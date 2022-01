Mouvement anti-vaccination : voici comment l'hésitation à se faire vacciner a influencé l'histoire

George Erman

BBC News Ukraine

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

La pandémie de Covid-19 a provoqué des protestations anti-vaccination dans de nombreux pays du monde.

Mais d'un point de vue historique, le mouvement d'opposition à la vaccination est tout sauf nouveau. Depuis son apparition au 18e siècle, ses partisans se sont fait entendre, organisant parfois des manifestations de masse.

Voici un aperçu de l'évolution de la philosophie antivax depuis le premier vaccin jusqu'à aujourd'hui et de son impact sur les événements mondiaux.

A lire aussi :

La variole, une maladie redoutable

L'histoire du mouvement anti-vaccination, antérieure au développement des premiers vaccins, est en fait associée aux épidémies de variole.

Dans l'Antiquité, la simple vue de malades de la variole provoquait peur et panique. Il s'agissait d'une maladie dangereuse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le taux de mortalité de la variole atteignait 20 à 30 % des personnes infectées.

Propagé par des gouttelettes (particules liquides), le virus de la variole entraîne de la fièvre, des nausées et des vomissements, et forme des abcès purulents (pustules) sur la peau et les muqueuses.

Les personnes qui ont survécu à la maladie portent des cicatrices à l'emplacement des pustules séchées pour le reste de leur vie et peuvent devenir aveugles.

Le virus meurt à l'extérieur du corps humain et les survivants développent une immunité à vie contre lui.

On ne sait toujours pas quand et comment la variole est apparue dans l'histoire, mais il est établi que des épidémies de variole ont détruit des villages entiers en Asie orientale au début du Moyen Âge.

Au Japon, une épidémie de variole survenue dans les années 735-737 a tué jusqu'à 35 % de la population.

Elle a eu un effet dévastateur sur la production agricole et a contribué à la propagation du bouddhisme dans le pays - une réponse, selon les historiens, à l'immense souffrance des gens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le samouraï japonais Minamoto no Tametomo (12e siècle) chasse les démons de la variole.

Les coutumes orientales

À cette époque, la variole s'est répandue dans le monde arabe, puis en Europe.

Au XVIe siècle, les Espagnols ont apporté la variole en Amérique, où elle a entraîné une mortalité massive parmi les populations indigènes.

Au Moyen Âge, certains peuples africains et asiatiques pratiquaient la "variolisation" (le nom latin de la variole est "variola") pour se protéger de la variole.

Ils prélevaient le pus d'une personne atteinte de variole et l'incrustaient dans la peau d'une personne saine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La légende veut que la femme amérindienne Pocahontas, dont l'histoire a été adaptée en film d'animation Disney, soit morte de la variole en 1616 après avoir visité la Grande-Bretagne.

Après la procédure, l'infection était généralement bénigne et ne laissait aucune cicatrice sur le corps.

Cette pratique a été relevée par le médecin et philosophe perse Abu Bakr ar-Razi (864-925), qui a été le premier à différencier la rougeole de la variole.

En Europe, la pratique de la variolisation est apparue beaucoup plus tard.

Elle a été introduite pour la première fois par Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), une écrivaine aristocrate qui s'est rendue à Istanbul en 1717, où son mari était ambassadeur britannique.

Elle s'est immergée dans la culture turque et a passé beaucoup de temps avec les femmes ottomanes, qui lui ont parlé de la pratique de la variolisation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lady Montagu dans une robe turque

Lady Montagu avait déjà contracté la variole par le passé. Cela avait laissé des cicatrices sur son visage, et elle voulait protéger son fils de cinq ans de la maladie.

Le médecin de l'ambassade Charles Maitland avait pu pratiquer la variolisation sur l'enfant sans que cela n'ait de conséquences négatives pour la santé du garçon.

Une pratique douteuse, selon les médecins

Lady Montagu a tenté de partager son expérience après son retour en Grande-Bretagne en 1718, mais les médecins s'y sont immédiatement opposés. Ils considèrent la variolisation - ou, comme les Britanniques l'appellent, l'inoculation - comme une pratique douteuse provenant de guérisseurs orientaux.

Mais lorsqu'une nouvelle épidémie de variole frappe la Grande-Bretagne en 1721, Lady Montagu fait également pratiquer la variolisation sur sa fille.

Ce cas a fait la une de l'aristocratie et de la famille royale. La princesse de Galles et future reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Caroline de Brandebourg-Ansbach, s'y intéresse.

Elle approuve une expérience : sept condamnés à mort doivent être libérés de prison s'ils acceptent d'être inoculés et survivent.

Tous les hommes sélectionnés pour l'expérience ont survécu et sont sortis de prison. Par la suite, la princesse a décidé d'appliquer cette pratique à ses deux filles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La princesse de Galles, Caroline de Brandebourg-Ansbach, a procédé à une variolisation des membres de la famille royale britannique.

L'inoculation n'était pas une pratique sûre. Environ 2 à 3 % des patients mouraient après avoir développé une maladie grave.

Une personne inoculée pouvait également infecter des personnes saines avec la variole, car les conditions d'hygiène et d'isolement de l'époque laissaient beaucoup à désirer.

En 1782 et 1783, les deux fils du roi britannique George III, Alfred et Octavius, sont morts après avoir été inoculés.

Cependant, compte tenu du taux de mortalité élevé de la variole, qui pouvait atteindre 20 à 30 %, les gens ont pris le risque et la pratique s'est répandue dans

l'aristocratie.

Les décès de monarques

Des monarques, tels que l'empereur russe Pierre II et le roi de France Louis XV, ont perdu la vie à cause de la variole.

En fait, après la mort de Louis XV en 1774, le nouveau roi Louis XVI et ses frères ont été immédiatement inoculés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'inoculation a été interdite en France pendant un certain temps, mais des philosophes tels que Voltaire et Diderot ont encouragé cette pratique

Les souverains de l'époque n'ont pas proposé de rendre l'inoculation obligatoire, non seulement parce que certains médecins et membres du clergé étaient extrêmement critiques à l'égard de cette pratique, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une opération coûteuse.

