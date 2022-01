Psychologie : quelle est la meilleure façon de prendre des décisions ?

La vie est pleine d'options. Quels vêtements allez-vous porter aujourd'hui ? Allez-vous au bureau ou restez-vous à la maison ? Devriez-vous manger ce beignet, répondre à ce texto, accepter ce travail ?

Mais comment prendre les meilleures décisions ? La science a-t-elle un moyen de nous guider pour choisir le meilleur ?

Grâce à la psychologie, il est possible de prédire à quel point une personne sera douée pour prendre des décisions , et cela est en grande partie dû à certaines erreurs que beaucoup d'entre nous commettent lors de l'interprétation du monde qui nous entoure, connues sous le nom de biais cognitifs.

"Nous étudions ces biais en posant des questions aux gens sur les décisions qu'ils prendraient dans diverses situations", explique Wändy Bruine de Bruin, professeur de politique publique, de psychologie et de sciences du comportement à l'Université de Californie du Sud, aux États-Unis.

Voici l'une de ces questions :

Après un somptueux dîner dans un restaurant, vous commandez un grand dessert mais, après quelques bouchées, vous découvrez que vous êtes rassasié. Seriez-vous plus susceptible de continuer à manger ou de ne pas finir le dessert ?

Si votre réponse est que vous nettoyez l'assiette, "c'est une décision que beaucoup de gens prennent dans cette situation, car il leur est difficile de laisser le dessert choisi et payé.

"Les économistes appellent cela le biais du coût irrécupérable (ou coût perdu) , car que vous le mangiez ou non, ce qui est investi ne peut plus être récupéré."

Lorsque vous vous sentez rassasié, vous devez vraiment vous demander si vous risquez de vous faire mal au ventre.

"Vous vous en sortirez mieux si vous arrêtez de manger des desserts."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Finir même si vous ne pouvez plus tenir ?

Cela vous semble-t-il familier ? Peut-être avez-vous vu un film que vous n'aimiez pas parce que vous aviez déjà payé le billet, ou vous êtes resté dans une mauvaise relation parce que vous aviez l'impression d'avoir trop investi pour partir.

Si tel est le cas, vous avez été victime du sophisme des coûts irrécupérables .

Et il y a d'autres préjugés qui peuvent nous faire trébucher.

Imaginez que vous alliez dans un supermarché pour acheter du yaourt. Il y en a deux : l'un est à 10 % de matières grasses, l'autre à 90 % sans matières grasses. Que choisiriez-vous?

Bien sûr, ce sont les mêmes, mais la plupart des gens choisissent la deuxième option, tombant dans ce qu'on appelle "l'effet de cadre" - un concept introduit par le lauréat du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman avec Amos Tversky qui fait partie de la théorie des perspectives-.

Nous sommes souvent influencés lorsque la même information nous est présentée de différentes manières.

Bruin et son équipe mesurent à quel point les personnes sont sensibles à de tels préjugés et leur attribuent un score d'aptitude à la prise de décision.

Et avec des informations réelles fournies par les participants, ils ont découvert que ceux qui obtiennent des scores plus élevés ont en fait tendance à prendre des décisions de vie qui conduisent à un meilleur bien-être, une meilleure santé et de meilleures relations.

Plus intelligent, meilleur score ?

Étonnamment non.

Crédit photo, Getty Images

"La capacité à prendre des décisions est une compétence à part. Elle est liée à l'intelligence, mais être intelligent ne garantit pas que vous êtes bon pour prendre des décisions", explique l'expert.

« La pensée rationnelle et l'intelligence sont des qualités indépendantes », déclare David Robson, journaliste scientifique et auteur de « The Intelligence Trap ».

"Vous pouvez être intelligent et ne jamais acquérir ces compétences de pensée critique qui sont importantes pour une prise de décision rationnelle."

Selon Robson, l'histoire regorge d'exemples de personnes intelligentes qui ont pris de mauvaises décisions. Non seulement ils sont aussi vulnérables aux biais décisionnels que tout le monde, mais ils prennent parfois de pires décisions en raison de leur intelligence.

"Dans des situations spécifiques, votre intelligence peut jouer contre vous. Et l'une des raisons à cela est ce qu'on appelle le 'raisonnement motivé' : c'est lorsque vous êtes tellement attaché à une idée que vous utilisez votre intelligence pour la rationaliser et pour abattre toute critiques qui peuvent survenir. contredire votre croyance bien-aimée. "

Mais si l'intelligence ne peut pas nous protéger d'une mauvaise prise de décision, qu'est-ce qui le peut ?

Crédit photo, Tara Moore Légende image, Aucune idée ? Accepter que vous ne savez pas tout est une bonne étape.

« L' humilité, dit Robson.

"On peut mesurer l'humilité intellectuelle des gens avec des questionnaires qui montrent à quel point ils sont prêts à accepter les limites de leurs connaissances.

« À maintes reprises, vous constatez que les personnes plus modestes prennent des décisions plus rationnelles .

Donc, pour prendre les meilleures décisions, nous devons ouvrir notre esprit et éviter le piège de croire que nous avons toutes les réponses.

Et la recherche montre qu'il y a autre chose qui peut être vraiment précieux, même si cela ne semble pas très fiable.

L'intuition

"C'est une sorte de connaissance que nous avons sans savoir comment", explique Valerie van Mulukom, professeure adjointe à l'Université de Coventry, au Royaume-Uni, qui étudie les intuitions.

"Imaginez que vous conduisez tard la nuit et que la visibilité est mauvaise. Soudain, quelque chose vous dit de faire attention... et à cet instant, un cycliste sans lumière sort de l'obscurité ou quelque chose du genre.

