Igor et Grichka Bogdanoff : les jumeaux meurent du Covid à six jours d'intervalle

il y a 13 minutes

Grichka et Igor Bogdanoff avaient tenté ces dernières années de relancer leur carrière dans les médias

Grichka et Igor Bogdanoff sont devenus les jumeaux les plus célèbres de France, animant dans les années 1980 une émission télévisée de science et de science-fiction sur un plateau de vaisseau spatial.