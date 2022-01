Sidney Poitier : L'acteur qui a fait tomber les barrières raciales à Hollywood

Sidney Poitier, décédé à l'âge de 94 ans, a une fois refusé le rôle d'Othello parce qu'il ne voulait pas être catalogué comme un acteur noir.

Il a souligné le dilemme auquel est confronté un homme qui a fait tomber de nombreuses barrières raciales à Hollywood.

En tant que premier lauréat noir de la statuette du meilleur acteur aux Oscars, il a toujours été conscient d'être le porte-drapeau d'une plus grande intégration raciale.

Mais il avait souvent l'impression d'être devenu une sorte de symbole racial, ce qui l'empêchait d'accepter des rôles plus variés.

Il est décédé vendredi à l'âge de 94 ans, a annoncé le ministre des Affaires étrangères des Bahamas.

Sidney Poitier est né le 20 février 1927 à Miami, en Floride.

Ses parents étaient des agriculteurs des Bahamas qui s'étaient rendus aux États-Unis pour vendre des tomates. Sa naissance prématurée signifie qu'il a obtenu la citoyenneté américaine ainsi que celle des Bahamas.

Ses proches pensaient que la famille de son père était originaire d'Haïti et que ses ancêtres étaient des esclaves en fuite.

Il a grandi sur Cat Island aux Bahamas avant que la famille ne déménage dans la capitale, Nassau.

Crédit photo, Ronald Grant Légende image, The Blackboard Jungle a été une percée majeure dans sa carrière

À 15 ans, il part vivre avec son frère à Miami avant de s'installer à New York, où il travaille comme plongeur.

C'est aux États-Unis qu'il a connu le racisme pour la première fois.

"Je vivais dans un pays où je ne pouvais pas trouver de travail, sauf ceux mis de côté pour ma couleur ou ma communauté."

Après un passage dans l'armée américaine, il rejoint l'American Negro Theatre, qui avait été créé en tant que projet communautaire à Harlem en 1940.

Percée cinématographique

Malheureusement, Poitier était sourd et incapable de chanter, ce que le public considérait comme une condition préalable des acteurs noirs à l'époque.

Au lieu de cela, il a décidé que son avenir était de devenir un acteur de théâtre sérieux et on lui a offert un rôle principal dans une production de la comédie d'Aristophane Lysistrata en 1946.

Le fait que la production ne comprenait que des acteurs noirs était un signe des temps.

Crédit photo, Ronald Grant Légende image, Lilies of the Field lui a décerné le premier Oscar du meilleur acteur décerné à un acteur noir

En 1949, il prend la difficile décision de s'éloigner des productions scéniques pour se tourner vers le cinéma.

C'était une bonne décision. Sa performance dans le film No Way Out de 1950, dans lequel il incarne un médecin fraîchement diplômé confronté à un patient raciste, a attiré l'attention des studios.

Sa percée a eu lieu dans The Blackboard Jungle en 1955, dans le rôle d'un élève perturbateur dans une école du centre-ville.

Le film était très populaire, notamment parce qu'il était l'un des premiers à avoir une bande originale avec du rock'n'roll, y compris le classique Rock Around the Clock de Bill Haley.

« Je croyais à la fraternité »

The Defiant Ones, en 1958, a vu Poitier nominé pour le meilleur acteur aux Oscars, et il a remporté un Bafta pour le même film.

Cinq ans plus tard, il a reçu un Oscar pour les Lys des champs, le premier lauréat noir du trophée du meilleur acteur.

Avec le mouvement croissant des droits civiques aux États-Unis, il était inévitable que Poitier se retrouve salué comme un exemple de réussite noire. C'était un rôle qu'il acceptait volontiers.

Crédit photo, Kobal Légende image, To Sir, With Love a reflété l'expérience des migrants antillais vers la Grande-Bretagne

"J'étais un assez bon acteur et je croyais à la fraternité. Je détestais le racisme et la ségrégation. Et j'étais un symbole contre ces choses."

