Religion: que disent le bouddhisme et l'hindouisme à propos du karma et de la réincarnation ?

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a 54 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le Bouddha a dit qu'il y a "certaines choses qui sont impensables" et que si les gens essaient de trop y penser, "ils ne seront jamais capables de les résoudre".

"L'un essaie de comprendre la loi du kamma ou du karma, un autre spécule sur l'origine de l'univers, s'il a été créé ou non", explique le moine bouddhiste Bhikkhu Nandisena à BBC Mundo.

Kamma est le terme en pali, la langue apparentée au sanskrit dans laquelle s'exprimait le Bouddha, et karma en sanskrit.

Lorsque le bouddhisme est devenu populaire, de nombreux érudits ont commencé à utiliser le sanskrit, même si le Bouddha ne l'utilisait pas, explique Nandisena, qui fait partie de l'Institut d'études bouddhiques hispaniques (IEBH) au Mexique.

Ce concept s'inscrit dans la découverte par le Bouddha de la "réalité ultime", une réalité "ineffable", distincte de la réalité conventionnelle.

Le karma, comme la réincarnation, est donc un concept complexe à traiter. En outre, il existe plusieurs écoles et traditions au sein du bouddhisme et de l'hindouisme.

BBC World les explore avec l'aide de deux universitaires.

Dans le bouddhisme

Siddhartha Gautama, le Bouddha, est né il y a 2 500 ans dans une famille royale de l'actuel Népal.

Crédit photo, Getty Images

Il a abandonné une vie de privilège et de luxe et s'est lancé dans un processus de profonde transformation spirituelle qui a duré plusieurs années.

On estime que le bouddhisme compte aujourd'hui plus de 370 millions d'adeptes dans le monde et qu'il existe plusieurs écoles, dont la Theravada, à laquelle Nandisena appartient.

Le moine explique que, selon le Bouddha, il existe trois portes d'action : le corps, le langage et l'esprit.

"Par le langage et le corps, nous interagissons avec les autres et pouvons faire de bonnes actions ou causer du tort et de la souffrance aux autres êtres sensibles".

Légende image, Le vénérable Nandisena est le représentant du Mexique auprès du Conseil mondial du bouddhisme. Il s'est entretenu avec BBC World via Zoom.

La porte de l'esprit est une porte privée, qui mène au corps et au langage.

"C'est pourquoi la partie de l'éthique dans le bouddhisme a trait aux portes du corps et du langage, qui sont les portes publiques", souligne le moine.

"Chaque fois que nous accomplissons une action par la porte du corps, la porte du langage ou la porte de l'esprit, nous générons ce que l'on appelle le kamma.

Potentialité

Le Bouddha a dit que "des milliards de moments de conscience surgissent et cessent" en un clin d'œil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Angkor Wat est un complexe de temples situé au Cambodge. C'est l'un des plus grands monuments religieux du monde. Construit à l'origine comme un temple hindou, il a ensuite été transformé en temple bouddhiste.

"Imaginez que dans une action verbale ou une action corporelle, qui peut durer un certain temps, il y a des milliards de moments de conscience impliqués qui sont ce qui, dans notre état mental, nous pousse à l'exécuter", explique l'expert.

"Chacun de ces moments est ce que nous pourrions appeler une unité de kamma ou une unité kammique, et techniquement parlant, c'est le kamma.

"On appelle cela des volitions et, selon la découverte du Bouddha, chacun de ces états volitifs qui accompagnent les actions génère une potentialité."

C'est-à-dire que chaque fois que nous disons, faisons ou pensons quelque chose, il y a une intentionnalité et nous générons une potentialité.

Légende image, Une rangée de bouddhas au Myanmar.

Lorsque nous accomplissons une action, par exemple une action de générosité, de compassion ou qui nuit à d'autres êtres, une potentialité est produite dans notre continuum.

"Cette potentialité reste en tant que telle jusqu'à ce que les circonstances ou les conditions existent pour qu'elle produise un résultat.

