Parentalité: comment nos enfants nous façonnent

Crédit photo, Getty

Je n'aurais jamais pensé qu'à quatre ans, notre fille continuerait à interrompre notre sommeil, ce qui me semble particulièrement injuste maintenant que son petit frère dort bien.

Une fois, j'ai essayé de la supplier de ne pas nous réveiller, en lui expliquant que nous serions fatigués le lendemain. Elle y a réfléchi un moment et a répondu : "Mais ce n'est pas grave si vous êtes fatigués parce que vous pourrez boire du café demain".

C'était un autre rappel brutal de la façon dont elle a changé mon emploi du temps et mes habitudes quotidiennes, y compris ma consommation croissante de café. Mais comme le montrent de plus en plus d’études scientifiques, il se peut qu'elle m'influence à un niveau beaucoup plus profond, bien au-delà de mes habitudes de sommeil. Parallèlement, mes propres efforts pour l'influencer n'ont peut-être pas autant d'impact que je voudrais le croire.

Comprendre à quel point nos enfants nous façonnent - et à quel point nous les façonnons (ou non) - peut briser l'illusion qu'en tant que parents, nous avons le contrôle total. Mais cela pourrait aussi dissiper le sentiment stressant que chaque décision que nous prenons en tant que parents les affectera de manière irréversible, et pourrait même ouvrir la porte à un autre type de vie familiale.

Les enfants commencent à nous influencer avant même leur naissance : nous planifions leur arrivée et adaptons notre vie pour les accueillir. Lorsqu'ils sont bébés, ils influencent notre sommeil et, par ricochet, notre humeur. Nous savons par exemple que les parents de bébés irritables sont plus stressés, dorment moins et peuvent même penser qu'ils s'occupent mal de leur enfant. C’est un cercle vicieux car le stress et le manque de sommeil peuvent ensuite contribuer à un risque accru de dépression et d'anxiété chez les parents.

Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études montrent que la personnalité innée d'un enfant façonne la façon dont nous l’éduquons.

"Bien sûr, l'éducation d'un enfant est vraiment différente selon sa personnalité", explique Anne Shaffer, psychologue pour enfants à l'université de Géorgie. "Je sais que cliniquement, nous constatons que les parents viennent nous voir parce qu'ils ont des difficultés avec un enfant et ils disent ‘mais cela a fonctionné pour mon enfant plus âgé’, or nous savons que "Cet enfant est une personne totalement différente et il a des besoins totalement différents."=

Crédit photo, Getty Légende image, Les enfants commencent à nous influencer avant même leur naissance : nous planifions leur arrivée et adaptons notre vie pour les accueillir.

Le fait de trop se concentrer sur la façon dont nous élevons nos enfants met donc "une pression énorme sur les parents, et cela crée également l'illusion que si nous faisons tout correctement, nous serons en mesure de façonner nos enfants pour qu'ils deviennent ces adultes heureux, en bonne santé et prospères que nous voulons tous qu'ils deviennent un jour", explique Danielle Dick, auteur de The Child Code et généticienne à la Virginia Commonwealth University.

La réalité est peut-être plus complexe. Tout d'abord, il est de plus en plus évident que les enfants influencent leurs parents, et vice-versa - un phénomène appelé "parentalité bidirectionnelle".

Une vaste étude portant sur la parentalité bidirectionnelle et impliquant plus de 1 000 enfants et leurs parents a conclu que le comportement de l'enfant exerçait une influence beaucoup plus forte sur celui de ses parents que l'inverse. Les parents et leurs enfants ont été interrogés à l'âge de huit ans, puis à nouveau au cours des cinq années suivantes. L'étude a révélé que le contrôle parental ne modifiait pas le comportement de l'enfant, mais que les problèmes de comportement de l'enfant entraînaient moins de chaleur parentale et plus de contrôle.

Les études montrent également que lorsque les enfants présentent un comportement difficile, les parents peuvent se retirer ou utiliser un style parental plus autoritaire (strict et froid).

