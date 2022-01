Endettement : la Chine fait-elle peser sur les pays pauvres une dette insoutenable ?

La Chine fait l'objet de critiques concernant ses pratiques de prêt aux pays les plus pauvres, accusées de les laisser en difficulté pour rembourser leurs dettes et donc vulnérables à la pression de Pékin.

Que savons-nous des prêts accordés par la Chine ?

Selon AidData, il y a maintenant plus de 40 pays à revenu faible ou intermédiaire dont la dette envers les prêteurs chinois représente plus de 10 % de la taille de leur production économique annuelle (PIB) en raison de cette "dette cachée".

Une grande partie de la dette envers la Chine est liée à de grands projets d'infrastructure tels que des routes, des chemins de fer et des ports, ainsi qu'à l'industrie minière et énergétique, dans le cadre de l'initiative "Belt and Road" du président Xi Jinping.

Quels sont les "pièges à dettes" et quelles sont les preuves de leur existence ?

Mais le projet d'un milliard de dollars utilisant des prêts et des entrepreneurs chinois s'est embourbé dans la controverse, et a du mal à se révéler viable, laissant le Sri Lanka criblé de dettes croissantes.

Il souligne qu'une grande partie de la dette globale du Sri Lanka était due à des prêteurs non chinois et que rien ne prouve que la Chine ait profité de sa position pour obtenir un avantage militaire stratégique grâce au port.

Les prêts chinois sont-ils plus difficiles à rembourser ?

Les pays du G20 - ceux dont l'économie est la plus importante et qui connaissent la croissance la plus rapide - ont pris l'initiative d'alléger la dette des pays les plus pauvres pour les aider à faire face à l'impact de la pandémie.