C'est pourquoi les textes parlent de kamma "asynchrone", car l'effet de l'action peut être différé, et peut être mental ou matériel.

Reconnexion

Le moine souligne qu'il existe certaines propriétés ou phénomènes matériels qui sont à la base des consciences que nous avons.

Crédit photo, Getty Images

"Chacun d'entre nous possède six types de conscience différents : la conscience de l'œil, la conscience de l'oreille, la conscience du nez, la conscience de la langue, la conscience du toucher et la conscience de l'esprit, qui dépendent toutes pour leur émergence de propriétés matérielles.

Lorsque ces propriétés matérielles disparaissent, la mort survient.

Mais la conscience mentale, parce qu'elle a des "conditions préalables", suit un processus immédiatement après la mort et est liée à l'émergence de la vie.

"Selon le bouddhisme, au moment où le spermatozoïde et l'ovule s'unissent, il y a une implantation extérieure, en dehors de la matière du père et de la mère, c'est ce qu'on appelle la reconnexion.

C'est à ce moment que surgit "le support de la conscience", à partir de l'évolution duquel se développent les différentes facultés sensorielles.

"Nous n'utilisons pas le terme de réincarnation car il n'y a littéralement rien qui se passe d'un moment à l'autre. Il y a une continuité, mais il n'y a pas d'identité. Il n'y a rien de la conscience précédente qui soit transmis comme une essence à la conscience suivante".

Pour expliquer cela, il m'invite à me poser une question : "Êtes-vous le même que lorsque vous étiez enfant ?"

"Si on me pose cette question, je réponds : je ne suis pas le même, mais je ne suis pas non plus quelqu'un d'autre. Si cet enfant n'avait pas existé, je ne serais pas là maintenant", dit-il.

Tout en reconnaissant que certaines branches du bouddhisme utilisent le terme réincarnation, il précise : "Nous utilisons techniquement le terme reconnexion, qui est la traduction directe du pali. Peut-être que l'utilisation de la renaissance est un peu plus compréhensible.

Actions en tant que progéniteurs

Selon le moine Nandisena, le Bouddha a dit que "les êtres sont les propriétaires de leurs actions et les actions sont leurs géniteurs", car trois conditions sont requises pour qu'il y ait une reconnexion humaine :

Union du père et de la mère

Que ce soit la période de fertilité de la mère.

La force kammique de l'être à reconnecter.

La troisième est fondamentale, dit-il. "Nous avons dans nos textes des choses qui sont incroyables, des reconnexions sans la première ou la deuxième condition.

C'est pourquoi le Bouddha dit que les êtres ont pour ancêtres les kammas. Parce que "quand on parle de reconnexion, on parle de l'effet du kamma".

Crédit photo, Getty Images

Aujourd'hui, fait-il remarquer, beaucoup de gens parlent de karma pour faire référence aux résultats : "C'est mon karma, ceci m'est arrivé".

"Mais en réalité, le karma est littéralement l'action, et la relation entre cette action et son résultat est ce qu'on appelle la loi du kamma ou du karma.

"Nous pouvons comprendre la loi du kamma du point de vue de notre responsabilité pour nos actions, la partie active ; c'est-à-dire que lorsque l'on fait quelque chose de mal, on est responsable de causer du tort à un autre être", réfléchit l'universitaire.

"Cette partie de la loi du kamma en relation avec la cause n'est pas si difficile à comprendre, ce qui est difficile à comprendre est la relation entre la cause et l'effet", note-t-il.

"Quand quelque chose vous arrive : comment établir un lien entre l'effet et la cause ? C'est impossible, mais même ainsi, le Bouddha dit que si nous sommes propriétaires des actions, nous sommes également propriétaires de ce qui nous arrive.

C'est la partie la plus difficile à accepter de la loi du kamma, et selon les enseignements du Bouddha, c'est ce qu'on appelle la compréhension juste".

