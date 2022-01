Elizabeth Holmes : la culture du mensonge et des secrets de la Silicon Valley révélée par la condamnation pour escroquerie de la fondatrice de Theranos

James Clayton *

BBC, Reporter Technologie en Amérique du Nord

il y a 47 minutes

Crédit photo, Reuters

Contrecoup inattendu pour Elizabeth Holmes, une femme de pouvoir qui a longtemps été la coqueluche de la Silicon Valley.

La start-up Theranos, qui promettait de révolutionner les tests sanguins, a attiré des centaines de millions de dollars d'investissements.

Cependant, l'entreprise qu'elle a construite était basée sur une technologie qui ne fonctionnait pas.

Il s'agit d'une machine a priori incroyable qui était censée permettre de mener des diagnostics sanguins à partir d'une seule goutte de sang prélevée sur le doigt. Incroyable, pour ne pas dire fantaisiste.

Des millions de dollars ont été gaspillés et certains de ceux qui ont utilisé les tests sanguins Theranos dont un patient atteint d'un cancer, affirment avoir été mal diagnostiqués.

A lire aussi :

Ce lundi, des années après l'effondrement de Theranos, Elizabeth Holmes a été reconnue coupable d'escroquerie par voie électronique et d'association de malfaiteurs, lors d'un procès en Californie.

Pour quelqu'un d'extérieur à la Silicon Valley, l'histoire semble absurde. Comment tant de personnes ont-elles pu se faire avoir ?

Pourtant, au sein de l'univers de la Silicon Valley, beaucoup pensent que Theranos, loin d'être une aberration, témoigne de problèmes systémiques dans la culture des startups.

Faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive

Dans la Silicon Valley, il n'est pas rare de promouvoir un produit trop prometteur, et Holmes était manifestement très douée pour cela.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Son comportement et le soutien qu'elle a reçu lui ont donné de la crédibilité.

Ayant abandonné ses études dans la prestigieuse université de Stanford, elle était de l'avis général éloquente, sûre d'elle et douée pour présenter une vision - une mission, comme elle la décrivait - visant à révolutionner le diagnostic des maladies.

Des experts sceptiques lui ont dit que son idée n'était que cela, une idée, et qu'elle ne fonctionnerait pas.

Mais elle a affiché une confiance inébranlable dans le fait que sa technologie allait changer le monde.

"C'est ancré dans la culture", a déclaré Margaret O'Mara, auteur de The Code : Silicon Valley and the Remaking of America.

"Si vous avez une jeune entreprise en développement, avec un produit qui existe à peine, une certaine dose d'arrogance est attendue et encouragée", a-t-elle également déclaré.

En particulier à un stade précoce, lorsqu'une entreprise en est à ses débuts, les investisseurs ont tendance à se concentrer sur les personnes et les idées plutôt que de rechercher une technologie solide.

On s'attend normalement à ce que la technologie soit accompagnée du bon concept et des bonnes personnes pour le faire fonctionner.

Holmes était douée pour vendre ce rêve, incarnant un mantra de la Silicon Valley : "Fake it till you make it" [Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives].

Le problème est qu'elle n'arrivait pas à faire fonctionner la machine. Ses avocats ont fait valoir que Holmes était simplement une femme d'affaires déchue, mais pas une escroc.

Dans la Silicon Valley, la frontière entre l'escroquerie et le simple fait de jouer avec la culture du faux-semblant est néanmoins très mince.

"Theranos a été un avertissement précoce d'un changement culturel dans la Silicon Valley qui a permis aux promoteurs et aux crapules de prospérer", a déclaré Roger McNamee, un investisseur du secteur des grosses technologies, qui n'a pas investi dans Theranos.

Il estime que la culture du secret et du mensonge dans la Silicon Valley, une culture qui a permis à la technologie de Theranos de ne pas être contrôlée, est "absolument endémique."

L'ambition peut avoir du bon. En promettant un avenir meilleur, puis en essayant de faire de cette vision une réalité, les ordinateurs et les smartphones ont émergé.

Mais pour les investisseurs, essayer de séparer les charlatans des révolutionnaires est un défi en constante évolution.