Au milieu du 18e siècle, le médecin Robert Sutton et son fils Daniel ont rendu l'inoculation plus sûre et presque indolore en utilisant une lancette.

Daniel Sutton et ses partenaires en firent rapidement une entreprise franchisée, s'étendant à d'autres pays européens et à l'Amérique. Il a personnellement inoculé 22 000 personnes entre 1763 et 1766, dont trois sont mortes.

Malheureusement pour les inoculateurs, une découverte en 1796 a mis fin à leur activité pour toujours. C'est un événement qui a changé la donne et qui a fondamentalement modifié l'histoire de la médecine et de l'humanité.

Crédit photo, Getty Images/Hulton Archive Légende image, Une bande dessinée française présente des inoculateurs et des vaccinateurs.

Le virus de la variole des vaches

Tout a commencé lorsque le médecin britannique Edward Jenner (1749-1823) s'est intéressé aux rumeurs qui circulaient dans les villages du Gloucestershire.

Les travailleurs laitiers qui avaient contracté la variole bovine, qui n'est pas dangereuse pour l'homme, semblaient être immunisés contre la variole.

Pour vérifier cette croyance, Jenner a prélevé des lésions de variole bovine sur une laitière, appelée Sarah Nelms, et les a frottées sur une coupure du bras d'un garçon de huit ans, James Phipps.

Le garçon n'est pas tombé malade, si ce n'est qu'il a souffert de maux de tête et d'une perte d'appétit pendant un certain temps.

Six semaines plus tard, Jenner inocule au garçon la variole humaine, qui ne produit aucun effet. James Phipps a ensuite reçu plus de 20 inoculations de variole à différents intervalles, mais il n'a montré aucun signe de la maladie.

Crédit photo, Universal Images Group / Getty Images Légende image, Edward Jenner teste la vaccination et publie une étude qui fait connaître cette nouvelle pratique dans le monde entier.

Lorsque Jenner décida de publier les résultats de ses expériences dans une brochure intitulée "The Study of the Causes and Effects of... The Cowpox", la Royal Society of London (une société scientifique nationale) refuse de l'aider.

La punition de Dieu

Plusieurs chefs religieux croyaient que la variole était une punition de Dieu et ne devait pas être traitée. Certains médecins s'opposaient au concept de vaccination de Jenner.

C'est à cette époque que le mouvement anti-vaccination a commencé à émerger. Il s'oppose aux Jennerites - les partisans du médecin. Les parties en conflit publient des pamphlets et tentent d'utiliser les journaux et les caricatures pour ridiculiser leurs adversaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le docteur Jenner vaccine James Phipps, tandis que la laitière Sarah Nelms se tient à proximité.

Perte de revenus

Parmi les principaux chefs de file des antivaxxistes figurent les docteurs Benjamin Moseley et William Rowley. Leur opposition n'était pas seulement idéologique. Pour ces médecins, la prolifération de la vaccination de masse signifiait une perte de revenus provenant de l'inoculation qu'ils pratiquaient sur des patients fortunés.

Benjamin Moseley (1742-1819) a rejoint la lutte contre la vaccination en 1799 et a tenté de retourner le Parlement contre elle lors de ses discours en 1802 et 1808.

Moseley a appelé la variole bovine "syphilis du bœuf", jouant sur le dégoût de certains citoyens qui n'appréciaient pas le fait que leurs enfants soient vaccinés avec un liquide provenant du corps d'un animal. En fait, il assimilait la vaccination à la propagation de maladies sexuellement transmissibles et à la zoophilie (attirance sexuelle d'un humain envers un animal non humain).

Il a également suggéré que les personnes vaccinées pourraient se faire pousser des poils de vache, ou que leur tête prendrait la forme d'un taureau. Il a prédit la propagation de la coqueluche et de la folie.

Il a même mentionné le mythe de Pasiphaé, la reine crétoise qui avait été maudite par Poséidon et s'était accouplée avec un taureau, donnant naissance au Minotaure - un monstre mi-homme mi-taureau.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La caricature de James Gillray intitulée "The Cow-Pock, or, The Wonderful Effects of the New Inoculation !" reflète la suggestion de Benjamin Moseley concernant la possibilité de mutations de la vache chez les personnes vaccinées.

Le point de vue de Moseley a été brillamment illustré par l'artiste britannique James Gillray (1756-1815) dans un dessin humoristique intitulé "The Cow-Pock, or the Wonderful Effects of the New Inoculation". Elle représente Jenner pratiquant une incision avec une lancette sur le bras d'une femme. Il y a des patients qui courent partout avec des têtes de taureau sortant de différentes parties du corps, mais Jenner n'en a cure. Un tableau sur le mur montre l'adoration d'une vache, faisant allusion à l'histoire biblique de l'adoration du Veau d'or.

Partisan de la vaccination, le médecin et botaniste anglais John Thornton répond avec le traité "Les prophéties du Dr Moseley". Il y tournait en dérision les arguments de Moesley sur les mutations possibles des personnes vaccinées et ses références au mythe de Pasiphaé. Il estimait que le leader antivax devait être rendu responsable de chaque mort résultant de ses efforts pour répandre la peur.

L'interdiction de l'inoculation

La même année, un autre partisan de Jenner, le médecin suisse Jean de Carro, qui diffusait le vaccin en Autriche et en Europe de l'Est, a demandé l'interdiction de l'inoculation en faveur de la vaccination.

En 1805, le Dr William Rowley publie un traité : "Cow-Pox Inoculation : No Security Against Small-Pox Infection". Le médecin affirmait que l'utilisation de la variole bovine était une violation de la sainte religion. Il utilisait des illustrations d'un garçon dont le visage présentait d'énormes boursouflures et d'une fille couverte de gale, d'abcès et d'ulcères, les qualifiant de victimes des vaccinateurs.