"Je ne l'avais pas remarqué, mais inconsciemment vous aviez attrapé quelque chose, peut-être un petit reflet au loin, et vous ne l'avez pas consciemment enregistré mais cela a déclenché les alarmes. Cela vous a obligé à faire attention."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Parfois, l'intuition est le seul guide.

" Du point de vue de l'évolution, c'est un excellent système pour diriger l'attention .

"D'autres fois, l'intuition a à voir avec l'expérience. Par exemple, un patient peut présenter certains symptômes et son médecin, sans en connaître la raison, sait ce que c'est, simplement parce qu'il peut s'appuyer sur tant d'expérience et de connaissances dans son domaine.

"Le traitement subconscient ou la pensée intuitive n'est pas limité par notre mémoire de travail. Cela signifie qu'il peut faire beaucoup d'associations différentes très rapidement, et nous n'avons pas à dépendre de notre capacité à établir ces connexions consciemment."

L'intuition peut donc être un moyen précieux de puiser dans des souvenirs ou des expériences pour prendre des décisions, mais qu'en est-il des émotions ?

Avec ou sans sensation ?

Nous avons tendance à nous méfier des émotions au moment de décider, nous pensons qu'elles ne nous permettent pas d'être rationnel. Mais, apparemment, ce n'est pas le cas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mettre les émotions de côté ?

"Une série d'études de cas neurologiques de patients ayant subi des dommages au cortex préfrontal ventromédial a révélé quelque chose de crucial sur le rôle des émotions dans la prise de décision", explique M. Robson.

"Le neuroscientifique Antonio Damasio a montré que cette partie du cerveau est très importante pour le traitement des émotions, car elle est impliquée dans la formation de réactions physiques aux événements, des choses comme votre cœur qui s'emballe, des papillons dans votre estomac, des tensions dans les muscles quand vous vous sentez nerveux.

« On les appelle des marqueurs sémantiques .

"Selon Damasio, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous créez ces marqueurs, lorsque vous les re-percevez, ils vous donnent une émotion ou un sens intuitif de ce qu'il faut faire.

"Ces patients n'ont pas ce genre de sentiments, ils n'ont donc pas cette réponse émotionnelle aux événements qui guide leur prise de décision."

Bien que ceux qui souffrent de ce type de dommages n'aient pas de problèmes de pensée abstraite et que leurs résultats aux tests d'intelligence traditionnels ne soient pas affectés, leur manque de capacité à traiter et à lire leurs émotions influence profondément leur prise de décision.

"Souvent, parce qu'ils n'ont pas une émotion qui les motive à faire une option ou une autre, ils sont simplement paralysés sans prendre de décision du tout ou quand ils le font, ils ont tendance à se concentrer uniquement sur des informations complètement non pertinentes."

Crédit photo, Getty Images

S'il est vrai que les émotions peuvent nous égarer, elles sont généralement ancrées dans toute notre conscience non consciente et fournissent un signal intuitif que nous ne devrions peut-être pas ignorer.

"Je considère nos émotions comme une boussole ", déclare Robson.

« Une boussole peut vous conduire dans la mauvaise direction si elle est proche d'un aimant puissant. Mais elle a tendance à être précise. Il en va de même pour nos émotions : ce sont souvent des informations utiles à considérer avec toutes les autres questions analytiques que nous avons envisagées plus tôt. prendre une décision. "

Et si tout cela échouait ?

solution salomonique

Avez-vous remarqué qu'il est beaucoup plus facile de donner des conseils avisés à un ami que de suivre ces conseils vous-même ?

En fait, il y a un nom pour ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Salomon , d'après le roi Salomon, le monarque riche et sage d'Israël.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le procès de Salomon, peint par Pieter Paul Rubens, (1577-1640) vers 1617. De la collection du Statens Museum for Kunst, Copenhague.

Il était connu pour prendre d'excellentes décisions pour son peuple , comme lorsque deux femmes sont arrivées en insistant sur le fait qu'un bébé était le leur et ont ordonné aux gardes de le couper en deux pour que chacune en ait une moitié, confiant que la vraie mère préférerait abandonner son. fils pour le voir mourir.

Mais Salomon a pris des décisions terribles dans sa vie personnelle. Il était avide de sa richesse et a épousé plus de 500 femmes, ce qui, sans surprise, lui a causé quelques problèmes.

« Le paradoxe de Salomon est une asymétrie dans la prise de décision ou la qualité de la délibération lorsque vous traitez vos propres problèmes par rapport à ceux des autres », explique Igor Grossmann, professeur agrégé de psychologie à l'Université de Waterloo au Canada, qui a étudié pourquoi nous sommes souvent tellement plus sage quand il s'agit des affaires des autres.

Les recherches de Grossmann ont montré que le paradoxe de Salomon revient sans cesse, mais il existe un moyen de le contourner.

"Lorsque vous abordez une décision, vous pouvez simuler cette distance, par exemple en vous parlant à la troisième personne ou en vous regardant à la troisième personne."

Au lieu de dire comment je me sens ? Que dois-je faire? , Dites comment le ressentiriez- vous , elle ou eux ? Que doivent-ils faire ?

"Comme ce n'est pas naturel, même linguistiquement, cela crée un peu de distance."

Le dire à voix haute pourrait vous aider à voir le problème sous un autre angle, à ralentir un peu, à ne pas réagir immédiatement, à rechercher plus d'informations, à réfléchir et à prendre une meilleure décision.

Bien qu'il puisse être utile de s'assurer avant qu'il n'y ait personne à proximité pour vous écouter.

Alors comment prendre les meilleures décisions ?

La recherche montre que vous devez d'abord éviter certains préjugés courants. Qu'il ne s'agit pas forcément d'être plus intelligent, mais d'une ouverture d'esprit et d'une humilité intellectuelle. Et qu'il vaut la peine de prendre en compte vos instincts et vos émotions.