Cependant, il craignait que son Oscar ait pu indiquer le besoin d'Hollywood d'un acteur noir symbolique, plutôt que quelque chose qu'il a réalisé au mérite.

Puis 1967 l'a vu à son apogée commerciale avec trois films, faisant de lui la star la plus rentable d'Hollywood cette année-là.

Il a joué un professeur nouvellement diplômé dans une école londonienne difficile dans To Sir, With Love, basé sur le roman autobiographique d'ER Braithwaite.

« Un exercice pour être réel »

L'expérience de son personnage en tant qu'immigrant à Londres reflétait celle de nombreux Antillais venus en Grande-Bretagne dans les années 1950 et 1960.

"Jouer n'est pas un jeu de" faire semblant "", a-t-il dit un jour. "C'est un exercice pour être réel."

Poitier a été nominé aux Bafta et aux Golden Globes pour le film In the Heat of the Night de Norman Jewison.

Crédit photo, Ronald Grant Légende image, L'un de ses rôles les plus puissants était Virgil Tibbs dans le film Dans la chaleur de la nuit

Il a joué un détective de Philadelphie qui s'est retrouvé bloqué dans une ville aux cols rouges du Mississippi la nuit où un homme d'affaires est assassiné.

Sa relation en développement avec le shérif local fanatique, joué par Rod Steiger, a donné à Poitier son rôle le plus fort et le film a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film.

La réponse de Poitier à la question de Steiger "Comment t'appellent-ils, mon garçon ?" a produit l'une des répliques les plus célèbres du cinéma : "Ils m'appellent M. Tibbs."

Devinez qui vient dîner a présenté Poitier comme le petit ami !!!! Une fille blanche de la classe moyenne qui l'emmène rencontrer ses parents.

Direction et diplomatie

Jouées par Spencer Tracey et Katherine Hepburn, ses parents étaient tiraillés entre leurs valeurs libérales et leur réaction face à un futur gendre noir.

Au début du tournage, le mariage interracial était toujours illégal dans 17 États américains. Ces lois n'ont été abrogées par la Cour suprême que des mois avant la sortie du film.

Mais Poitier a été critiqué par certains militants noirs des droits civiques qui se sont plaints que ses personnages étaient tout simplement trop beaux pour être vrais.

Cela a aidé à le persuader de s'éloigner des rôles d'acteur. Il s'implique dans la campagne pour l'indépendance des Bahamas, réalisée en 1973, et entame une nouvelle carrière de réalisateur.

À la fin des années 1970, Poitier avait formé sa propre société de production avec d'autres stars, dont Paul Newman et Barbra Streisand.

Parmi les succès derrière la caméra, citons Stir Crazy, avec Richard Pryor et Gene Wilder, et les thrillers Shoot to Kill et Little Nikita.

Poitier est devenu le premier acteur noir à recevoir un prix d'excellence pour l'ensemble de sa vie de l'American Film Institute en 1992.

Cinq ans plus tard, il est nommé ambassadeur des Bahamas au Japon.

Poitier a reçu un titre de chevalier en 1974. En tant que citoyen bahamien, il était éligible à un titre de chevalier substantiel, mais étant donné qu'il était un résident américain et bahamien d'origine, les autorités bahamiennes ont préféré qu'il s'agisse d'un prix honorifique.

Poitier a épousé Juanita Hardy en 1950, mais l'union a pris fin en 1965. En 1976, il a épousé l'actrice canadienne Joanna Shimkus. Il a eu six filles de ses deux mariages, dont une, Sydney Tamiia Poitier, également actrice.

En 2016, il a reçu une bourse de Bafta, une reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au cinéma. Une mauvaise santé l'a empêché de se rendre à Londres pour recevoir le prix, il est donc apparu via une liaison vidéo.

La capacité notoire de Poitier à jouer des rôles principaux intelligents a contribué à briser les tabous raciaux dans le cinéma américain et dans la société en général, bien qu'il ait minimisé son importance en tant que modèle.