Crédit photo, Wellcome Collection Légende image, Le "Monstre de la vaccination" (1802) de Charles Williams montre les partisans de Jenner donnant des bébés à manger au monstre des maladies et les antivaxxers prêts à défendre l'humanité les armes à la main.

En 1807, l'antivaxxiste John Smyth Stewart a publié un pamphlet intitulé "£30 000 pour la Cow-Pox !" ("£30 000 pour la variole de la vache !"). La caricature du pamphlet représente Jenner et ses partisans avec des cornes et des queues. Ils donnent des bébés à manger à une énorme bête, qui représente tous les problèmes et les maladies dangereuses de l'humanité. L'épouvantable monstre défèque les bébés, et le Dr Thornton, partisan de Jenner, les entasse dans un tas d'excréments d'animaux.

Non loin d'eux, un mémorial porte les noms des médecins qui se sont opposés à la vaccination : Benjamin Moseley, Robert Squirrel, William Rowley, John Birch, George Lipscomb. Des médecins, épée à la main, prêts à protéger l'humanité de la vaccination, défilent à proximité.

Comportement "impoli"

"J'ai entendu parler (sic)... d'un enfant à Peckham, qui, après avoir été vacciné contre la variole du mouton, a vu son ancienne disposition naturelle se transformer en brutalité, de sorte qu'il courait à quatre pattes comme une bête, beuglait comme une vache et se cognait comme un taureau", a écrit Smyth Stewart.

Il craignait que la vaccination ne rende des bébés innocents spirituellement inaptes à entrer dans le Royaume des cieux.

Crédit photo, Heritage Images/Getty Images Légende image, Le fils du roi George III, le duc Frédéric d'York a rendu la vaccination obligatoire dans l'armée britannique pendant les guerres napoléoniennes.

Les maladies liées à la vaccination

En fait, à l'époque, diverses maladies pouvaient être transmises lors de la vaccination, car il n'y avait pas de désinfection des instruments médicaux et les médecins pensaient que la propagation de la maladie était due aux miasmes, ou au mauvais air. Il faudrait encore attendre plusieurs décennies avant la découverte des micro-organismes pathogènes et l'apparition de la chirurgie antiseptique.

Mais c'était l'époque des guerres napoléoniennes, et le pays devait empêcher une nouvelle épidémie de variole, qui pouvait frapper l'armée aussi puissamment que l'ennemi. Jenner reçoit le soutien de la famille royale et, en 1802, le Parlement décerne au médecin un prix de 10 000 livres.

La vaccination de l'armée

Sous l'impulsion de Frederick, duc d'York, qui a commandé l'armée britannique de 1795 à 1827, la vaccination est rendue obligatoire dans les forces armées en 1800. Son frère, le futur roi Guillaume IV, fait de même dans la marine.

Crédit photo, Hulton Archive/Getty Images Légende image, Traitement des malades de la variole, dessin de 1820

La gravité de la propagation de la variole à cette époque est consignée dans un document des Royal Horse Guards Vaccinations and Inspections of Recruits for 1817-1851.

Ce document indique que sur les 476 recrues examinées, la majorité - 262 - portait des cicatrices spécifiques de la variole, 138 recrues avaient des marques d'inoculation sur les bras et neuf autres sur d'autres parties du corps. 65 hommes avaient été vaccinés par Jenner. Et une seule recrue sur 476 n'avait pas été inoculée ou vaccinée et n'avait jamais eu la variole.

La victoire des vaccinateurs

En 1801, la vaccination de Jenner arriva dans l'Empire russe, et en 1814, Jenner rencontra personnellement l'empereur Alexandre Ier. Le Comité de vaccination contre la variole fit son apparition dans le pays l'année suivante. Cependant, la vaccination ne prit pas d'ampleur en Autriche-Hongrie et dans l'Empire russe, car elle resta facultative jusqu'à la chute des empires.

Le président américain Thomas Jefferson a soutenu la vaccination en 1806. Et sept ans plus tard, la National Vaccine Agency a été créée dans le pays.

Il est apparu au bout d'un certain temps que la vaccination contre la variole par la variole bovine ne conférait pas une immunité à vie, et un rappel a été pratiqué tous les dix ans.

Crédit photo, Smith Collection / Gado / Getty Images Légende image, Les antivaxx ont essayé de combattre la vaccination avec des dessins humoristiques tels que celui-ci, où un médecin utilise une lancette pour faire de nombreuses coupures sur le visage d'un patient

La vaccination a eu un impact. Seuls 7 858 décès dus à la variole ont été enregistrés à Londres dans les années 1810, contre 18 447 dans les années 1790, selon les London Bills of Mortality.

Les adversaires de Jenner ont ensuite accusé la vaccination d'être responsable de tout, de la chute des cheveux et de la myopie au pessimisme croissant et au déclin de l'art et de la littérature. Mais ils ont perdu.

Combattre la "tyrannie médicale"

En 1840, l'inoculation est interdite en Grande-Bretagne et la vaccination devient gratuite. Au départ, elle n'était pas obligatoire.

La loi sur la vaccination approuvée en Grande-Bretagne en 1853 prévoyait que les enfants devaient être vaccinés au cours des trois premiers mois de leur vie, sous peine d'amende ou d'emprisonnement pour les parents. La vaccination était devenue obligatoire pour la première fois.

Cette loi signifiait que l'État étendait ses pouvoirs au secteur de la santé publique. Le droit des parents de choisir de faire vacciner leurs enfants est limité pour garantir la santé de la société dans son ensemble.

Au début des années 1860, seuls deux tiers des enfants avaient été vaccinés, et les parents d'enfants non vaccinés n'étaient pas sanctionnés.

L'opposition à la nouvelle législation est apparue presque immédiatement. Dès 1854, l'hydropathe (partisan du traitement de l'eau) John Gibbs publia un pamphlet intitulé "Our Medical Freedoms" - le premier ouvrage contre la vaccination obligatoire.

