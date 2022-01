Omicron : pourquoi les personnes vaccinées contractent-elles aussi le coronavirus ?

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins Covid-19 continuent de servir l'objectif pour lequel ils ont été conçus : la prévention des cas plus graves de la maladie.

Le monde connaît une nouvelle vague de la pandémie de covid-19.

Des pays comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Brésil et bien d'autres enregistrent des chiffres records de transmission de la maladie en raison de la combinaison des variantes delta et omicron.

Cependant, la communauté des scientifiques, des médecins et des institutions de santé continue de s'appuyer sur le pouvoir des vaccins qui ont été testés et approuvés dans diverses parties du monde.

Nous examinons comment ils contribuent à contenir la pandémie.

La fausse controverse gagne du terrain

Compte tenu des informations et des enregistrements quotidiens de nouveaux cas de covid-19 dans des pays tels que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, l'efficacité des vaccins est redevenue un sujet de discussion sur les réseaux sociaux.

Si certains utilisateurs critiquent les mesures imposées par les différentes autorités pour encourager la vaccination, d'autres dénoncent les effets secondaires potentiels des vaccins.

Jusqu'à présent, les principaux effets secondaires observés sont légers et disparaissent naturellement après quelques jours. Parmi les principales plaintes répertoriées figurent : douleur et rougeur au point de piqûre, fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, frissons et nausées.

Les événements plus graves, tels que l'anaphylaxie, la thrombose, la péricardite et la myocardite (inflammation du cœur), sont considérés comme rares par les autorités, et les avantages de la prise des doses dépassent largement les risques observés, affirment les responsables.

Quant à la discussion sur l'efficacité et le fait que les personnes vaccinées vont attraper et transmettre le coronavirus, le pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses Renato Kfouri a expliqué au journaliste de BBC Brésil André Biernath que la première vague de vaccins contre le covid-19, qui comprend le CoronaVac et les produits développés par Pfizer, AstraZeneca, Janssen, entre autres, vise à réduire le risque de développer les formes les plus graves de la maladie, qui sont liées à des hospitalisations et des décès.

"Les vaccins protègent beaucoup mieux contre les formes les plus graves que contre les formes modérées, légères ou asymptomatiques du covid. Plus le résultat est grave, plus leur efficacité est grande", résume M. Kfouri, directeur de la Société brésilienne de vaccination (SBIm).

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, c

Le principal objectif de ces vaccins n'a donc jamais été de stopper l'infection elle-même, mais de rendre l'invasion des coronavirus moins nocive pour l'organisme.

Ce même raisonnement s'applique au vaccin contre la grippe, qui est disponible depuis des décennies.

Cette dose, qui est offerte chaque année, ne prévient pas nécessairement l'infection par le virus de la grippe, mais elle évite les complications fréquentes dans les groupes les plus vulnérables, tels que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

D'un point de vue plus général, cette protection contre les formes les plus graves a un impact direct sur l'ensemble du système de santé : la réduction de la gravité des infections respiratoires permet de désengorger les urgences, de libérer des lits dans les services de soins intensifs et, bien sûr, de laisser plus de temps à l'équipe soignante pour traiter correctement les patients.

Et les données montrent que les vaccins jouent très bien ce rôle : selon le Commonwealth Fund, les doses de vaccin contre le coronavirus ont permis d'éviter au total 1,1 million de décès et 10,3 millions d'hospitalisations rien qu'aux États-Unis en novembre 2021.

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estiment que 470 000 vies ont été sauvées dans 33 pays des Amériques depuis le début de la vaccination contre la maladie.

Face aux informations sur le rôle majeur des vaccins, il est indéniable que la fréquence des réinfections ou des diagnostics positifs chez les personnes vaccinées a augmenté ces derniers temps. Cela peut s'expliquer par trois facteurs.

La première est simple : nous sortons tout juste de la période des fêtes de fin d'année, où les gens se réunissent et font la fête. En soi, cela augmente le risque de transmission du coronavirus.

