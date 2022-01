Psychologie: trois façons d'être plus rationnel cette année selon le professeur Steven Pinker de Harvard

Steven Pinker

Université de Harvard*

il y a une heure

De nombreuses personnes profitent du début d'une nouvelle année pour tourner la page et essayer d'être plus rationnelles dans leur approche du bien-être. Cependant, nous devons avouer que c'est plus difficile qu'il n'y paraît.

Voici trois exemples de pièges d'irrationalité courants que je mentionne dans ma série Think with Pinker et les moyens de les éviter.

1. votre futur "vous"

Lorsque les gens comparent ce qu'ils "pensent" avec ce qu'ils "ressentent", ce qu'ils ont à l'esprit est souvent la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir à long terme.

Par exemple, un festin maintenant et un corps mince demain ; un bibelot aujourd'hui et assez d'argent pour payer le loyer le jour suivant ; une nuit de passion et ce que la vie peut apporter neuf mois plus tard.

Ce contraste entre les moments peut ressembler à une lutte avec nous-mêmes, comme si nous avions un moi qui apprécie une série télévisée et un moi qui apprécie les bonnes notes à un examen.

Dans un épisode des "Simpsons", Marge prévient son mari qu'il regrettera son comportement, et il répond : "C'est un problème pour le Homer du futur. Je n'envie pas ce type.

Cela soulève une question : devons-nous nous sacrifier aujourd'hui pour en tirer profit à l'avenir ?

Et la réponse est : pas nécessairement.

"Actualiser l'avenir", comme l'appellent les économistes, est dans une certaine mesure rationnel.

C'est pourquoi nous insistons sur les intérêts bancaires, pour nous dédommager d'avoir déposé de l'argent maintenant afin d'en avoir plus tard.

Après tout, nous pouvons mourir et notre sacrifice peut avoir été vain. Comme le dit l'autocollant sur certaines voitures : "La vie est courte. Mangez le dessert d'abord".

Peut-être la récompense promise ne viendra-t-elle jamais, comme lorsqu'un fonds de pension fait faillite.

Et, après tout, on n'est jeune qu'une fois. Il ne sert à rien d'économiser pendant des décennies pour acheter un système audio coûteux à un âge où vous ne pouvez plus faire la différence.

Notre problème n'est donc pas que nous écartons l'avenir, mais que nous l'écartons brusquement.

Nous mangeons, buvons et nous réjouissons comme si nous allions mourir dans quelques années.

Et nous rejetons l'avenir avec une myopie.

Nous savons qu'à un moment donné, nous devrions commencer à économiser pour les jours difficiles, mais nous nous aventurons à dépenser l'argent que nous avons.

La lutte entre un "moi" qui préfère une petite récompense maintenant et un "moi" qui préfère une plus grande récompense plus tard est tissée dans la condition humaine. Et elle a été dépeinte depuis longtemps dans l'art et les mythes.

Il y a l'histoire biblique d'Eve qui mange la pomme malgré l'avertissement de Dieu selon lequel Adam et elle seront chassés du paradis si elle le fait.

Il y a la sauterelle de la fable d'Esope, qui a passé l'été à jouer de la musique et à chanter pendant que la fourmi travaille à stocker de la nourriture, et qui se retrouve affamée en hiver.

Mais la mythologie a également mis en scène une célèbre stratégie de maîtrise de soi. Ulysse s'est attaché au mât pour ne pas être attiré par le chant séduisant des sirènes.

En d'autres termes, notre "moi" actuel peut être plus malin qu'un "moi" futur en limitant ses options.

Lorsque nous sommes satisfaits, nous pouvons nous débarrasser du chocolat afin qu'il ne soit pas à portée de main lorsque nous avons faim.

Lorsque nous prenons un emploi, nous autorisons notre employeur à prélever une partie de notre salaire pour la retraite, de sorte que nous n'ayons pas d'excédent à dépenser à la fin du mois.

C'est une façon d'utiliser la raison pour surmonter la tentation, sans s'appuyer sur la volonté, qui est facilement surmontée au moment de la tentation.

2. "Il ressemble à une belette".

Hamlet n'était pas le seul observateur du ciel à voir des choses dans "ces nuages". C'est un passe-temps de notre espèce.

Nous recherchons des modèles dans le kaléidoscope de l'expérience parce qu'ils peuvent être les signes d'une cause ou d'un agent caché. Mais cela nous rend vulnérables aux hallucinations ou aux fausses causes.

Lorsque des événements se produisent fortuitement, ils se regroupent inévitablement dans notre esprit, à moins qu'un processus non aléatoire ne les sépare.

Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des événements fortuits dans la vie, nous sommes susceptibles de penser que les mauvaises choses arrivent par trois, que certaines personnes sont nées sous un mauvais signe, ou que Dieu teste notre foi.