De même, les parents d'adolescents ayant des problèmes de comportement agissent avec moins de chaleur et plus d'hostilité. L'inverse se produit pour les adolescents qui se comportent bien : leurs parents montrent plus d’affection au fil du temps. Selon Shaffer, cela vient du fait que ce n'est pas la dureté des parents qui prédit les problèmes de comportement, mais plutôt que "les enfants qui se comportent mal, qui sont dans l’opposition, qui sont défiants, ont des parents qui réagissent en augmentant la dureté de leur mode de parentalité".

En d'autres termes, plus un enfant se rebelle, plus nous risquons d'intensifier nos menaces ou nos punitions, même si cela aggrave le problème et entraîne encore plus de conflits et de provocations.

Crédit photo, Getty Légende image, Même les parents les plus patients peuvent avoir du mal à concilier les désirs de leurs enfants avec leurs propres besoins

Bien entendu, les parents sont en fin de compte responsables de la façon dont ils réagissent au comportement de leurs enfants. Ils sont les adultes, après tout, et s'ils se montrent trop sévères ou trop en colère, ils peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire, par exemple auprès de thérapeutes familiaux (nous savons que l'épuisement des parents est en augmentation). Les parents peuvent également essayer des techniques éprouvées pour calmer les situations émotionnellement tendues, comme gérer leurs propres sentiments de stress et de frustration, comprendre les sources de la colère de leur enfant, ou même simplement prendre un moment pour s'arrêter, respirer et évacuer l’ardeur de l'interaction.

Mais réfléchir à l'interaction entre les traits de personnalité innés d'un enfant et ses propres réactions peut ouvrir de nouvelles perspectives et briser des cycles vicieux.

"L'influence génétique affecte pratiquement tous les traits mesurables", explique Nancy Segal, spécialiste des études sur les jumeaux à la California State University de Fullerton et auteur de Deliberately Divided. Par exemple, une méta-analyse de 2015 (une étude d'études) portant sur un total combiné de 14 millions de paires de jumeaux, grandissant ensemble ou élevés séparément, a révélé que les vrais jumeaux élevés séparément étaient plus semblables que les faux jumeaux élevés dans le même foyer.

Ces résultats ont confirmé ce que Mme Segal avait remarqué depuis longtemps chez les jumeaux qu'elle avait rencontrés, à savoir que "les environnements partagés ne rendent pas les membres d'une famille semblables", dit-elle. C'est pourquoi elle dit souvent que les parents d'un enfant sont des environnementalistes, tandis que les parents de deux enfants sont des généticiens, car ces derniers se rendent vite compte que deux enfants élevés dans le même foyer peuvent se comporter de manière complètement différente.

Les études sur les jumeaux révèlent donc à quel point le comportement est influencé par nos gènes. "Et donc tous ces conseils parentaux, qui se concentrent uniquement sur le parent, ignorent vraiment ce fait biologique de base, fondamental, que nos enfants ne sont pas tous des ardoises blanches. Ils ont tous leurs propres dispositions génétiques", explique Dick. "Cela signifie que différentes stratégies parentales fonctionnent mieux (ou moins bien) pour différents types d'enfants."

Dick estime que, malgré une meilleure compréhension scientifique du rôle du tempérament dans l'éducation des enfants, cette question n'a pas encore fait son chemin. En effet, si nous attribuons certains comportements ou préférences à la génétique, nous pouvons avoir l'impression que cela diminue notre rôle de parents. Au contraire, nous pouvons recadrer cette idée pour nous aider à comprendre dans quelle mesure les parents façonnent la vie de leurs enfants, car cela élimine un élément de culpabilité perpétuelle lorsque les enfants ne se comportent pas comme nous l'attendions.

Cela ne signifie pas que l'éducation des enfants n'a pas d'importance, mais simplement que la façon dont nous élevons nos enfants dépend de leur tempérament. Un enfant peut être naturellement extraverti et donc apprécier plusieurs types d’activités et de jeu. Un autre réagira peut-être bien à des activités plus solitaires, ce qui signifie que nous serons plus calmes en sa présence. Un enfant peut aimer les surprises, tandis que son frère ou sa sœur peut les trouver stressantes et préférer l'ordre et la routine.