L'épidémie de variole

Entre 1864 et 1868, une nouvelle épidémie de variole balaie le pays, et les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants sont punis.

La nouvelle loi de 1867 introduit la vaccination obligatoire de tous les enfants de moins de 14 ans et entraîne le déploiement d'agents vaccinateurs.

Elle permettait d'infliger des amendes aux parents d'enfants non vaccinés. Les amendes ne sont plus uniques pour chaque enfant non vacciné, mais répétées - imposées encore et encore jusqu'à ce que l'enfant finisse par se faire vacciner. L'emprisonnement est une peine alternative, et la durée de la peine peut être prolongée si l'enfant n'est toujours pas vacciné.

Des ligues anti-vaccination sont apparues dans les villes britanniques. Elles demandaient l'abolition de la vaccination obligatoire et proposaient à la place des mesures sanitaires, telles que l'isolement des patients atteints de variole et de toute personne entrant en contact avec eux.

Crédit photo, Universal Images Group / Getty Images Légende image, "La tragédie de la variole", caricature de George Krukshenko dédiée aux partisans d'Edward Jenner

En 1866, Richard Gibbs (1822-1871), homéopathe irlandais et cousin de John Gibbs, fonde dans un quartier de Londres la première Ligue anti-vaccination, qui vise à renverser la "tyrannie médicale". En 1870, elle compte plus de cent branches, 10 000 membres et 200 000 sympathisants.

Des "libertés civiles" pour les enfants

Richard Gibbs exhorte les parents à "aller en prison, plutôt que de se soumettre à l'inoculation de la scrofule, de la syphilis et de la manie à leur progéniture sans défense". William Hume-Rotherie, chef de file des antivax dans les années 1870, insistait sur le fait que même si la vaccination était une bonne idée, "elle ne devrait pas être encouragée par l'État."

"Quant aux enfants... si les parents ne peuvent pas faire ce qu'ils pensent être bon pour leurs jeunes, alors les libertés civiles touchent à leur fin", écrivait-il dans "Vaccination et lois sur la vaccination".

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Mieux vaut ne pas vacciner que vacciner avec un virus impur" par Joseph Keppler (1838-1894).

Dans la plupart des cas, la vaccination s'est déroulée sans problème. Mais il y a eu des cas d'infection par d'autres maladies.

Par exemple, il y a eu deux cas de transmission de la syphilis de la lymphe d'une personne malade à des personnes saines pendant la vaccination en 1871. Les antivaxx ont activement utilisé la possibilité de transmission de maladies pendant la vaccination comme argument contre celle-ci.

Dès 1810, le chirurgien italien Gennaro Galbiati a suggéré de prélever la lymphe directement sur les vaches pour éviter la syphilis. Mais son approche ne s'est généralisée que vers la fin du 19e siècle. En 1881, le gouvernement britannique a commencé à produire de manière centralisée un vaccin à base de lymphe de vache.

Le refus de la vaccination obligatoire

Les journaux de l'époque relatent des cas de refus de vaccination, parfois sur les conseils des médecins.

"'Edward Irons a été convoqué pour avoir négligé de se conformer à un ordre de vaccination de son fils, âgé de deux ans. Il a déclaré qu'il avait une objection de conscience à se conformer à la loi sur la vaccination, et qu'il agissait également sur les conseils de son médecin, qui a déclaré que la vaccination n'était pas favorable à la santé de l'enfant, et qu'elle ne lui serait pas bénéfique", rapporte The Leicester Mercury en 1884.

L'un de ses enfants avait été vacciné et avait beaucoup souffert des conséquences, il ne pouvait donc pas permettre au garçon de prendre le même risque", rapporte le Leicester Mercury le 3 mars 1884.

La ville de Leicester était alors l'un des centres du mouvement anti-vaccination. Des dizaines de milliers d'habitants en colère se sont rassemblés dans les rues et ont brûlé le texte de loi sur la vaccination. La plus grande manifestation, en mars 1885, a rassemblé 80 000 participants - ils portaient des bannières anti-vaccination, des cercueils d'enfants et ont brûlé un mannequin empaillé représentant Edward Jenner.

Plusieurs milliers d'habitants de la ville ont fait l'objet d'une enquête pour avoir refusé de vacciner les enfants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Leicester était le centre du mouvement anti-vaccination en Grande-Bretagne. Photo de Leicester, 1904

Confinement

Les antivaxx de Leicester, menés par l'ingénieur sanitaire John Thomas Biggs, ont essayé d'introduire des mesures de confinement des patients et des mesures sanitaires, d'établir la zone de propagation de la maladie et de construire des égouts fiables comme alternative à la vaccination.

En 1880, la London Society for the Abolition of Compulsory Vaccination a été fondée, et en 1896, l'organisation est devenue la National Anti-Vaccination League. L'organisation rassemblait à la fois des intellectuels londoniens, qui prônaient la "guérison naturelle" et l'homéopathie, et la classe ouvrière des villes industrielles, qui estimait que la vaccination était un autre élément d'oppression par l'État et la classe dirigeante.

L'homme d'affaires William Tebb (1830-1917) était l'un des dirigeants de l'organisation. Il a lui-même été condamné à 13 amendes pour avoir refusé de faire vacciner sa troisième fille. Tebb s'est efforcé d'attirer les membres du parlement vers le mouvement anti-vaccination et a créé un porte-parole du mouvement, le Vaccination Inquirer.

En 1888, le député de Manchester Jacob Bright tente de faire passer un projet de loi visant à abroger la loi sur la vaccination, mais ne trouve aucun soutien. Au lieu de cela, la Commission royale a été mise en place, qui a écouté les arguments des vaccinateurs et des anti-vaccinateurs pendant 7 ans, jusqu'en 1896.

Un "poison pour animaux".

