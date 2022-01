Covid : un Indien a reçu au moins huit injections de vaccin contre le Covid

Par Soutik Biswas

Correspondent Inde

il y a une minute

Légende image, Brahmdeo Mandal, 65 ans, a affirmé avoir reçu 11 doses du vaccin.

Un homme en Inde s'est fait vacciner au moins huit fois l'année dernière avec le vaccin Covid-19, selon un responsable de la santé.

Brahmdeo Mandal, 65 ans, a affirmé avoir reçu 11 doses du vaccin dans l'État de Bihar.

Le facteur à la retraite a déclaré que les vaccins l'avaient aidé à se débarrasser de ses douleurs et à "rester en bonne santé". Il a affirmé n'avoir souffert d'aucun effet indésirable.

M. Mandal a finalement été empêché de prendre ce qu'il prétendait être son 12ème vaccin dans un camp la semaine dernière.

Une enquête est en cours pour découvrir comment M. Mandal, qui vit avec sa famille dans le district de Madhepura, a réussi à se faire vacciner plusieurs fois.

"Nous avons déjà trouvé des preuves qu'il a reçu huit injections à quatre endroits différents", indique Amarendra Pratap Shahi, chirurgien civil de Madhepura, à la BBC.

Depuis le début de la vaccination, le 16 janvier de l'année dernière, l'Inde a principalement administré deux vaccins fabriqués localement, Covishield et Covaxin. Les vaccins à deux doses ont un intervalle de 12 à 16 semaines et de quatre à six semaines après la première dose respectivement.

La vaccination est volontaire et plus de 90 000 centres, pour la plupart gérés par l'État, proposent des injections dans tout le pays.

Il s'agit notamment de camps de vaccination qui proposent des vaccins sans rendez-vous et sans inscription préalable en ligne. Pour s'inscrire, le bénéficiaire doit fournir une preuve d'identité - une carte biométrique, une carte d'électeur ou un permis de conduire, parmi 10 documents.

Les données recueillies sur les sites sont téléchargées sur le portail indien des vaccins, CoWin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Environ 36 % de la population adulte de Bihar est entièrement vaccinée.

Les premières investigations avaient révélé que M. Mandal avait réussi à prendre "deux vaccins à une demi-heure d'intervalle" le même jour et que chacun de ces vaccins "était enregistré sur le portail".

"Nous sommes perplexes quant à la façon dont cela a pu se produire. Il semble qu'il y ait une défaillance du portail. Nous essayons également de déterminer s'il y a eu une quelconque négligence de la part des personnes qui gèrent les centres de vaccination", ajoute M. Shahi.

Chandrakant Lahariya, expert en santé publique, a déclaré à la BBC que la "seule façon" que cela puisse se produire est que les données de vaccination des sites soient téléchargées sur le portail après un long délai.

"Mais je m'étonne toujours qu'il n'ait pas été détecté après tant de vaccinations sur une si longue période".

M. Mandal, qui a conservé des notes manuscrites détaillées sur les dates, les horaires et les camps, affirme avoir reçu 11 doses entre février et décembre de l'année dernière.

Il a raconté à la BBC qu'il s'est rendu dans des camps de vaccination à travers Madhepura et même dans au moins deux districts voisins - dont l'un à plus de 100 km - pour recevoir les vaccins. Il a utilisé différentes cartes d'identité pour s'inscrire sur ces sites.

M. Mandal a confié qu'il avait été un "charlatan pratiquant" dans son village avant de devenir facteur et qu'il "s'y connaissait en maladies".

"Après avoir pris les vaccins, mes douleurs corporelles ont disparu. Avant, j'avais mal aux genoux et je marchais avec une canne. Maintenant, je n'en ai plus. Je me sens bien."

La fièvre, les maux de tête, la fatigue et les douleurs - le plus souvent légères à modérées - sont les effets secondaires les plus fréquemment signalés après avoir reçu un vaccin Covid-19. Les réactions allergiques graves sont plus rares.

"Vous aurez généralement ces réactions après la première et la deuxième dose. Les doses multiples de ces vaccins devraient être relativement inoffensives, car les anticorps ont déjà été formés et les vaccins sont constitués de composants inoffensifs", a précisé le Dr Lahariya.

Quelque 65 % de la population adulte indienne est entièrement vaccinée et environ 91 % a reçu au moins une dose.

Les chiffres dans le Bihar sont plus faibles : 36 % de la population adulte est entièrement vaccinée et 49 % a reçu au moins une dose.