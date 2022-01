Covid : le rhume peut offrir une certaine protection, selon une étude

il y a 35 minutes

Une nouvelle approche vaccinale

Mais les cellules T de l'organisme ciblent les protéines internes du virus, qui ne changent pas tellement d'un variant à l'autre, ce qui signifie que les vaccins exploitant plus étroitement le travail des cellules T pourraient fournir une protection plus large et plus durable contre le Covid, a-t-il déclaré.