Novak Djokovic : Pourquoi le numéro un mondial est une figure si controversée ?

Sonia Oxley

BBC Sport

il y a 15 minutes

Novak Djokovic est 20 fois champion du Grand Chelem.

Novak Djokovic doit souvent se boucher les oreilles afin d'encourager la foule à l'applaudir.

Le Serbe de 34 ans fait toujours l'actualité après s'être vu retirer son visa à Melbourne alors qu'il venait défendre son titre à l'Open d'Australie.

Après avoir passé le week-end dans un hôtel de rétention du gouvernement, le juge a radicalement annulé la décision. Cependant, il n'y a eu aucun signe du joueur serbe depuis le verdict. Et le ministre de l'Immigration, Alex Hawke, peut encore annuler son visa pour de nouveaux motifs.

Que cela se produise ou non, les événements de la semaine dernière ont fait de lui un joueur encore plus polarisant.

Comment cet homme qui n'était qu'un enfant garçon lorsque les forces de l'Otan ont bombardé sa ville de Belgrade en 1999 a-t-il aujourd'hui tant de mal à réchauffer le cœur du public ?

"On ne peut pas forcer les gens à vous aimer"

Le père du joueur, Srdjan Djokovic (C), pose avec un fan tenant une peinture de Novak Djokovic lors d'un rassemblement devant l'Assemblée nationale de Serbie, à Belgrade, le 9 janvier 2022.

Lorsque Djokovic a affronté Roger Federer lors de la finale de Wimbledon 2019, la rencontre a été gâchée par les huées contre le Serbe -applaudi lorsqu'il ratait une balle et raillé.

Une atmosphère que l'on trouve généralement davantage dans les stades de football que sur un court de tennis.

Les experts ont même dû exhorter les fans à montrer plus de respect au vainqueur de la finale, Novak Djokovic

Il est difficile de savoir exactement pourquoi le joueur a dû essuyer de tels comportements. Certes, le très populaire Federer a de nombreux fans, mais Djokovic est aussi l'un des grands du sport.

"On ne peut pas forcer les gens vous aimer et cela a été un peu la situation", a déclaré son ancien entraîneur Boris Becker sur BBC Radio 5 Live.

"C'est un excellent jeune sportif avec la bonne attitude et le bon caractère, il a juste une vision différente de la vie. Il a une vision différente de ce qu'il mange, de ce qu'il boit, de la manière dont il dort. On ne peut pas le critiquer là-dessus. C'est peut-être la raison pour laquelle il a tant de succès, mais il ne plait pas à tout le monde, je le comprends."

Votre façon de célébrer agace-t-elle les gens ? Djokovic fait un salut extravagant aux quatre coins du court en guise de remerciement. Cela irrite-t-il les personnes qui le huent ?

Ou peut-être le problème vient-il de son comportement sur le court par le passé ? Il a été accusé à plusieurs reprises par des joueurs d'exagérer ses blessures.

En 2008, Andy Roddick s'est moqué de Djokovic en suggérant que parmi les nombreux maux dont souffrait le Serbe à l'US Open, il pouvait y avoir la grippe aviaire, l'anthrax et le SRAS.

Ou s'agit-il de ses accès de colère sur le court ? La plus tristement célèbre d'entre elles s'est terminée par son expulsion de l'US Open 2020 lorsque, dans un accès de rage, il a lancé une balle contre un mur et a accidentellement touché un juge de ligne.

Ses tirades avec les arbitres et les ramasseurs de balles au fil des ans ont également contrasté avec les comportements plus calmes de ses plus proches rivaux, Federer et Nadal. Le mot "arrogant" n'est jamais loin des lèvres de ses détracteurs.

Cela peut être un mélange de tout, mais ce qui s'est passé en dehors du terrain mérite également d'être pris en considération.

Bonnes intentions ou égoïsme ?

Novak Djokovic marque un point lors de son match de demi-finale contre le Suisse Roger Federer, lors de la onzième journée de l'Open d'Australie 2020, le 30 janvier 2020 à Melbourne, en Australie.

Djokovic s'est attiré de nombreuses critiques au début de la pandémie lorsqu'il a fait partie des joueurs testés positifs au Covid-19 lors de son tournoi de l'Adria Tour. Les joueurs n'étaient pas obligés de respecter de distance sociale et certains se sont pris dans les bras au filet.

