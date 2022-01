Fortune : qui sont les milliardaires devenus les plus riches en 2021 et comment expliquer l'incroyable hausse de leurs fortunes ?

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 42 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elon Musk est en tête de liste, loin devant le reste des super-riches.

Les 500 personnes les plus riches de la planète ont connu une année spectaculaire.

Les fortunes combinées de ces "super-riches" ont atteint le chiffre record de 8,4 billions de dollars américains, un montant bien supérieur à la taille des économies de grandes puissances telles que le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et au produit intérieur brut (PIB) combiné de toute l'Amérique latine.

Wall Street leur a déroulé le tapis rouge avec un gigantesque rallye boursier qui a porté la richesse des magnats à des niveaux sans précédent.

Les marchés boursiers ont grimpé en flèche, tout comme le prix de l'immobilier, des crypto-monnaies, des matières premières et de bien d'autres produits, malgré la deuxième année de la pandémie qui tient encore en échec de nombreux pays en développement.

C'est ainsi que la richesse combinée de ces 500 magnats a dépassé les 1 000 milliards de dollars, comme si leur pied était sur l'accélérateur sans restriction de vitesse, selon l'indice Bloomberg des milliardaires.

Le record d'Elon Musk

Parmi les 10 magnats les plus riches de la planète, celui qui a vu sa fortune augmenter le plus est le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, avec une hausse écrasante de 75% en seulement un an, laissant loin derrière lui d'autres magnats comme Jeff Bezos ou Bill Gates dans le classement.

Comme si une valeur nette de 273,5 milliards de dollars n'était pas suffisante, dans les premiers jours de cette année, Musk a battu son propre record en ajoutant mardi 32 milliards de dollars à sa fortune.

Getty Las fortunas que más crecieron entre los 10 magnates más ricos del planeta (Porcentaje de aumento del patrimonio en 1 año) Elon Musk 75%'Text' Larry Page 57%

Sergey Brin 56%

Bernard Arnault 55%

Steve Ballmer 50%

Larry Ellison36% Fuente: Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Ce bond est intervenu après que le cours de l'action de Tesla a grimpé en flèche à la suite de l'annonce que le constructeur de voitures électriques a mis sur le marché 936 000 véhicules l'année dernière, un chiffre qui a largement dépassé les prévisions des analystes.

Musk est suivi par d'autres personnes super riches telles que les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin (dont la fortune a augmenté de 57 % et 56 % l'année dernière, respectivement).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Larry Page et Sergey Brin ont fondé Google il y a plus de 20 ans.

Le fondateur de l'empire du luxe LVMH, Bernard Arnault (55%), et l'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer (50%), complètent la liste.

Dans quel contexte cette augmentation de la richesse se produit-elle ?

Alors que les plus riches ont profité de la hausse des marchés boursiers - au cours d'une année où les taux d'intérêt étaient historiquement bas et où les banques centrales et les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent dans les économies - les personnes à faibles revenus et les pays les plus vulnérables n'ont pas participé à la fête boursière.

Crédit photo, Getty Images

La relance de la croissance économique après l'impact du virus covid-19 a été inégale et une grande partie de la croissance du PIB affichée par les pays au cours de l'année écoulée est due à un "effet de rebond" car la base de comparaison avec 2020 est très faible.

Et, d'autre part, une grande partie de la croissance de ces derniers mois est due à des facteurs tels que la consommation ou la hausse des prix des matières premières, mais ce n'est pas la croissance productive qui témoigne d'une reprise plus fondamentale.

L'Amérique latine est loin de retrouver ses niveaux d'expansion d'avant la pandémie, qui étaient déjà faibles en 2019.

Au niveau mondial, les 40 % les plus pauvres de la population n'ont pas encore commencé à récupérer leurs pertes de revenus dues à la pandémie et plus de 100 millions de personnes sont tombées dans l'extrême pauvreté à cause du covid-19, selon la Banque mondiale.

Mais tous les milliardaires ne s'en sortent pas bien...

L'élite financière chinoise a connu sa pire année depuis que Bloomberg a commencé à suivre la richesse en 2012, accumulant des pertes de près de 61 milliards de dollars US, alors que le gouvernement a lancé une campagne de répression pour contrer le pouvoir des géants de la technologie dans un contexte d'endettement élevé du secteur privé.

Hui Ka Yan, autrefois deuxième personne la plus riche de Chine, a perdu 17 milliards de dollars de richesse après l'effondrement de son empire, Evergrande, qui est devenu la société immobilière la plus endettée du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La société de Hui Ka Yan, Evergrande, est la société immobilière la plus endettée au monde.

Les projections des analystes de marché pour 2022 suggèrent que cette année continuera à présenter de bonnes conditions pour les investisseurs, mais les gains géants de 2021 ne sont pas attendus, selon près de 50 institutions financières interrogées par Bloomberg.

L'un des problèmes qui tient les gestionnaires de patrimoine en haleine est la montée des pressions inflationnistes, une préoccupation qui pousse également les gouvernements et les banques centrales à prendre des décisions.

À l'horizon 2022, les économistes estiment que l'avenir de la reprise économique sera soumis à une multiplicité de facteurs, notamment les nouvelles variantes du covid-19, le processus de vaccination, les pressions inflationnistes, ainsi que l'orientation du commerce international et l'évolution des conflits politiques tels que les relations entre les États-Unis et la Chine ou les menaces de la Russie sur l'Ukraine.