"Les parents ont la responsabilité importante et stimulante de rester à l'écoute des types de comportements exprimés par les enfants et de s'assurer qu'ils les nourrissent", déclare M. Segal.

Cependant, il n'est pas toujours facile de rester à l'écoute et attentif. Habiller deux enfants réticents et les préparer à quitter la maison, alors que l'un d'eux hurle parce qu'il n'a pas les bonnes chaussettes ou les bonnes chaussures, peut déclencher une réaction de stress même chez les parents les plus calmes, surtout lorsqu'ils essaient d'arriver à l'heure au travail. Il n'est peut-être pas surprenant que les études montrent que les parents sont plus impatients que les non-parents.

Dans de telles situations de stress, il peut être utile de reconnaître que les enfants ont leur propre sens de l'action, ce qui signifie qu'ils veulent agir librement, faire leurs propres choix autonomes et poursuivre leurs propres objectifs et préférences. Ce que nous pouvons considérer comme un mauvais comportement peut être simplement l'expression par l'enfant de son sens de l'autonomie. Pour les parents, il peut être difficile d'accepter cela, pour un certain nombre de raisons.

Le psychologue Leon Kuczynski, de l'Université de Guelph, qui étudie la capacité d'agir des enfants, souligne qu'il y a deux poids, deux mesures : nous attendons des enfants qu'ils soient dociles, mais nous n'attendrions pas cela d'un adulte. "Dès la petite enfance, la résistance des enfants est un signe d'autonomie et c'est en fait une caractéristique de [tous] les êtres humains", explique-t-il.

Il y a aussi la difficulté pratique de concilier des objectifs différents. Même les parents les plus patients peuvent avoir du mal à concilier les désirs de leurs enfants avec leurs propres besoins, comme celui de quitter la maison habillé et à l'heure. Mais si la reconnaissance du sentiment d'autonomie de l'enfant n'élimine pas complètement ces moments de stress, elle peut au moins permettre aux parents de se sentir plus conscients du point de vue de leur enfant - et moins poussés à affirmer leur autorité.

À mesure que les enfants grandissent, leur influence sur nous devient plus évidente. Dans une étude de 2016, Kuczynski et ses collègues ont demandé aux parents de 30 familles de parler d'événements récents où leurs enfants étaient intervenus ou avaient exercé une certaine influence dans leur vie. Il a trouvé un large éventail de réponses, allant de commentaires sur l'apparence d'un parent, sa politesse, sa santé et ses capacités de conduite. Ils ont même changé leurs habitudes de recyclage, un parent d'un enfant de 10 ans ayant déclaré : "Peut-être ne croyions-nous pas au respect de l'environnement avant qu'il n'attire notre attention sur ce point."

Les mères ont subi plus d'influence que les pères, sans doute parce que les mères ont tendance à passer plus de temps avec leurs enfants en général. L'étude, explique Kuczynski, montre que si nos actions affectent l'enfant, "les actions de l'enfant vous affectent. En étant dans une relation étroite, vous êtes en fait vulnérable et réceptif à l'influence de cet enfant." Cela arrive aussi pour une bonne raison : les parents ont déclaré vouloir "maintenir une relation étroite" avec leurs enfants, pour améliorer l'intimité et le respect. L'écoute des enfants est clairement un élément clé de cette relation.

J'étais certainement beaucoup plus patiente et détendue avant d'avoir des enfants. Cela m'aide à comprendre que mes enfants ne piquent pas des crises de colère parce que je suis impatiente et stressée, mais que je deviens plus stressée quand ils crient. Mais ils m'ont aussi appris qu'éprouver de l'empathie pour leurs crises et valider leurs sentiments, aussi irrationnels qu'ils puissent paraître, est le meilleur moyen de désamorcer ces crises de colère. En fin de compte, nous apprenons tous les uns des autres. Accepter cela et répondre à leurs besoins rend la vie plus facile - même si cela signifie prendre une tasse de café supplémentaire après une autre nuit de sommeil interrompu.