Covid : Six mesures à prendre si vous pensez avoir été infecté

André Biernath

BBC News Brasil, Sao Paulo

il y a une heure

La propagation de la variante Omicron dans plusieurs pays a entraîné une augmentation du nombre de cas de Covid-19 diagnostiqués ces dernières semaines.

Le 4 janvier, le monde a battu un record du nombre de nouveaux cas diagnostiqués : plus de 2,4 millions de personnes ont été testées positives en 24 heures.

Mais que faire si vous présentez les symptômes typiques de la maladie ?

Voici six directives de base pour protéger votre santé et celle de votre entourage.

1. Rechercher un diagnostic

Le docteur José David Urbaez Brito, président de la Société brésilienne des maladies infectieuses (SBI) dans le district fédéral du pays, souligne l'importance du dépistage du Covid.

"Dès qu'il y a des symptômes d'infection respiratoire, comme la toux, l'écoulement nasal, le mal de gorge, entre autres, il est essentiel de rechercher le bon diagnostic", souligne-t-il.

Dans ce cas, l'idéal est de subir un test capable de détecter le coronavirus (ou des parties de celui-ci, comme le matériel génétique), comme un test antigénique ou un test RT-PCR.

Ces méthodes sont également indiquées si vous avez été en contact avec une personne susceptible d'être atteinte de Covid ou ayant été diagnostiquée comme telle au cours des 14 derniers jours.

Selon le site web des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), ces tests vous permettent toujours de voyager en avion et d'entrer dans certains établissements. Ils sont également utilisés dans le cadre d'études sur la population et pour contribuer au contrôle des infections dans des lieux tels que les écoles et les lieux de travail.

Les tests d'antigènes sont légèrement moins précis, mais donnent généralement des résultats en 15 à 30 minutes.

Le test RT-PCR, quant à lui, est considéré comme la référence en matière de détection de la maladie, bien que le résultat prenne quelques jours, selon les CDC américains.

Si le résultat est négatif (c'est-à-dire que vous n'avez pas le Covid), il est possible de reprendre vos activités, en respectant les précautions de base telles que porter des masques, éviter les foules et se faire vacciner (si vous n'avez pas reçu deux ou trois doses).

Si votre test est positif (ce qui signifie que vous êtes atteint de Covid), il est important de suivre les directives de base ci-dessous.

2. Isolez vous

La transmission du coronavirus se fait par les gouttelettes et les aérosols de salive qui sortent du nez et de la bouche d'une personne infectée et qui envahissent le corps des personnes se trouvant dans le même environnement.

La meilleure façon de protéger les autres est donc d'éviter tout contact avec eux.

Si vous partagez une maison avec votre famille et vos amis, il est important que chacun porte un masque de bonne qualité, surtout lorsque vous êtes près d'eux ou dans la même pièce.

Dans la mesure du possible, essayez de rester à l'écart des autres résidents et ne partagez pas la même salle de bain ni les effets personnels tels que les couverts, les verres et les serviettes.

Il existe actuellement une controverse sur la durée de cette période d'isolement chez les personnes infectées.

Le 27 décembre, le CDC américain a modifié ses directives pour exiger que les personnes atteintes de Covid soient isolées pendant cinq jours seulement.

Dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni et l'Australie, la période d'isolement varie de sept à dix jours, à compter du moment où le test est positif ou de l'apparition des symptômes.

Le Dr Sylvia Lemos Hinrichsen, consultante en biosécurité du SBI, estime que la situation actuelle appelle à une certaine prudence.

"Avec l'avancée de l'Omicron et l'augmentation des cas, il semble prudent de continuer à respecter ce délai de sept à dix jours", a-t-elle déclaré.

Urbaez Brito est d'accord. "La recommandation de rester en isolement jusqu'à 10 jours reste en vigueur, pour autant qu'au neuvième jour, la personne ne présente plus de symptômes."

Comme son nom l'indique, l'isolement consiste à ne quitter la maison presque pour rien, la seule exception étant les rendez-vous médicaux ou les visites aux soins d'urgence à l'hôpital, si nécessaire.

3. informez vos proches.

La troisième étape consiste à appeler ou à envoyer des SMS aux personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts au cours des 14 jours précédant votre diagnostic positif au Covid.

Il est probable que vous étiez déjà infecté avant de présenter les premiers symptômes (toux, mal de gorge, fièvre, malaise et courbatures).

Il existe donc un risque non négligeable que vous ayez pu transmettre le coronavirus à ces contacts proches.

Lorsque vous leur faites savoir que vous avez le Covid, ils peuvent être plus conscients des symptômes et se faire tester. S'ils sont également atteints de la maladie, ils doivent s'isoler, ce qui empêche la création de nouvelles chaînes de transmission dans la communauté.

Si vous avez des enfants ou si vous êtes le tuteur d'un enfant ou d'un adolescent qui a le Covid, informez-en l'école (s'il suit des cours) afin que le reste de la classe, les enseignants et le personnel soient également informés et prennent soin d'eux.