Dans l'hindouisme

Inévitable est la mort de tout ce qui est né, inévitable est la naissance de tout ce qui meurt. Ainsi, dans une affaire que personne ne peut empêcher, ne vous affligez pas.

Bhagavad Gita , texte sacré de l'hindouisme

"Au sein des principaux courants de la philosophie et de la pensée de l'Inde ancienne, il existe un consensus absolu sur l'existence de la réincarnation et du karma", explique à BBC Mundo Óscar Pujol, sanskritiste titulaire d'un doctorat en philologie sanskrite de l'université hindoue de Varanasi (Inde) et directeur de l'Institut Cervantes de New Delhi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pèlerinage religieux sur le fleuve Gange en Inde.

"Il est curieux de constater que dans l'Inde ancienne, cela est si évident que cela n'a guère besoin d'être démontré", explique l'auteur.

On estime que plus de 900 millions de personnes dans le monde suivent l'hindouisme, religion majoritaire en Inde et au Népal.

"Contrairement à la plupart des autres religions, l'hindouisme n'a pas de fondateur unique, pas d'écriture unique et pas d'ensemble d'enseignements communément acceptés", explique le service des religions de la BBC.

D'une certaine manière, il s'agit de "la plus ancienne religion vivante du monde" ou, du moins, ses éléments remontent à plusieurs milliers d'années.

Elle est née dans la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, et a été conceptuellement et historiquement associée à d'autres religions telles que le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme.

De nombreux spécialistes parlent de l'hindouisme comme d'un "mode de vie" ou d'une "famille de religions" plutôt que d'une religion unique.

Une loi fondamentale

Pujol explique que le karma, dans la perspective hindoue, est une sorte de loi "propre au monde matériel", au monde des corps, de la matière, faisant référence au fait que nous vivons dans un monde caractérisé par la dualité.

Crédit photo, Cortesía: Óscar Pujol Légende image, Óscar Pujol lors d'une conférence en Inde.

"Beaucoup de gens l'ont dit : c'est comme le concept de gravité dans notre physique.

"Le karma est aussi simple que la loi de cause à effet : il y a une cause, elle produit un effet, qui à son tour devient la cause d'un autre effet.

Et cette chaîne continue de causes et d'effets est ce qui constitue "l'existence de l'univers et des êtres humains".

Mais elle a aussi une dimension morale, souligne l'expert, car elle implique que toute action humaine "aura une conséquence".

"Par conséquent, une action positive aura un résultat positif et une action négative aura un résultat négatif. C'est aussi simple que cela.

Le corps subtil

Pujol explique que le concept de karma est lié à l'idée que l'être humain a trois corps.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Livre hindou écrit en sanskrit.

" Mais je ne me concentrerai que sur deux d'entre eux : celui que nous voyons tous, le corps matériel, et un corps subtil.

Et c'est la clé, prévient-il, pour comprendre la théorie de la réincarnation.

Selon l'école Vedanta, le corps subtil comporte 17 parties :

Les 5 sens de la perception

les 5 capacités d'action (liées au mouvement)

Les 5 airs vitaux (ceux qui font fonctionner la circulation et la respiration)

L'esprit

L'intellect

Le corps subtil est "en quelque sorte une âme", même si - précise-t-il - ce n'est pas tout le corps subtil qui se réincarne, mais seulement une partie de celui-ci.

Crédit photo, Getty Images

"Le résultat de chaque action qu'un être humain fait avec son corps physique et avec son corps subtil, qui est essentiellement l'esprit, les sens, est enregistré dans l'esprit, et le mérite et le démérite produisent une sorte d'énergie qui est le karma lui-même".

Ainsi, cette énergie "est stockée dans l'esprit et c'est ce qui produit la réincarnation".

"C'est cette partie du corps subtil, qui se réincarne à la mort, qui devient ce que déterminent les actes bons ou mauvais".