Parmi les leaders anti-vaccins de l'époque se trouvaient des médecins, tels que le chirurgien William Collins, qui considérait la vaccination comme un "poison animal" inconnu, et Charles Creighton, qui qualifiait la vaccination d'empoisonnement du sang, niait l'existence des germes et continuait à affirmer que la maladie était causée par le "mauvais air".

Francis Newman, professeur de latin à l'University College de Londres, a formulé de la manière la plus précise les opinions des antivaxxers de son époque. Il a écrit dans l'un des numéros du Vaccination Inquirer :

"Le Parlement n'a aucun droit d'attaque, quel qu'il soit, sous le prétexte de la santé publique, et encore moins contre le corps d'un enfant en bonne santé. Interdire la santé parfaite est une méchanceté tyrannique, tout autant que d'interdire la chasteté ou la sobriété. Aucun législateur ne peut avoir le droit. La loi est une usurpation insupportable, et crée le droit de résistance."

Seuls deux des 15 membres de la Commission royale avaient des opinions anti-vaccination, de sorte que la plupart de ses membres ont adopté un rapport en 1896, qui recommandait de poursuivre la vaccination obligatoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Triomphe des adversaires de Jenner" - le magazine satirique Punch a réagi à la nouvelle loi de 1898 par cette caricature.

Certificats d'exemption

La loi sur la vaccination de 1898 a officiellement aboli le caractère obligatoire de la vaccination, mais pour éviter les coups de couteau, les parents devaient obtenir des magistrats (semblables à des juges) un certificat d'exemption de vaccination. En fait, les magistrats ont saboté l'application de la loi. Ainsi, en 1906, seuls 40 000 nouveau-nés ont reçu le certificat. Dans le même temps, la loi interdit la vaccination de main à main de la lymphe humaine et la remplace par la lymphe de vache pour prévenir la transmission de la syphilis et de l'hépatite.

Néanmoins, les antivaxxers ont continué à se battre. Ils ont trouvé du soutien auprès de célébrités telles que le naturaliste britannique Alfred Wallace et l'écrivain George Bernard Shaw, qui estimait que la vaccination revenait à "frotter les déchets d'une pelle dans une plaie." Shaw reçut plus tard le prix Nobel de littérature, soutint le stalinisme et nia l'existence de l'Holodomor (la famine de la terreur) en Ukraine.

Crédit photo, London Stereoscopic Company/Getty Images Légende image, Prix Nobel de littérature (1925) George Bernard Shaw était l'un des plus célèbres antivaxx au début du 20e siècle.

Le gouvernement a reconnu que les magistrats avaient saboté la loi. En 1907, une nouvelle loi sera adoptée précisant qu'un père peut empêcher la vaccination de son enfant s'il déclare dans les quatre mois qu'un vaccin pourrait nuire à la santé de son enfant.

Les États-Unis

La lutte entre les vaccinateurs et les antivaxxers se poursuit au même moment aux États-Unis.

En 1855, le Massachusetts a créé un précédent en introduisant la vaccination obligatoire des écoliers. En 1879, après la visite du leader britannique antivax William Tebb, l'American Anti-Vaccination League est créée.

L'affrontement de longue date entre les vaccinateurs et les antivaxxers aux États-Unis a abouti en 1905 à un verdict de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire opposant le pasteur suédois-américain Henning Jacobson, qui refusait de vacciner les enfants et de payer une amende, au Massachusetts.

Les juges ont statué que tout État pouvait introduire la vaccination obligatoire si la législature de l'État décidait que c'était le meilleur moyen d'empêcher la propagation de la variole et de protéger la santé publique. Les enfants pouvaient être exemptés de la vaccination obligatoire si celle-ci ne violait pas les droits de protection des adultes.

Place de la vaccination antivariolique dans l'histoire

La vaccination antivariolique a eu un grand impact sur l'histoire de l'humanité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Théâtre français converti en hôpital militaire à Paris, The Illustrated London News, 18 février 1871

Les armées française et allemande

L'armée française a été submergée par l'épidémie de variole lorsque la guerre franco-prussienne a éclaté en 1870-1871. Sur 600 000 soldats, 124 000 tombèrent malades et 23 000 moururent. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison de la défaite des Français, mais l'armée allemande n'a perdu que 460 soldats sur 950 000 à cause de la variole, car les troupes étaient constamment vaccinées et revaccinées.

La guerre a entraîné l'unification de l'Allemagne, la chute de la monarchie française et la montée de l'inimitié entre les deux États, ce qui a contribué à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale.

L'Allemagne a introduit la vaccination et la revaccination obligatoires contre la variole en 1874, et en 1897, seules 5 personnes sont mortes de la maladie cette année-là.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des recrues de l'armée française sont vaccinées contre la variole, peinture d'Alfred Touchemolin (1829-1907), 1895.

La France a introduit la vaccination obligatoire contre la variole dans l'armée immédiatement après sa défaite en 1871.

L'Allemagne et la Grande-Bretagne, où la vaccination antivariolique était obligatoire, se sont débarrassées de la maladie avant la Première Guerre mondiale. En revanche, dans les empires austro-hongrois et russe, la vaccination n'était pas obligatoire et la mortalité due à la variole est restée élevée.

Le triomphe de la science et l'impact de la grande politique

À la fin du XIXe siècle, les recherches du Français Louis Pasteur et de son rival allemand Robert Koch ont stimulé le développement des vaccins. Ils ont jeté les bases de la microbiologie, l'étude des micro-organismes, et ont pu prouver au monde entier, dans les années 1870 et 1880, que les maladies sont causées par des germes et non par le "mauvais air".

Pasteur a inventé des vaccins contre le choléra des poules, la rage et l'anthrax. Après un test réussi du vaccin sur un berger mordu par un chien enragé en 1885, Pasteur a vacciné des patients d'autres pays européens et même des États-Unis. En 1886, le vaccin a sauvé la vie de quatre garçons envoyés au scientifique outre-Atlantique depuis le New Jersey.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette caricature de 1885 reflète la théorie des miasmes. Elle montre la mort s'élevant de Central Park à New York, rempli d'ordures et de carcasses d'animaux, comme une source de "mauvais air".

