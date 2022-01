Omicron : "iI n'est ni abordable, ni durable, ni nécessaire de vacciner la planète entière tous les 6 mois"

"Il n'est vraiment ni abordable, ni durable, ni même nécessaire de vacciner tous les habitants de la planète tous les quatre à six mois", confie M. Pollard à l'émission Today de la BBC Radio 4 mardi.

Il s'agit plutôt d'identifier les personnes les plus exposées et de leur donner la priorité, ajoute-t-il.

De nombreux pays d'Europe et des États-Unis battent des records de cas de coronavirus en raison de l'effet du variant omicron, qui s'avère très contagieux.En conséquence, plusieurs pays envisagent déjà une quatrième dose, mais il y en a beaucoup d'autres où le pourcentage de la population vaccinée avec les deux doses initiales requises est très faible.

Les scientifiques s'accordent à dire que tant qu'il y a des personnes non vaccinées, la possibilité d'apparition de variants est plus grande, sans compter que ces personnes sont plus à risque en cas de contagion.