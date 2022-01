Astronomie : pourquoi y a-t-il tant de missions lunaires en 2022 ?

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, 2022 devrait être une grande année pour l'exploration lunaire

Cette année verra une multitude de missions vers la Lune, après une année de jachère en 2021 sans aucun alunissage.

La Nasa donnera le coup d'envoi de son programme Artemis et sponsorise un certain nombre d'autres missions visant à livrer sur la Lune des équipements et des fournitures qui seront utilisés par les futurs astronautes.

L'Inde, le Japon, la Russie, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis lanceront également des missions lunaires cette année, et outre les pays, un certain nombre d'entreprises se précipiteront également pour atteindre le satellite de la Terre cette année.

Tous ces vols spatiaux sans équipage poseront les bases d'une présence humaine durable sur la surface de la Lune dans moins de dix ans.

Mais ce n'est pas l'objectif ultime : l'installation d'une station spatiale lunaire n'est qu'une étape sur la voie des missions avec équipage vers la planète rouge, Mars.

Le Dr Zoë Leinhardt, astrophysicienne de l'université de Bristol, estime que cette année marque le début d'une nouvelle course à l'espace impliquant de nouveaux pays.

Si beaucoup de ces missions ont pour but d'étudier la Lune elle-même, certaines ont des aspirations plus ambitieuses.

"Les missions vers la Lune sont à la fois une preuve de concept et une occasion de tester de nouvelles technologies et collaborations", explique le Dr Leinhardt.

En quoi consiste chaque mission et quel est leur objectif ? Voici ce qui vous attend sur la Lune cette année :

Mission Artemis-1 de la Nasa et Capstone

L'ambitieux programme spatial Artemis de la Nasa vise à ramener des hommes sur la Lune d'ici 2025.

En mars prochain, la mission Artemis-1 commencera à jeter les bases de cet objectif ambitieux.

La mission sera sans équipage, à l'exception d'un "Moonikin" qui prendra place dans le siège du commandant sur Artemis I. Il s'agit d'un mannequin réaliste portant le nom d'Arturo Campos, un acteur clé du retour d'Apollo 13 sur Terre.

Le rôle de Campos sera de tester la combinaison spatiale que les astronautes d'Artemis utiliseront lors du lancement, de l'entrée dans l'atmosphère et des autres phases dynamiques de leurs missions.

Le nouveau Space Launch System (SLS) de la Nasa - la fusée la plus puissante du monde - lancera la mission et transportera un vaisseau spatial Orion autour de la Lune pour tester la sécurité du véhicule de l'équipage.

La Nasa examinera de près les données relatives au bouclier thermique d'Orion lors de sa rentrée terrestre à grande vitesse à près de 2 760 degrés Celsius.

Cette année verra également un autre élément clé du programme Artemis franchir une étape importante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vaisseau spatial Orion est la première étape de la mission lunaire Artemis de la Nasa

Capstone - Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment - est la mission exploratoire du programme Artemis.

La Nasa lancera un satellite de la taille d'un four à micro-ondes ou CubeStat, le vaisseau spatial de Capstone, également en mars 2022, pour tester une orbite lunaire centrée, tournant avec la Lune lorsqu'elle tourne autour de la Terre.

L'objectif est d'assurer la sécurité des astronautes lors de futurs voyages.

'Le but ultime est Mars'

Les informations qui seront obtenues grâce à ce test aideront à valider les modèles opérationnels d'un autre élément clé du programme Artemis - la passerelle.

La Nasa la décrit comme "un avant-poste polyvalent en orbite autour de la Lune qui fournit un soutien essentiel au retour à long terme de l'homme sur la surface lunaire".

Si tout se passe comme prévu, Artemis-3 devrait permettre, en 2025, le premier alunissage depuis la mission Apollo 17 en 1972. La mission devrait également inclure la première femme astronaute et la première personne de couleur à se poser sur la Lune.

Le Dr Hannah Sargeant, spécialiste des sciences planétaires à l'université de Floride centrale, note que l'accent mis sur la Lune fait partie d'une vision plus large. La porte d'entrée est également destinée à servir d'étape pour l'exploration de l'espace lointain.