Depuis, de nouveaux vaccins apparaîtront presque tous les dix ans.

L'Espagnol Jaume Ferran a testé le vaccin contre le choléra en 1885.

Les vaccins contre le tétanos, la typhoïde et la tuberculose

Les vaccins contre le tétanos, la typhoïde et la peste apparaissent dans les années 1890.

Les vaccins contre la scarlatine, la diphtérie, la tuberculose et la coqueluche ont été développés dans les années 1920.

Et les années 30 ont vu l'invention des vaccins contre le typhus et la fièvre jaune.

Pour une partie au moins de la population, les scientifiques qui ont effectué les recherches et développé les vaccins sont devenus des héros.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Louis Pasteur regarde son assistant injecter le vaccin contre la rage. Illustration par Scientific American, 19 décembre 1885

Les nations ont soutenu la recherche. À l'époque de la lutte entre les empires coloniaux, chaque État préférait disposer d'une technologie et d'une médecine avancées qui protégeraient les armées des pertes non liées au combat et réduiraient les tensions sociales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Affiche de campagne de vaccination soviétique en 1920 : "Citoyens ! Faites-vous vacciner contre le choléra. La mort n'est impuissante que face à la vaccination"

Le communisme

Après la Première Guerre mondiale et la montée du communisme en Russie, la lutte des idéologies s'est ajoutée à cela. L'Union soviétique ne veut pas d'épidémies mortelles, car les gens doivent vivre et travailler pour un "avenir radieux", à moins bien sûr qu'ils ne deviennent des ennemis du peuple.

La concurrence entre les blocs capitaliste et communiste pendant la guerre froide a favorisé l'émergence et la propagation de nouveaux vaccins. Les deux parties s'efforçaient de prendre le pouvoir, et cela était impossible sans vaincre les maladies qui pouvaient amener les médias et la population du bloc ennemi à croire que le pays était faible et sous-développé. Les deux blocs ont également participé à des programmes de vaccination dans les pays pauvres du tiers-monde, car la propagation des maladies et leur propre prestige et influence étaient en jeu.

La campagne mondiale de vaccination de l'OMS

L'histoire du mouvement anti-vaccination s'est répétée. En 1959, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une campagne mondiale de vaccination contre la variole visant les pays les plus pauvres d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les médecins ont dû à nouveau faire face à l'opposition des anti-vaccination dans plusieurs pays.

Crédit photo, Hulton Archive / Getty Images Légende image, Files d'attente pour recevoir un vaccin contre la polio après son invention au milieu des années 1950.

Opposition religieuse

La situation a été plus difficile pour les médecins en Inde et en Afrique de l'Ouest, où l'opposition à la vaccination était menée par des chefs religieux et des guérisseurs locaux. Ils expliquaient souvent aux personnes analphabètes que le vaccin avait été introduit par des étrangers et qu'il irriterait encore plus les dieux, qui pourraient envoyer la variole.

Ainsi, la déesse hindoue Shitala est censée être capable d'envoyer la variole et d'autres maladies purulentes, mais aussi de les guérir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chefs religieux indiens ont intimidé la population en disant que la vaccination mettrait en colère la déesse Shitala.

Le peuple Yoruba, l'une des plus grandes cultures traditionnelles du Nigeria et du Bénin, possède un dieu de la variole et des maladies infectieuses, Sopona. Les locaux croyaient que si l'on mettait ses prêtres en colère, on pouvait être victime de la variole. Les sociétés secrètes utilisaient fréquemment cette foi pour extorquer de l'argent et menacer leurs victimes de la malédiction de Sopona si elles ne payaient pas.

Au début du XXe siècle, le médecin local Oguntola Sapara (1861-1935) s'est introduit dans l'une des sociétés secrètes et a appris qu'elles propageaient la maladie en utilisant des particules de pustules infectées prélevées sur des patients. Ayant reçu cette information, l'administration coloniale britannique a interdit le culte de Sopona en 1907. Cependant, 60 ans plus tard, les médecins ont dû vaincre la résistance de ses partisans pour mener à bien la vaccination au Nigeria.

Éradication de la "variole".

En 1980, l'OMS a déclaré que le monde était exempt de variole. Malgré les appels à la destruction complète du virus, ses échantillons sont conservés dans deux laboratoires aux États-Unis et en Russie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Affiche invitant à se faire vacciner contre la variole et la fièvre jaune au Nigeria dans les années 1960.

Pendant ce temps, le mouvement antivax n'a pas disparu en Occident. Mais sa voix s'est affaiblie au début de la guerre froide, car, avec la diffusion de l'éducation et les progrès de la science, de plus en plus de personnes ont préféré se faire vacciner.

Les antivaxxers ne niaient plus que les germes étaient à l'origine des maladies, comme l'avaient fait leurs prédécesseurs du 19e siècle. Au lieu de cela, ils s'attachaient désormais à rassembler des informations sur les risques pour la santé de certains vaccins, sur les rapports des médias et des responsables qui remettent en cause leur efficacité, et à dénoncer les entreprises pharmaceutiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vaccin des laboratoires Cutter a été retiré des hôpitaux américains.

Parfois, les sociétés pharmaceutiques ont fourni de bonnes raisons pour justifier l'hésitation à se faire vacciner.

La coqueluche

L'introduction du vaccin contre la coqueluche en 1949 a joué un rôle majeur dans la lutte contre cette maladie, qui était l'une des principales causes de mortalité infantile.

La coqueluche est causée par une coccobactérie qui pénètre dans la muqueuse du système respiratoire humain. Après la période d'incubation, l'agent pathogène peut provoquer des crises de toux, des nausées et des vomissements, ainsi qu'un arrêt respiratoire et une cyanose chez les bébés. Une maladie grave et une mortalité élevée sont associées à cette maladie chez les nourrissons non immunisés, et ce sont surtout les enfants âgés de 1 à 5 ans qui sont touchés.

