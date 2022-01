Déminage : Magawa, le rat héros renifleur de mines terrestres, meurt à l'âge de huit ans

Au cours d'une carrière de cinq ans, le rongeur a reniflé plus de 100 mines terrestres et autres explosifs au Cambodge.

Magawa était le rat le plus performant formé par l'organisation caritative belge Apopo pour alerter les humains de la présence de mines afin qu'ils puissent les retirer en toute sécurité.

Magawa était en bonne santé et "a passé la majeure partie de la semaine dernière à jouer avec son enthousiasme habituel". Mais le week-end dernier, "il a commencé à ralentir, faisant plus de siestes et montrant moins d'intérêt pour la nourriture au cours des derniers jours".