Il est également important de prévenir vos responsables et le service des ressources humaines de l'entreprise où vous travaillez, en particulier si vous avez eu des contacts avec d'autres employés dans les jours qui ont précédé le diagnostic.

"Au milieu d'une pandémie, informer les contacts proches après un test positif est responsable et éthique, car cela permet aux gens de planifier et d'être plus vigilants quant à leur propre santé", a déclaré Mme Hinrichsen.

4. Gérer les symptômes

La plupart du temps, les désagréments initiaux du Covid, tels que la fièvre, la toux, la fatigue, les maux de gorge, les malaises et la diarrhée, ont tendance à s'améliorer avec le temps.

Soyez attentif à tous les symptômes pendant la période d'isolement et demandez une aide professionnelle s'ils s'aggravent (ou si des manifestations nouvelles et inattendues apparaissent).

"Ce soin est essentiel, encore plus dans le cas des personnes âgées ou des patients présentant des comorbidités", conseille Mme Hinrichsen.

"Une personne de plus de 60 ans souffrant de diarrhée, par exemple, peut se déshydrater ou développer une pneumonie par accumulation de sécrétions dans les poumons très rapidement", ajoute-t-elle.

Si possible, le consultant du SBI suggère que les personnes infectées gardent un oxymètre à la maison.

Ce petit appareil mesure la quantité (ou la saturation) d'oxygène dans le sang et peut donner l'alerte précoce d'une complication pulmonaire avant l'apparition de symptômes liés au covid plus graves, comme l'essoufflement.

"La saturation en oxygène doit être supérieure à 95%. Si la personne voit que ce chiffre est de 98 % et qu'il commence à chuter à 97 %, 96 %, 95 % et 94 %, c'est déjà un avertissement pour se faire soigner", dit-il.

"En plus de réaliser une oxymétrie deux fois par jour, il est nécessaire de se rendre immédiatement aux urgences si le patient atteint de Covid présente de la fièvre et des douleurs musculaires très intenses, surtout après le sixième ou le septième jour de l'apparition des symptômes", précise Urbaez Brito.

"Dans ces cas, il est possible de réaliser une intervention avec de l'oxygène et certains médicaments, comme les thérapies anti-inflammatoires et anti-thrombose, qui réduisent le taux de létalité", ajoute l'infectiologue.

5. Reposez-vous et n'oubliez pas de vous hydrater

Les spécialistes consultés par BBC News Brazil recommandent également la prudence face aux publicités pour les traitements à domicile et les prescriptions pour "guérir" le Covid.

La grande majorité de ces interventions n'ont même pas été évaluées dans le cadre d'études scientifiques et ne sont pas recommandées par les agences sanitaires nationales et internationales.

Certains médicaments qui sont devenus célèbres depuis le début de la pandémie en tant que supposés "traitements précoces", comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et le nitazoxanide, ont même été étudiés, mais n'ont pas montré d'efficacité contre le coronavirus.

Les médicaments antiviraux anti-covirus sont actuellement approuvés dans certains pays, mais ne sont pas disponibles dans la plupart d'entre eux.

Compte tenu de ce scénario, la recommandation pour toute personne ayant été testée positive au cours des derniers jours et présentant des symptômes légers est de se reposer et de boire beaucoup d'eau.

"Une hydratation intense permet de diluer les cytokines (molécules inflammatoires) et de les éliminer par les reins", explique Urbaez Brito.

Si vous avez de la fièvre, des douleurs corporelles ou des maux de tête, vous pouvez utiliser des médicaments en vente libre pour soulager ces désagréments, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indications.

"Les plus courants sont le paracétamol ou la dipyrone", indique l'infectiologue.

Mais il est impératif de consulter un médecin si ces symptômes persistent ou s'aggravent.

6. Se faire vacciner après la guérison

Les vaccinations sont indiquées même pour ceux qui ont eu le Covid, car elles constituent un moyen sûr et efficace de renforcer le système immunitaire et d'augmenter le niveau des anticorps.

Mais le vaccin ne doit pas être administré aux personnes qui ont récemment été testées positives. Au Brésil, par exemple, le ministère de la Santé recommande de compter 30 jours à partir de la date d'apparition des symptômes (ou du résultat positif du test) pour recevoir la dose à ce moment-là.

"Si j'ai le coronavirus, mon système immunitaire travaille pour se débarrasser de cette infection. De ce fait, il ne sera pas aussi efficace pour produire des anticorps après la vaccination. C'est pourquoi il est important de respecter cet intervalle d'un mois", explique M. Hinrichsen.

Attendre ce délai n'est qu'un soin supplémentaire pour maximiser la réponse du système immunitaire et assurer une protection maximale contre d'autres infections au covid à l'avenir.

Et cette recommandation s'applique à toutes les étapes du calendrier de vaccination.