Dans les années 1950 et 1960, une vaccination de masse a été organisée dans les pays développés, et la mortalité due à la coqueluche a diminué de 90 %. Dans les années 1980, environ 80 % des nourrissons étaient vaccinés, selon l'OMS.

Crédit photo, Science & Society Picture Library / Getty Images Légende image, Vaccin contre la diphtérie et la coqueluche (pertussis), 1952

Avant l'invention du vaccin, la coqueluche était la principale cause de décès d'enfants en Grande-Bretagne dans les années 1940.

La vaccination contre la coqueluche a même modifié les pauses entre les épidémies. L'intervalle entre les épidémies est passé de 2,5 à 4 ans dans les grandes villes d'Angleterre et du Pays de Galles dans les années 1960.

Recherche sur les effets secondaires

Mais en 1974, un article a établi un lien entre des complications neurologiques chez 36 nourrissons du Great Ormond Street Hospital de Londres et la vaccination contre la coqueluche. Les médias ont largement couvert ce sujet, offrant une tribune aux parents qui supposaient que c'était la vaccination qui était à l'origine des problèmes de santé de leurs enfants, qui avaient commencé dans les lointaines années 1950. Dans les trois années qui ont suivi, la vaccination contre la coqueluche est passée de 77 % à 33 %.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche était administré dans le monde entier, comme ici en Thaïlande dans les années 1950.

En parallèle, le Dr Gordon Stewart, professeur de médecine à l'université de Glasgow, a déclaré que l'effet protecteur du vaccin est négligeable et ne dépasse pas le danger de son utilisation. C'était un scientifique réputé qui avait travaillé pendant un certain temps avec Sir Alexander Fleming, l'inventeur de la pénicilline, et son opinion comptait. Il avait également fait campagne pour la réduction de l'utilisation des antibiotiques depuis les années 1960.

En 1977, le Dr Stewart a écrit un article dans lequel il affirmait que le vaccin provoquait une encéphalopathie, qui endommageait le cerveau de l'enfant, et insistait sur le fait qu'il était plus sûr d'attraper la coqueluche que de recevoir le vaccin.

Chute du taux de vaccination

Bien que d'autres scientifiques aient affirmé que le vaccin avait contribué à réduire le nombre de cas et que le gouvernement britannique ait refusé de le retirer, on a assisté à une chute du taux de vaccination et à une épidémie.

En 1981, une étude a montré que le risque de troubles neurologiques persistants lors de l'utilisation du vaccin contre la diphtérie, la typhoïde et la coqueluche (DTC) était extrêmement faible et ne représentait qu'un cas sur 310 000. Le gouvernement de Margaret Thatcher a repris une campagne de vaccination active. Le Prince William a été l'un des enfants vaccinés à grand renfort de publicité.

Au début des années 1990, la vaccination en Grande-Bretagne a de nouveau dépassé les 90 %.

Cependant, les critiques à l'égard du vaccin ont entraîné des épidémies de coqueluche au Royaume-Uni, en Suède, au Japon, en Australie et en Italie. En Suède, le gouvernement a imposé un moratoire sur l'utilisation du vaccin DTC, qui a duré jusqu'en 1996. En conséquence, 60 % des enfants du pays âgés de moins de 10 ans avaient contracté la coqueluche à cette époque.

En 1998, un groupe de scientifiques a publié une étude dans The Lancet qui prouvait que les pays qui avaient maintenu des niveaux élevés de vaccination (les États-Unis, la Pologne et la Hongrie) avaient une incidence de coqueluche 10 à 100 fois plus faible que les pays où les mouvements anti-vaccination avaient réussi (la Suède, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie et la Russie).

La rougeole, le Dr Wakefield et les célébrités

L'internet et la mondialisation ont permis aux mouvements anti-vaccination de diffuser plus facilement leurs idées et de devenir mondiaux sans avoir à mettre en place une organisation centralisée.

Les plateformes sociales ont permis de diffuser des informations inexactes ou non prouvées, d'attirer des sympathisants et de semer la peur en mettant l'accent sur les effets secondaires des vaccins.

Après tout, ce ne sont pas l'éducation, l'expérience médicale ou les diplômes scientifiques qui comptent sur les réseaux sociaux, mais le nombre d'abonnés et la capacité à les convaincre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le mouvement anti-vaccination s'appuie sur les recherches discréditées du Dr Andrew Wakefield, qui a établi un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et l'autisme chez les enfants

Le mouvement antivax a été largement inspiré par la publication d'une étude, aujourd'hui discréditée, du médecin britannique Andrew Wakefield, qui, en 1998, a établi un lien entre le vaccin ROR - qui protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole - et la progression de l'autisme chez les enfants.

Le vaccin ROR est utilisé depuis 1971 et constitue la base de la prévention de la propagation de ces maladies. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), avant l'introduction de la vaccination mondiale ROR, 2,6 millions de personnes sont mortes de la rougeole en 1980. En 2012, ce nombre était de 122 000.

L'article de 1995 de Wakefield sur le ROR

En 1995, Andrew Wakefield, professeur et consultant en gastro-entérologie dans une école de médecine de Londres, a publié un article dans la grande revue médicale The Lancet selon lequel le vaccin contre la rougeole pouvait provoquer la maladie de Crohn (inflammation des intestins). Des chercheurs ont critiqué sa méthodologie et ont découvert que ni la rougeole ni le vaccin contre la rougeole ne causaient la maladie.

En 1998, l'article de Wakefield paru dans The Lancet a été cosigné avec 11 autres chercheurs, établissant un lien entre le vaccin ROR et une augmentation de l'autisme.