Le danger réside dans l'idée même de "hasard", qui est en réalité deux idées.

L'aléatoire peut faire référence à un processus anarchique qui envoie des données sans rime ni raison, comme le lancer d'un dé ou d'une pièce de monnaie.

Mais il peut également se référer aux données elles-mêmes, lorsqu'il est difficile de regrouper les données de quelque manière que ce soit.

Par exemple, si nous jouons à pile ou face et que cela donne "face, sceau, sceau, face, sceau, sceau, face", cela semble aléatoire, alors que "face, face, face, sceau, sceau, sceau" ne l'est pas, car le second peut être comprimé en "trois faces, trois sceaux".

Les gens pensent que la deuxième séquence est moins probable, mais les deux sont également probables.

Ils peuvent même parier qu'après une longue série de têtes, la pièce tombera dans un sceau, comme si elle avait une mémoire et le désir de paraître juste. C'est ce qu'on appelle l'erreur du joueur.

Nous oublions souvent qu'un processus aléatoire peut générer des données d'apparence non aléatoire. En fait, il est garanti de le faire en permanence.

Nous sommes impressionnés par les coïncidences car nous oublions le nombre de façons dont elles peuvent se produire.

Par exemple, si vous êtes à une fête avec 24 invités, quelle est la probabilité que deux d'entre eux aient le même anniversaire ?

La réponse est "plus de 50-50". Et avec 60 invités, c'est 99% !

Les probabilités élevées nous surprennent car nous savons qu'il est peu probable qu'un invité aléatoire partage notre anniversaire ou tout autre anniversaire.

Ce que nous oublions, c'est le nombre d'anniversaires - 366 certaines années - et donc le nombre de coïncidences possibles.

La vie est pleine de telles opportunités.

Peut-être que la plaque d'immatriculation de la voiture devant moi correspond à une partie de mon numéro de téléphone à l'envers. Peut-être qu'un rêve ou une intuition se réalisera ; après tout, des milliards de rêves flottent dans l'esprit des gens chaque jour.

Le danger de surinterpréter les coïncidences explose lorsque nous en prenons note après coup, comme le médium qui se vante d'une prédiction correcte tirée d'une longue liste d'erreurs qu'il espère que tout le monde a oubliées.

C'est ce qu'on appelle le sophisme du sniper texan, qui désigne une personne qui tire une balle dans un mur et qui peint ensuite une cible circulaire autour du trou pour faire croire qu'elle est un excellent tireur.

La détection de modèles est particulièrement tentante lorsque nous ne choisissons le modèle qu'après l'avoir examiné. Quand nous disons, comme Hamlet avec ses nuages, si c'est une belette, un chameau ou une baleine.

La surinterprétation du caractère aléatoire est un risque lorsqu'on surveille la marche aléatoire des marchés financiers, tandis que résister à la tentation offre une opportunité à l'investisseur doué de sens cognitif.

C'est aussi l'occasion de vivre sa propre vie : éviter de penser que tout arrive pour une raison et éviter de guider ses choix personnels par des raisons qui n'existent pas.

3. Avoir raison ou faire ce qu'il faut

Chaque fois que nous nous engageons dans une discussion intellectuelle, notre objectif devrait toujours être de converger vers la vérité. Mais les humains sont des primates et l'objectif est souvent de devenir le meilleur débatteur.

Cela peut se faire de manière non verbale : la posture arrogante, le regard dur, la voix grave, le ton péremptoire, les interruptions constantes et autres manifestations de domination.

La domination peut également être recherchée dans le contenu d'un argument, à l'aide d'une série d'astuces visant à faire paraître l'adversaire faible ou stupide.

Quelques exemples :

Argumenter ad hominem : attaquer la personne plutôt que l'argument lui-même.

Démolir un "homme de paille" : déformer l'argument de l'autre personne, puis attaquer la déformation.

La culpabilité par association : au lieu d'exposer les failles d'un argument, on attire l'attention sur des personnes peu recommandables qui sympathisent avec cet argument.

Le combat intellectuel peut certainement être un sport de spectateur passionnant. Les lecteurs de magazines littéraires apprécient les réparties féroces entre gladiateurs intellectuels.

Les vidéos populaires sur YouTube sont celles dans lesquelles un héros "détruit" ou "démolit" un adversaire malchanceux.

Mais si le but du débat est de clarifier notre compréhension d'une question, plutôt que de s'incliner devant un alpha, nous devons trouver des moyens de contrôler ces mauvaises habitudes.

Nous pouvons tous promouvoir la raison en changeant les habitudes de la discussion intellectuelle, afin que les gens traitent leurs croyances comme des hypothèses à tester, plutôt que comme des slogans à défendre.