Deuxièmement, près d'un an après que les doses sont devenues disponibles dans certaines parties du monde, les experts ont appris que l'immunité contre le covid après la vaccination ne dure pas éternellement.

"Au fil du temps, nous avons constaté que le niveau de protection baisse. Cette baisse sera plus ou moins importante selon le type de vaccin et l'âge de l'individu", explique M. Kfouri.

"Cela a mis en évidence la nécessité d'une troisième dose, d'abord pour les personnes âgées et immunodéprimées, puis pour l'ensemble de la population adulte", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins protègent (et continuent de protéger) contre les complications des covidés.

Le troisième facteur est lié à l'apparition de la variante omicron, qui est plus transmissible et a la capacité de contourner l'immunité acquise par les vaccins ou un statut covid antérieur.

"Dans ces conditions, l'infection chez les vaccinés doit être considérée comme absolument courante et nous devrons apprendre à vivre avec cette situation", déclare M. Kfouri.

"Heureusement, cette récente augmentation des cas de covid s'est traduite par un taux plus faible d'hospitalisations et de décès, notamment chez les personnes déjà vaccinées", indique le directeur du SBIm.

En d'autres termes, "le vaccin continue de protéger contre les formes les plus graves, comme prévu", conclut-il.

Les graphiques des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) montrent clairement cet effet des vaccins dans la pratique.

Comme on peut le voir ci-dessous, le taux d'hospitalisations dues au covid-19 chez les personnes non vaccinées (ligne bleue) est beaucoup plus élevé que chez les personnes qui avaient reçu leurs doses (ligne verte) en novembre.

Crédit photo, CDC EUA

Selon les CDC, le risque d'infection et de décès lié au coronavirus est également similaire.

Jusqu'en octobre, les personnes non vaccinées (ligne noire) avaient un risque 10 fois plus élevé d'être testées positives et un risque 20 fois plus élevé de mourir du covid par rapport à celles qui avaient déjà reçu la dose de rappel (ligne bleu foncé).

Crédit photo, CDC EUA

Mais que s'est-il passé plus récemment, à partir de décembre, avec l'arrivée de la variante omicron ? Des graphiques plus récents du système de santé de New York, également aux États-Unis, montrent une grande différence.

Début décembre, la courbe des cas, des hospitalisations et des décès dans la ville augmente fortement chez les non-vaccinés (ligne violette), et reste stable, ou avec une légère augmentation, chez ceux qui ont pris les doses (ligne orange). On peut le voir dans les trois images suivantes :

Crédit photo, NYC Health Légende image, Graphique du taux de décès dus au Covid à New York entre les vaccinés (ligne orange) et les non-vaccinés (ligne violette).

Crédit photo, NYC Health Légende image, Graphique du taux de décès dus au Covid à New York entre les vaccinés (ligne orange) et les non-vaccinés (ligne violette)

Crédit photo, NYC Health Légende image, Graphique du taux de décès dus au Covid à New York entre les vaccinés (ligne orange) et les non-vaccinés (ligne violette)

Dans un rapport récent, l'Agence britannique pour la santé et la sécurité est parvenue à une conclusion similaire.

L'une des analyses incluses dans l'article a été réalisée à l'Université de Cambridge, en Angleterre, et montre que, si la personne est infectée par l'omicron, le risque d'hospitalisation est inférieur de 81 % si elle a pris les trois doses de l'agent immunisant.

Une deuxième enquête, menée par l'agence elle-même, montre que les trois applications du vaccin sont efficaces à 88 %, bien que l'on ne sache pas encore combien de temps cette protection dure et si des rappels seront nécessaires dans les mois à venir.

Pour M. Kfouri, tous ces éléments ne font que renforcer l'importance de la vaccination dans un contexte de circulation du variant omicron et d'augmentation du nombre de cas.

"Il est absolument faux de penser qu'il ne sert à rien de se faire vacciner parce que tout le monde va tomber malade de toute façon. Le vaccin parvient à transformer le covid en une maladie plus simple, qui peut être traitée à domicile la plupart du temps", dit-il.