Si les règles de confinement en Croatie s'étaient assouplies à ce moment-là, il n'y avait toujours pas de vaccin. Le Britannique Dan Evans a déclaré qu'il s'agissait d'un "mauvais exemple à donner" et l'Australien Nick Kyrgios a declaré qu'il s'agissait d'une "mauvaise décision".

Djokovic s'est ensuite excusé, déclarant qu'il était "trop tôt" pour organiser cet événement, mais que sa décision était motivée par "un cœur pur" et de "bonnes intentions".

Il a de nouveau provoqué la frustration il y a un an lorsqu'il a demandé au directeur du tournoi de l'Open d'Australie, Craig Tiley, d'assouplir les règles de quarantaine. Il a notamment suggéré de réduire les périodes de confinement et d'installer les joueurs en quarantaine dans des maisons privées dotées de courts de tennis.

Une fois de plus, Djokovic a mis en avant ses "bonnes intentions" et a déclaré que sa lettre avait été "interprétée à tort comme étant égoïste, difficile et ingrate".

Un Serbe spirituel et passionné qui veut être aimé

Les bonnes intentions sont le principe de sa Fondation Novak Djokovic, qui construit des écoles maternelles et soutient la formation des enseignants en Serbie afin de donner "aux enfants des zones défavorisées la chance d'apprendre et de jouer dans un environnement sûr, créatif et stimulant", et qui s'inspire de son enfance déchirée par la guerre.

Son pays est au cœur de sa motivation.

Il aime également distribuer des raquettes aux jeunes fans dans la foule.

Les fans de Djokovic - et il suffit d'assister à un match de Coupe Davis de la Serbie pour savoir qu'ils sont nombreux - célèbrent le fait qu'il a remporté un énorme succès à une époque où deux autres grands joueurs ont également joué - Federer et Nadal.

Très spirituel, pratiquant le yoga et la méditation et suivant un régime à base de plantes, Djokovic a un jour attribué son regain de forme à une randonnée en montagne de cinq jours avec sa femme, qui lui a permis de remporter deux titres du Grand Chelem consécutifs.

Surnommé "le Joker" au début de sa carrière parce qu'il imitait ses compagnons de jeu, il cherche aussi désespérément à être apprécié.

Djokovic n'a jamais bénéficié du niveau de soutien dont jouissent le Suisse Federer et l'Espagnol Nadal, notamment lors des tournois du Grand Chelem, et plus particulièrement à l'US Open, où les réactions ont parfois été hostile.

S'il a souvent fait fi des huées, il n'a pas pu cacher ses larmes lors de la finale de l'US Open l'année dernière, lorsqu'il a déclaré que, même s'il avait perdu le match, il était "l'homme le plus heureux du monde" grâce à l'amour que lui portait le public.

Le journaliste serbe Sasa Ozmo a déclaré à la BBC que Djokovic avait été "traité injustement" au fil des ans et qu'il avait "souvent commis des erreurs qui ont donné lieu à des critiques".

"Mais parfois, les choses qu'il a faites et qui sont très positives ne sont pas mentionnées assez souvent", a-t-il ajouté.

"Novax" Djokovic

L'engouement dont il a bénéficié à New York a disparu en Australie, où de nombreux habitants ont été furieux que Djokovic, qui a déclaré être opposé à la vaccination contre le Covid-19, se soit vu accorder une exemption médicale par deux panels médicaux indépendants organisés par Tennis Australia et l'État de Victoria.

Les Australiens ont eu certaines des restrictions les plus strictes au monde.

Beaucoup de personnes ne peuvent toujours pas voyager entre les États ou à l'étranger et ont considéré que Djokovic bénéficiait d'un traitement spécial.

Djokovic a été retenu à l'aéroport de Melbourne pendant plusieurs heures avant que les autorités frontalières n'annoncent qu'il n'avait pas satisfait aux règles d'entrée relatives à l'exemption, et sa participation à l'Open d'Australie reste hors de sa portée.

Le débat "sera-t-il ou ne sera-t-il pas en Australie" a dominé la pré-saison et si beaucoup ont remis en question son opposition à la vaccination, son annonce sur les réseaux sociaux a été considérée comme maladroite.

La publication d'un message indiquant qu'il avait obtenu une exemption médicale sans en donner les raisons a laissé les fans, les habitants, les politiciens et les autres joueurs dans l'attente de réponses.

S'il peut tenter de remporter un 10e Open d'Australie et un 21e titre du Grand Chelem, il sera très probablement hué par les fans qui l'ont surnommé "Novax", et acclamé par ceux qui ont brandi des pancartes de soutien devant l'hôtel où il était détenu.