"Les missions robotiques vers la Lune sont l'une des premières étapes de cette feuille de route, qui mènera à une station spatiale lunaire, à une base lunaire et, finalement, à des missions avec équipage vers Mars", explique-t-elle.

Missions de l'Inde, du Japon et des EAU

D'autres nations et entreprises ont également les yeux rivés sur la Lune cette année.

Certaines d'entre elles mèneront des recherches et d'autres livreront des fournitures et des équipements.

Deux ans après l'échec d'un premier alunissage, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) prévoit une mission d'exploration lunaire appelée "Chandrayaan-3". Un vaisseau spatial transportant un rover lunaire et un atterrisseur stationnaire sera lancé au cours du troisième trimestre de 2022.

Le Japon a deux projets lunaires ambitieux cette année.

L'Agence spatiale japonaise (JAXA) prévoit de lancer un atterrisseur lunaire en avril 2022.

Baptisé SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon), il fera la démonstration de techniques précises d'alunissage et reconnaîtra les cratères lunaires en appliquant la technologie des systèmes de reconnaissance faciale. Le télescope spatial XRISM (X-Ray Imagining and Spectroscopy Mission) sera également à bord.

Et la société spatiale japonaise, ispace, enverra également un atterrisseur sur la Lune au cours du second semestre 2022. La mission 1 (M1) fait partie du programme commercial d'exploration lunaire de la JAXA, "Hakuto-R", dans le cadre duquel deux robots explorateurs seront déployés.

L'un d'entre eux, construit par la JAXA, est un petit rover à deux roues qui explorera la surface de la Lune. L'autre rover que la société japonaise déploiera provient des Émirats arabes unis (EAU) et s'appelle Rashid.

Il s'agit d'un véhicule à quatre roues chargé de tester le sol de la Lune.

La mission russe Luna 25 et l'orbiteur lunaire Pathfinder de la Corée du Sud

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'atterrisseur lunaire russe Luna 25 se posera sur le pôle sud de la Lune

La mission lunaire russe de 2022 s'appelle Luna 25.

Il s'agira de la première mission du pays à la surface de la Lune depuis 45 ans et de la première mission à se poser sur le pôle sud lunaire. C'est cette zone que la Nasa envisage pour les missions lunaires avec équipage.

L'agence spatiale russe Roscosmos prévoit le lancement en juillet 2022.

L'agence spatiale sud-coréenne, l'Institut coréen de recherche aérospatiale, lancera le Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) vers la Lune un mois plus tard, en août 2022.

KPLO étudiera la surface de la Lune et aidera à planifier les futures missions vers les pôles lunaires.

Robots commerciaux de la Nasa

Les entreprises privées participent également à la ruée vers la Lune.

Dans le cadre d'un programme de la Nasa appelé Commercial Lunar Payload Services (CLPS), des entreprises seront en concurrence pour fournir des services de transport vers la surface de la Lune.

La société Intuitive Machines, basée à Houston, souhaite utiliser un robot lunaire à six pattes appelé Nova-C pour transporter des charges utiles à la surface de la Lune au début de 2022.

Une mission ultérieure sera lancée par la société Astrobotic Technology, basée en Pennsylvanie, à la mi-2022. La mission Peregrine 1 de cette société transportera des charges utiles de recherche scientifique à l'aide d'un atterrisseur à quatre pattes en forme de boîte.

Quel est le but de ces missions ?

M. Sargeant précise que nombre d'entre elles porteront sur l'environnement lunaire, dans le but de trouver des moyens de protéger les équipages et les équipements de tout ce qui est dangereux, comme la poussière lunaire et les vents solaires intenses.

Les missions donneront également aux scientifiques l'occasion de tester les prototypes d'équipement et les expériences qu'ils pourraient utiliser pour générer des ressources comme l'eau.

"Nous voulons nous assurer que ces machines fonctionnent avant d'envoyer nos équipages sur la Lune, qui dépendront des précieuses ressources qu'elles génèrent", explique le Dr Sargeant. "En fin de compte, ces ressources pourraient être utilisées pour produire le carburant nécessaire à l'envoi de missions vers Mars".