Décès

Lorsqu'une personne meurt, souligne l'expert, "les différentes puissances" qu'elle possède sont "retirées" :

"La partie physique meurt, puis les sens à l'intérieur de l'esprit sont retirés, les airs vitaux sont retirés, jusqu'à ce que seule la partie du corps subtil qui doit être réincarnée subsiste."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le temple Hoysaleswara en Inde.

L'intellect (et non l'esprit) ainsi que le dépôt karmique, le citta, sont ce qui va migrer vers un autre corps.

" Le citta est comme la partie où sont enregistrées toutes les actions que nous avons effectuées dans la vie. C'est comme le disque dur, tout y est stocké".

Pour comprendre un peu mieux la théorie, explique le chercheur, il faut savoir que, du point de vue de l'école Vedanta, l'esprit est composé de quatre éléments :

L'intellect, qui est la capacité de connaître.

Une sorte de "processeur" qui "n'est pas capable de connaître, c'est une partie mécanique qui se consacre à ordonner les données fournies par les sens à l'esprit et à organiser les données de la mémoire, afin de les présenter à l'intellect".

Le sentiment de soi, qui nous amène à avoir une identité propre. Elle "attribue toutes les pensées et perceptions à un moi individualisé".

Le citta, qui est "le dépôt où toutes les actions sont enregistrées et où toutes les impressions latentes sont stockées".

Et c'est un autre concept fondamental pour comprendre le processus de réincarnation.

Impressions latentes

Le sentiment de soi ne se réincarne pas, explique le spécialiste.

"C'est pourquoi, dans la nouvelle vie, nous ne savons pas qui nous étions avant. Nous avons perdu notre ancien sens du moi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le temple Nataraja en Inde.

Dans ce processus, "reste" également la partie de l'esprit comprise comme le processeur de données qui nous permet de connaître et de percevoir le monde.

"Une impression latente est ce qui est produit dans l'esprit lorsque nous avons une perception et c'est la matière première de la mémoire. Notre esprit est donc constitué d'un nombre infini d'impressions latentes, qui peuvent être modifiées en fonction de l'expérience".

Ces impressions "sont ce qui détermine finalement la réincarnation : si le karma est bon, elles sont chargées positivement, et s'il est mauvais, elles sont chargées négativement".

L'auteur précise que le bon et le mauvais karma doivent être "rejetés et abandonnés", car "nous sommes enchaînés à la fois au bon et au mauvais".

"Les bonnes et les mauvaises actions nous enchaînent, et pour nous libérer, nous devons surmonter le bon et le mauvais karma par le karma yoga.

Il s'agit d'une pratique hindoue qui implique un service désintéressé aux autres.

Combien de fois se réincarne-t-on ?

Bien qu'il existe de nombreuses idées à ce sujet, explique Pujol, "il est généralement admis que l'on peut se réincarner en n'importe quel type d'être, pas nécessairement humain".

Et le cycle est "infini".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Holi, le festival des couleurs en Inde.

Parce qu'il s'agit d'une telle "loi inéluctable, la grande obsession de la littérature sanskrite de la pensée antique est précisément de savoir comment se libérer du karma".

Ainsi est née ce que l'expert appelle la science de la libération : comment se libérer de ce karma ?

"Et c'est possible, mais très difficile car nous vivons comme des prisonniers de l'ignorance et surmonter cette ignorance essentielle est très compliqué", explique-t-il.

"C'est quelque chose dont la plupart des gens ne se soucient même pas, parce que nous vivons dans le monde de la dualité, le monde du karma.

"Le karma est le destin. Mais dans un sens profondément moral, il dit que vous êtes responsable de ce qui va vous arriver dans le futur si vous agissez en conséquence maintenant.

"Et si votre karma est toujours positif, seules des renaissances positives vous attendent, et que chaque action que vous faites, que vous vous fassiez prendre ou non, même si vous faites une mauvaise action et que cela se passe bien, les conséquences négatives seront inévitablement là dans votre vie.