l'atmosphère avec une trajectoire presque imprévisible, ce qui le rend difficile à intercepter.

Les récents tests des systèmes américains, en revanche, ne se sont pas bien passés. L'arrivée de ces armes dans l'arsenal chinois fait désormais réfléchir Washington à deux fois avant d'entrer en guerre pour défendre Taïwan si la Chine décide de l'envahir.

Crédit photo, Giancarlo Casem/US Air Force Légende image, Essai en vol du missile hypersonique AGM-183A de l'US Air Force, Californie, 2020

Pourtant, à l'heure actuelle, à l'aube de 2022, les forces russes qui se massent à la frontière ukrainienne, bien qu'elles disposent certainement de capacités offensives en matière de cyber-guerre et de guerre électronique, sont principalement composées de matériel conventionnel, tel que des chars, des véhicules blindés et des troupes - le même type de matériel qui serait déployé si Moscou décidait de se replier dans les États baltes, par exemple.

Le Royaume-Uni a pris la décision de réduire ses forces conventionnelles afin d'investir dans les nouvelles technologies. Franz-Stefan Gady, spécialiste de la guerre future, estime que cette démarche sera certainement bénéfique dans 20 ans, mais qu'avant cela, il y aura un fossé inquiétant.

"Je pense que nous allons connaître une période très dangereuse au cours des cinq à dix prochaines années, lorsqu'une grande partie de la réduction des effectifs va se produire. Dans le même temps, un grand nombre de ces capacités technologiques émergentes ne seront pas suffisamment matures pour avoir un réel impact opérationnel", explique-t-il.

Et ces cinq à dix prochaines années pourraient bien être marquées par certains des défis les plus dangereux pour la sécurité occidentale. Alors, tout cela n'est-il que pessimisme ? Pas selon Michèle Flournoy, qui a passé des années au cœur de la politique de défense américaine. Elle pense que la solution réside dans deux choses : une consultation et une collaboration étroites avec les alliés et des investissements aux bons endroits.

"Si nous unissons nos efforts et investissons réellement dans les bonnes technologies, les bons concepts, et que nous les développons rapidement et à grande échelle, nous devrions être en mesure de décourager les guerres entre grandes puissances", affirme-t-elle. "Nous devrions être en mesure d'atteindre nos objectifs et de maintenir l'Indo-Pacifique, par exemple, libre, ouvert et prospère à l'avenir."

Vous pouvez écouter le reportage complet de Frank Gardner dans l'émission Today de la BBC Radio 4, sous la direction du général Sir Nick Carter, ancien chef d'état-major de la défense.

Regarder :