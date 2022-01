Flurona : qu'est-ce que la double infection par les virus de la grippe et du covid et pourquoi n'est-elle pas si rare ?

Ces derniers jours, nous avons assisté à une évolution attendue et inquiétante selon les médias : la coexistence chez une même personne de deux virus en même temps, le virus de la grippe et le SRAS-CoV-2.

Après deux ans de pandémie, c'est comme si nous attendions que cela se produise et que la confirmation devait venir de l'étranger. Plus précisément d'Israël, bien qu'il semble que cela se soit déjà produit auparavant, même en Espagne.

Avant de tirer la sonnette d'alarme, nous devrions nous demander s'il s'agit d'un phénomène vraiment important ou simplement d'un autre phénomène qui se produit et qui s'est produit beaucoup plus fréquemment que nous le pensons avant la pandémie.

Des virus respiratoires partout

La plupart d'entre elles produisent des symptômes très similaires tels que sinusite, pharyngite, laryngite, trachéite, bronchite, etc., etc... En d'autres termes, des infections des voies respiratoires qui provoquent une inflammation.

Il y a quelques années, une étude a été réalisée sur les virus qui vivent avec nous et sont situés dans les poumons, et jusqu'à 19 types différents ont été trouvés.

Prenons l'exemple des personnes atteintes du VIH et des maladies récurrentes et mortelles dont elles souffraient avant l'arrivée des antiviraux.

Les virus de la grippe et les coronavirus ne sont pas identiques

Les virus de l'influenza appartiennent à la grande famille des orthomyxovirus. Dans cette famille, nous avons les influenzavirus A, B, C et D.

Dans cette illustration du virus de la grippe H3N2, on peut voir les protéines hémagglutinine (orange) et neuraminidase (vert).

En particulier, les virus de la grippe A provoquent des pandémies, tandis que les virus B sont moins courants, les virus C créent des maladies bénignes et non pandémiques et les virus D affectent principalement le bétail.