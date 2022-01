Orthorexie : l'obsession de manger sainement qui peut nuire à votre santé

Joaquín Mateu Mollá

The Conversation

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes souffrant d'orthorexie passent beaucoup de temps à s'informer sur les propriétés des aliments.

Une alimentation saine est essentielle pour profiter pleinement de la vie. Cette simple phrase est plus importante aujourd'hui que jamais. La raison en est l'extraordinaire disponibilité des aliments ultra-transformés et l'énorme publicité qui en est faite dans les différents médias .

Il n'est pas surprenant que de plus en plus de personnes se rebellent contre la tyrannie du fast-food. Ils choisissent de limiter leur alimentation à des produits peu transformés, voire totalement naturels, même si, pour ce faire, ils doivent faire face à une publicité mensongère qui tente de "déguiser" leur éventuelle origine industrielle .

Nous pourrions dire que nous sommes plongés dans une bataille culinaire et commerciale. Une bataille qui remet en cause à la fois les valeurs de la santé et celles de l'esthétique. Entre autres, le souci de l'intégrité du corps, de son harmonie et de sa beauté, en opposition aux intérêts économiques des grandes multinationales.

Bien que paradoxale, cette circonstance a favorisé l'apparition de problèmes de santé imprévus. Surtout dans les pays les plus développés. Nous parlons d'orthorexie ou d'orthorexie mentale, un phénomène de plus en plus répandu qui suscite l'inquiétude de la communauté scientifique.

Qu'est-ce que l'orthorexie ?

Étymologiquement, le terme orthorexie vient du grec orthos (correct ou adéquat) et orexia (nourriture). Il a été introduit par le Dr Steven Bratman au début de ce siècle, bien qu'il n'apparaisse pas encore aujourd'hui dans les manuels officiels de diagnostic comme un trouble alimentaire.

Les personnes souffrant d'orthorexie sont intensément préoccupées par une alimentation saine. Par conséquent, elles passent beaucoup de temps à se renseigner sur les propriétés et la préparation des aliments.

Sur la base de leurs recherches, elles apportent des changements radicaux à leur régime alimentaire afin de l'adapter à ce qu'elles jugent approprié. Le problème est que leurs choix ne correspondent pas toujours aux preuves scientifiques.

Il en résulte un nombre croissant d'exclusions alimentaires qui ne sont pas compensées de manière adéquate . Les conséquences deviennent apparentes au fil des années, la situation évoluant d'une préoccupation raisonnable à des ruminations rigides et angoissantes sur ce qu'il faut manger ou comment le faire.

De nombreuses personnes souffrant de ce problème passent plus de trois heures par jour à sélectionner et à préparer les aliments, car ils doivent être analysés sans relâche avant d'atterrir dans l'assiette. Il n'est donc pas surprenant que le plaisir spontané (et éminemment social) qui est habituellement associé à l'acte de manger diminue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes souffrant d'orthorexie sont souvent des perfectionnistes extrêmes.

Lorsque l'on cède à la tentation et que l'on finit par ingérer un aliment figurant sur la liste toujours plus longue des interdits, une culpabilité extrêmement intense s'installe automatiquement. Et il est fréquent que les personnes souffrant d'orthorexie soient extrêmement perfectionnistes. Par conséquent, le moindre faux pas précipite une douloureuse remise en question de sa valeur personnelle.

Enfin, l'orthorexie est généralement perçue comme adéquate par la personne qui en souffre, de sorte qu'elle cherchera rarement de l'aide. Son expression clinique s'impose comme un attribut positif de sa propre identité, défendant jusqu'à l'extrême (et parfois avec véhémence) le mode de vie qui la caractérise, auquel sont attribuées des connotations morales élevées.

Quelles sont les conséquences de l'orthorexie sur la santé ?

Les restrictions alimentaires liées à l'orthorexie, ainsi que les préoccupations susmentionnées concernant une alimentation saine, peuvent faciliter l'apparition de problèmes de santé. On observe également une détérioration substantielle de la qualité de vie (au sens large du terme).

Les conséquences les plus évidentes se répercutent sur l'état physique. De nombreuses études soulignent le risque accru de malnutrition, d'anémie et de carence en oligo-éléments.

Mais aussi d'autres affections métaboliques (ostéoporose, par exemple). Toutes ces pathologies nécessitent un traitement spécialisé et peuvent entraîner des complications médicales.

Au niveau psychopathologique, les symptômes dépressifs et anxieux se distinguent . Sans oublier une prévalence élevée de troubles obsessionnels compulsifs liés à l'alimentation.

En effet, ce dernier coïncide partiellement dans son expression clinique avec l'orthorexie (inflexibilité, rituels comportementaux...). Cela explique donc sa remarquable comorbidité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'orthorexie peut donner à la personne qui en souffre un sentiment d'isolement.

Quelque chose de similaire se produit entre l'orthorexie et les autres troubles alimentaires. La faible conscience d'un problème dont on souffre, la culpabilité et les transgressions d'un perfectionnisme excessif sont également essentielles pour bien comprendre l'anorexie mentale.

Tous ces points communs entre les troubles nous permettent d'identifier des facteurs de risque partagés, mais aussi d'esquisser des stratégies d'intervention efficaces.

Leur présence suggère que certaines dimensions de la personnalité, ainsi que la dynamique de la pensée, sont importantes pour l'étiologie et le pronostic de multiples problèmes de santé mentale apparemment distincts.

En ce qui concerne la sphère sociale, le sentiment d'isolement est l'une des plaintes les plus souvent mentionnées par les personnes souffrant d'orthorexie. En substance, il découle, d'une part, de leur difficulté à partager des moments de détente lors des repas. D'autre part, en raison de conflits (avec des proches) liés à des habitudes alimentaires incompatibles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La population féminine est plus vulnérable aux conséquences physiques et psychologiques de l'orthorexie.

Des preuves scientifiques indiquent également que la population féminine est plus vulnérable aux conséquences physiques et psychologiques de l'orthorexie . Par conséquent, les femmes présentant ce mode de consommation nécessitent une attention particulière de la part des professionnels de la santé.

Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour comprendre l'impact de l'orthorexie sur la santé. Il faut également la différencier des préoccupations adaptatives concernant une alimentation saine (ce que l'on appelle l'orthorexie saine).

Les traitements futurs devront veiller à ce qu'une alimentation saine soit conciliée avec la santé mentale de ceux qui vivent avec l'orthorexie, en fournissant des outils opportuns pour développer des régimes alimentaires sains tout en préservant l'intégrité des autres facettes de la vie.

* Cet article a été initialement publié sur The Conversation. Vous pouvez lire la version originale et voir les liens vers toutes les études scientifiques ici.