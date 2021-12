Omicron : 5 bonnes nouvelles pour finir l'année en beauté

Ignacio López-Goñi

The Conversation

il y a 46 minutes

La pandémie n'est pas terminée, et nous ne savons pas comment ni quand elle se terminera. Le niveau d'incertitude reste très élevé.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Omicron et il est très risqué de prédire comment le virus va évoluer.

Nous ne pouvons exclure que la situation puisse même s'aggraver, mais nous pouvons aussi trouver quelques bonnes nouvelles qui nous permettent de rester modérément optimistes.

1. L'infection à Omicron présente un risque individuel plus faible d'hospitalisation et de décès

Il existe de plus en plus de preuves que l'infection par cette variante présente un risque réduit d'hospitalisation. Les premières analyses provenant d'Afrique du Sud suggèrent un risque réduit d'hospitalisation chez les personnes infectées par l'omicron par rapport à celles infectées par d'autres variants, sur la même période.

En outre, une fois hospitalisées, les personnes infectées par le virus omicron présentaient un risque réduit de maladie grave par rapport aux personnes infectées par le virus delta. Une partie de cette réduction est probablement due à l'immunité élevée de la population.

Dans d'autres pays, le découplage entre les infections à omicron et le nombre de patients entrant en soins intensifs et mourant de covid-19 devient également illustratif, bien qu'il soit encore difficile de déterminer si le nouveau variant est moins virulent ou s'il s'agit de l'effet de l'immunité de la population (infections antérieures et vaccination), ou les deux. En Afrique du Sud, le nombre d'hospitalisations est inférieur de 65 % ; en Écosse, de 60 % ; et en Angleterre, de 40 %.

Un rapport récent de l'Imperial College London conclut que les personnes qui contractent le variant omicron sont moins susceptibles d'avoir besoin de soins hospitaliers que celles qui contractent le variant delta.

L'Agence britannique de sécurité sanitaire, dans son rapport d'évaluation des risques pour le variant, décrit déjà la probabilité d'hospitalisation pour omicron, par rapport à delta, comme un "risque relativement modéré" (bien qu'elle admette qu'il n'existe pas encore de données sur la gravité une fois à l'hôpital ou la mortalité).

2. Les cas chutent dans certains pays

En Norvège, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Afrique du Sud et en Autriche, le nombre de cas a déjà commencé à diminuer. Il est possible que dans plusieurs de ces pays, l'effet delta et omicron soit mixte. Certains de ces pays ont également mis en place des restrictions depuis plusieurs semaines.

Mais si l'on considère l'Afrique du Sud, où l'effet omicron semble le plus évident, la hausse a été explosive et exponentielle et la baisse semble également très rapide. Certains suggèrent une montée de quatre à cinq semaines jusqu'au pic et une descente de quatre à cinq semaines.

C'est peut-être la meilleure nouvelle. Même si le risque individuel d'hospitalisation est plus faible, un mur vertical de cas est extrêmement dangereux pour le système de santé et peut conduire à son effondrement. Par conséquent, la diminution du nombre de dossiers est une très bonne nouvelle.

3. Les vaccins protègent contre l'ichtyose

Les personnes ayant reçu deux doses restent protégées contre l'hospitalisation, même si elles ont perdu une certaine protection contre l'infection.

Cela est probablement dû au fait que la plupart des vaccins fournissent une réponse cellulaire qui n'est pas affectée par ce variant. Il est également prouvé qu'une troisième dose de vaccins à ARN messager a une puissante capacité de neutralisation contre omicron.

En outre, de nouveaux vaccins universels contre le SRAS-CoV-2 et tous ses variants, y compris omicron, sont déjà en cours de développement.

4. Il existe des médicaments efficaces contre Omicron

La revue Science présente sur sa couverture le Paxlovid, un nouvel inhibiteur de protéase virale par voie orale, capable de réduire de plus de 90 % le risque de covid-19 grave. Cet antiviral a déjà été approuvé par la FDA.

Le paxlovid est un inhibiteur de l'une des protéases du SRAS-CoV-2, la 3CL. Le traitement est associé à un autre inhibiteur de la protéase, le ritonavir, qui a été utilisé contre le VIH.

Comme le variant omicron ne présente pas de mutations dans les protéines ciblées par Paxlovid, le médicament est susceptible d'être aussi efficace contre le nouveau variant dans la vie réelle. Du moins, comme le rapporte Pfizer, les tests in vitro montrent que c'est le cas.

Mais il y a plus. L'anticorps monoclonal Sotrovimab de GSK semble également être efficace contre omicron. Il s'agit d'un anticorps qui se lie à un site spécifique (épitope) sur le SARS-CoV-2 partagé avec le SARS-CoV-1 (le virus qui cause le SRAS), ce qui indique que cet épitope est hautement conservé. Il est donc difficile pour la résistance de se développer dans les nouveaux variants.

Le remdesivir, un inhibiteur de l'ARN polymérase virale, est un autre antiviral qui, chez les patients non hospitalisés présentant des symptômes de covid-19, a entraîné un risque d'hospitalisation ou de décès inférieur de 87 % à celui du placebo. Gilead, le fabricant de Remdesivir, a effectué une analyse de l'information génétique d'omicron et n'a trouvé aucune mutation affectant la cible du médicament, ce qui rend très probable que l'antiviral reste actif contre ce variant.

A ce jour, l'activité antivirale de Remdesivir a été confirmée in vitro contre tous les autres variants du SRAS-CoV-2, y compris alpha, beta, gamma, delta et epsilon.

5. Omicron infecte moins de cellules pulmonaires

Au moins dans les modèles cellulaires et chez les hamsters. Il est vrai que nous ne disposons pas de données chez l'homme, mais plusieurs études préliminaires suggèrent que le variant omicron se multiplie moins bien dans les cellules pulmonaires, ce qui pourrait être une indication de sa moindre virulence (il faudrait toutefois vérifier ce qui se passe dans d'autres organes).

La situation est encore très délicate, notamment en raison de l'augmentation explosive du nombre de cas, qui entraîne l'effondrement du système de santé. Si auparavant 1 cas sur 100 aboutissait à l'hôpital, aujourd'hui, grâce aux vaccins, c'est 1 cas sur 1000, mais si le nombre de cas augmente de façon exponentielle, les hospitalisations augmenteront également et le système s'effondrera, comme nous le voyons déjà. Nous devons donc être très prudents.

En tout état de cause, cette nouvelle, bien que préliminaire, est une bonne nouvelle et nous permet de rester optimistes. 2020 a été l'année du virus, 2021 l'année des vaccins à ARN messager et, espérons-le, 2022 le début de la fin de la pandémie.

*Ignacio López-Goñi est professeur de microbiologie à l'université de Navarre, en Espagne.