Ecriture cunéiforme : quatre secrets incroyables révélés par le décryptage de l'écriture de tablettes vieilles de 5 000 ans

il y a une heure

Inscription en cunéiforme, l'écriture la plus ancienne.

"Tenir une tablette écrite il y a des milliers d'années et être capable de lire ce qu'elle dit est une sensation incroyable", confie le Dr Christina Tsouparopoulou du département d'archéologie de l'université de Cambridge.

"C'est une forme de voyage dans le temps : elle vous catapulte des milliers d'années en arrière et vous met directement dans la peau de quelqu'un qui a vécu tant d'années avant nous", explique le Dr Selena Wisnom, du département d'archéologie et d'histoire ancienne de l'université de Leicester.

La plus ancienne forme d'écriture connue est appelée cunéiforme. Utilisé pour la première fois il y a plus de 5 000 ans, ce procédé serait antérieur aux hiéroglyphes égyptiens.

Plusieurs sociétés vivant en Mésopotamie ont utilisé le cunéiforme comme système d'écriture, notamment les Sumériens et les Akkadiens. Pressées sur de l'argile, les tablettes cunéiformes sont incroyablement durables, elles résistent littéralement au feu, mais pendant des milliers d'années, personne n'a pu les traduire.

Après de nombreux essais et erreurs, l'écriture cunéiforme a finalement été déchiffrée au XIXe siècle. Les révélations faites étaient extraordinaires.

"Une fois le cunéiforme déchiffré, de nombreuses choses inattendues ont été mises en lumière, mais probablement aucune n'a eu un impact plus important que la découverte par George Smith, en 1872, de la 11e tablette de l'Épopée de Gilgamesh sur laquelle l'histoire du déluge a été trouvée pour la première fois", note le Dr Irving Finkel, conservateur du département du Moyen-Orient au British Museum.

1. L'Arche de Noé est antérieure à la Bible

"Quand on l'a découvert, c'était un explosif. Le parallèle était bien plus qu'une simple similitude générale avec un bateau, de l'eau et des animaux.