Crédit photo, Reuters Légende image, Holmes a été reconnu coupable d'escroquerie

En août, Manish Lachwani, PDG et fondateur de l'application HeadSpin, a été arrêté vraisemblablement pour escroquerie sur des investisseurs. Pour les personnes qui investissent de l'argent, il y a de grandes fortunes à gagner et à perdre.

Garder les secrets

Dans la Silicon Valley, la propriété intellectuelle est hautement protégée. La "recette du coca", la recette secrète, est souvent ce qui donne de la valeur à une entreprise, et les entreprises de nouvelles technologies sont particulièrement sensibles au fait que leurs idées soient copiées ou volées.

Le secret est important pour le succès de ces entreprises, mais la culture du secret peut également être utilisée comme un écran de fumée, en particulier lorsque les employés et les investisseurs ne comprennent pas ou n'ont pas accès à la technologie elle-même.

C'est ce qui s'est passé avec Theranos. On a dit aux journalistes, aux investisseurs, aux politiciens, etc. que la science était au rendez-vous. Cependant, lorsqu'ils ont posé des questions, on leur a répondu que la technologie était si secrète qu'elle ne pouvait pas être entièrement expliquée, analysée ou testée.

Walgreens, un important client de Theranos, a été exaspéré par le manque d'informations fournies par la société sur le fonctionnement du système.

Utiliser le manuel de la CIA

Un système qui met autant l'accent sur le secret a besoin de nombreux avocats. Les entreprises ne veulent pas que leurs employés s'en aillent avec leurs idées. Les accords de non-divulgation (NDA) sont endémiques dans le monde des start-ups, et ne se limitent en aucun cas à la technologie.

Mais la culture du secret de la Silicon Valley est particulièrement difficile pour les dénonciateurs.

Après la chute de l'entreprise, d'anciens employés de Theranos ont fait état de pressions intenses pour qu'ils retirent leurs commentaires négatifs postés publiquement ou se taisent complètement. La société a engagé des avocats agressifs, coûteux et très actifs pour protéger la réputation de Theranos.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Silicon Valley

Cette situation n'est pas rare dans la Silicon Valley, affirme Cori Crider de Foxglove, un groupe qui aide les dénonciateurs à s'exprimer.

"J'ai passé plus de dix ans à travailler sur la sécurité nationale et très souvent, j'ai l'impression que les gens de la Silicon Valley jouent avec le manuel de la CIA sur ces questions", a-t-il déclaré.

"Ils ont réussi à effrayer les gens en leur faisant croire qu'ils n'ont pas le droit de soulever des questions légitimes", a-t-il ajouté.

Si les fondateurs et les PDG ne sont pas honnêtes, les employés devraient pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Trop souvent, ce n'est pas le cas.

Argent et ambition

De nombreux investisseurs, en particulier ceux qui avaient une expérience dans le domaine de la santé, n'ont pas souscrit à Theranos.

En revanche, parmi les investisseurs notables, on trouve des individus et des groupes inexpérimentés dans le domaine de la santé, comme le magnat des médias Rupert Murdoch.

Pour ces investisseurs disposant de capitaux, la décision de parier repose généralement sur l'hypothèse que des financiers plus modestes ont déjà effectué leurs recherches sur la technologie dans laquelle ils investissent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Rupert Murdoch a investi dans Theranos.

"Ils prennent la validation d'une tierce partie", a déclaré M. O'Mara.

Là encore, il s'agit d'un système basé sur la confiance : les investisseurs ont confiance dans le fait que ceux qui les précèdent savent ce qu'ils font.

Mais vu le grand nombre d'entreprises de la Silicon Valley qui vendent des produits prétendument nouveaux et de pointe dans des domaines beaucoup moins réglementés, la surveillance est moins stricte.

Aujourd'hui, la culture du "faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive" perdure, tout comme la culture répressive du secret et l'utilisation agressive des accords de confidentialité pour les employés. C'est un modèle qui a ses avantages et qui permet de produire des entreprises extrêmement précieuses et parfois innovantes.

Mais cela signifie également que les ingrédients sont toujours en place pour un autre scandale de type Theranos.