En 2001, Michael Gershon, professeur de pathologie et de biologie cellulaire à l'université Columbia aux États-Unis, connu comme le père de la neurogastroentérologie, a remis en question les conclusions de Wakefield et a qualifié ses recherches de "foutaises".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une série d'enquêtes menées par le journaliste Brian Deer (à droite) a révélé la motivation financière des recherches de Wakefield (à gauche).

Le journaliste britannique Brian Deer, dans son enquête pour le Sunday Times et le British Medical Journal, a découvert un conflit d'intérêts pendant les recherches de Wakefield. L'école où travaillait Wakefield recevait des contributions d'un avocat employé par l'organisation anti-vaccination JABS, et était intéressée à saper la crédibilité du vaccin.

Deer a également écrit que Wakefield avait créé une société portant le nom de sa femme et qu'il voulait développer ses propres vaccins, des kits de tests de diagnostic et d'autres produits médicaux qui ne pouvaient réussir que si la crédibilité du vaccin ROR était mise en cause. Le scientifique et ses assistants avaient déjà calculé que les revenus des seuls tests de diagnostic pour la troisième année du projet atteindraient 43 millions de dollars par an.

"Données "falsifiées"

Voici comment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) décrit le cas de Wakefield :

"Sa promesse d'arrêter la distribution du vaccin ROR a suscité une grande attention de la part des médias. En 2004, on a découvert que le scientifique avait des intérêts financiers à faire cette déclaration. Un avocat qui avait l'intention de poursuivre les fabricants de vaccins l'a engagé et a recruté les enfants pour l'étude. De plus, les données étaient falsifiées : contrairement à l'apparition des symptômes après la vaccination, certains des enfants présentaient déjà des symptômes avant d'être vaccinés."

En janvier 2010, le General Medical Council du Royaume-Uni a déclaré Wakefield coupable de malhonnêteté et d'irresponsabilité et d'avoir effectué des procédures dont ses patients n'avaient pas besoin (par exemple, le médecin a effectué une coloscopie chez de jeunes enfants, que les pairs ont jugée inutile). Le British Medical Journal a écrit que Wakefield était "coupable d'une trentaine de chefs d'accusation, dont quatre de malhonnêteté et douze d'avoir fait subir à des enfants des procédures invasives qui étaient cliniquement injustifiées."

La publication de Wakefield a finalement été retirée de The Lancet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La publication de Wakefield a contribué au rejet de la vaccination contre la rougeole

Andrew Wakefield radié

Les données de l'étude de Wakefield, publiées ultérieurement, n'ont révélé aucun trouble intestinal chez les jeunes participants à ses recherches, contrairement à ce qu'il avait affirmé.

En mai 2010, Andrew Wakefield a été radié du registre médical général du Royaume-Uni et s'est vu interdire l'exercice de la médecine dans ce pays.

S'adressant au Guardian, il a déclaré : "Il me semblait qu'ils avaient pris cette décision il y a longtemps, bien avant que les preuves n'aient été équitablement entendues. C'est ainsi que le système traite la dissidence. Vous isolez, discréditez et donnez un exemple aux autres médecins et scientifiques pour qu'ils ne s'impliquent pas dans ce genre de choses. C'est ainsi que l'on examine les questions de sécurité des vaccins."

Les épidémies de rougeole

Cependant, depuis la publication de l'article de Wakefield, les taux de vaccination contre la rougeole ont fortement chuté dans un certain nombre de pays. En 2008, le Royaume-Uni a connu une épidémie de rougeole.

Aux États-Unis, où la victoire sur la rougeole a été déclarée en 2000, les épidémies ont repris depuis 2005. Elles ont touché des personnes qui refusaient souvent de se faire vacciner en raison de leurs croyances religieuses, comme une épidémie au sein de la communauté amish en 2014-2015, et celles qui étaient effrayées par le prétendu lien réfuté avec l'autisme - comme la communauté de migrants somaliens.

Selon CNN, les Somaliens américains du Minnesota avaient des niveaux de vaccination contre la rougeole parmi les plus élevés jusqu'en 2008, lorsque les antivaxx locaux ont organisé plusieurs réunions avec Wakefield sur l'autisme dans l'État. Les idées du scientifique discrédité étaient essentielles dans l'argumentaire des antivaxxers contre la vaccination contre la rougeole.

En 2018-2019, des épidémies de rougeole ont frappé plusieurs pays dans le monde.

Les conclusions de Wakefield sont soutenues par certaines célébrités.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'actrice Jenny McCarthy a publiquement établi un lien entre le vaccin ROR et l'autisme de son fils.

La star de Baywatch, Jenny McCarthy, a accusé à plusieurs reprises le vaccin ROR d'être à l'origine de l'autisme de son fils - dans ses propres livres et dans des interviews sur des émissions de télévision, défendant ainsi Wakefield. En même temps, elle a nié être une antivaxxiste.

"Elle n'a aucune idée de ce dont elle parle. Ce qu'elle a dit est trompeur et nuisible, et l'épidémie de rougeole est une indication claire de la réponse à la propagation de tels mythes pseudo-scientifiques", a écrit le psychiatre américain Jeffrey Lieberman dans un article de Medscape de 2015 sur les célébrités qui ont décidé de déterminer l'origine de la maladie.

Wakefield vit désormais aux États-Unis et réalise des documentaires condamnant la vaccination. En 2016, son film Vaxxed : From Cover-Up to Catastrophe devait être projeté au festival Tribeca, cofondé par l'acteur Robert De Niro. Le public s'est indigné, et De Niro, dont l'enfant est autiste, a défendu pendant un certain temps la décision de montrer le film. Finalement, le festival a refusé de le projeter.

Les mouvements anti-vaccination aujourd'hui

Les mouvements anti-vaccination continuent de mettre l'accent sur les soi-disant effets secondaires des vaccins qui, selon les études, n'apparaissent que rarement ou jamais. Ils s'appuient sur les recherches de médecins qui remettent en question la vision traditionnelle selon laquelle les vaccins protègent les patients.