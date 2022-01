Covid : quelle est la différence entre la PCR et le test antigénique pour le coronavirus ?

La progression du variant Omicron est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'augmentation impressionnante du nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans diverses parties du monde.

Mais que peut faire une personne présentant des symptômes de Covid, tels que la fièvre, la toux, la fatigue, la perte du goût ou de l'odorat, les douleurs et la diarrhée, pour savoir si elle est atteinte de la maladie ? Quels sont les tests indiqués ?

Nous expliquons ci-dessous les tests les plus courants ainsi que les avantages et inconvénients de chacun d'entre eux.

RT-PCR : degré de confiance élevé, mais résultat retardé

Ce test est considéré comme le "gold standard" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En pratique, cela signifie qu'il fournit les résultats les plus fiables et permet de définir si un individu est atteint de Covid-19 ou non.

Réalisé à l'aide d'un écouvillon nasal et buccal, dans lequel un coton-tige souple est frotté sur l'extrémité à l'arrière du nez et de la bouche pour recueillir un échantillon du patient, ce test permet de détecter la présence du matériel génétique du coronavirus.

Les laboratoires conseillent généralement de prélever l'échantillon entre le troisième et le septième jour après l'apparition des symptômes.

En effet, la RT-PCR détecte l'ARN (le matériel génétique du virus), et cette fenêtre de temps correspond à la période de l'infection où l'activité virale est la plus forte et où il est le plus facile de trouver l'agent responsable du covid-19 dans le fond de la gorge.

Toutefois, dans certains cas, le médecin peut prescrire ce test dès le premier, voire le dixième jour des symptômes.

Légende image, Les tests RT-PCR nécessitent des professionnels bien formés et un équipement plus complexe

Malgré son haut degré de fiabilité, cette option présente aussi quelques inconvénients : elle est plus coûteuse et le rapport avec les résultats peut prendre plus d'une journée pour être prêt.

"En outre, la RT-PCR est une méthode qui nécessite des professionnels hautement qualifiés et un équipement très complexe, qui n'est pas facilement disponible dans tous les laboratoires", explique le pathologiste Wilson Shcolnik, président du conseil d'administration de l'Association brésilienne de médecine diagnostique (Abramed).

Toujours dans le domaine des tests moléculaires, certains laboratoires et pharmacies proposent également le PCR-Lamp. Elle permet également d'étudier la présence d'ARN viral dans la salive, mais son résultat n'est pas considéré comme aussi précis que celui obtenu par RT-PCR.

"La lampe peut être une bonne alternative lorsque la RT-PCR n'est pas disponible", souligne M. Shcolnik.

Une autre option, qui est devenue plus populaire récemment avec l'épidémie de grippe H3N2, est appelée panneaux viraux.

Ces tests sont capables d'analyser et de différencier si une personne est infectée par le coronavirus, l'influenza (qui cause la grippe) et le virus respiratoire syncytial (une des causes du rhume), entre autres agents pathogènes.

Antigènes : les résultats sont moins sûrs, mais l'accessibilité pèse en leur faveur

Également connue sous le nom de test rapide, les agences sanitaires et les experts considèrent cette méthode comme "moins sensible".

En d'autres termes, cela signifie que ses résultats sont légèrement moins fiables que ceux de la RT-PCR.

Le taux de faux négatifs, lorsque le test indique que la personne n'est pas infectée par le virus covidien mais qu'elle est en fait atteinte de la maladie, est légèrement plus élevé dans les tests antigéniques.

Pour pallier ce degré d'incertitude, de nombreux sites et institutions recommandent de répéter le test antigénique pendant plusieurs jours consécutifs (parfois pendant une semaine entière).

De cette manière, il est possible de garantir la détection du coronavirus à un certain stade du processus infectieux, s'il est effectivement présent dans l'organisme de l'individu.

Parmi ses avantages, citons son prix plus bas et la rapidité du résultat - comme le suggère le nom populaire de cette méthode, il est possible de savoir si le test est positif ou négatif en 15 à 30 minutes.

"Les tests d'antigènes sont capables de fournir le résultat dans un délai plus court, sans qu'il soit nécessaire de centraliser les échantillons et les rapports. Ils peuvent être très utiles dans une situation de forte demande", explique l'infectiologue Carolina Santos Lázari du Groupe Fleury, un groupe privé de médecine diagnostique.

Ces tests apportent un soutien important au diagnostic précoce et rapide qui peut interrompre les chaînes de transmission du virus dans la communauté", ajoute-t-elle.

Légende image, Les tests antigènes donnent le résultat en moins d'une demi-heure

Ce test est également effectué à l'aide d'un écouvillon nasal et oral, qui recueille du matériel à l'arrière de la bouche et du nez.

Contrairement à la RT-PCR, qui recherche la présence de matériel génétique, le test antigénique recherche la protéine N dans l'échantillon.

M. Lázari a expliqué que le "N" vient de la nucléocapside, l'une des structures qui composent le coronavirus.

Là encore, il existe une fenêtre idéale pour le test : pour un résultat le plus précis, il doit être effectué trois jours après l'apparition des symptômes.

"Ce temps d'attente est souhaitable car le patient peut avoir une charge virale plus faible dans les premiers jours, ce qui réduit la sensibilité du test antigénique et peut conduire à un résultat faussement négatif", explique l'infectiologue Alberto Chebabo de Dasa, un réseau de laboratoires, d'hôpitaux et d'autres services de santé privés.

"En d'autres termes, si la personne subit un test antigénique dès qu'elle ressent les premiers symptômes et que le résultat est négatif, cela n'exclut pas totalement la possibilité d'un diagnostic ultérieur de Covid", précise le médecin, qui est également directeur de l'hôpital universitaire Clementino Fraga Filho de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

Quand effectuer ces tests ?

Fondamentalement, il y a deux situations qui nécessitent un test pour diagnostiquer ou exclure le covid-19.

La première est lorsqu'une personne présente un ou plusieurs des symptômes typiques de la maladie, que l'on peut observer dans la liste suivante :

• Fièvre

• Toux

• Fatigue

• Perte du goût ou de l'odorat

• Mal de gorge

• Maux de tête

• Maux de corps

• Diarrhée

• Irritation de la peau ou des yeux

La deuxième est lorsque la personne a eu un contact étroit avec quelqu'un qui pense avoir le Covid ou qui a été diagnostiqué avec le Covid.

"Certains pays ont également pour politique de distribuer les tests comme une forme de dépistage, dans le but d'identifier les patients sans symptômes et de les isoler rapidement, avant qu'ils ne continuent à transmettre le virus", ajoute M. Chebabo.

Que faire avant et après l'examen ?

Si vous présentez les symptômes typiques du Covid, l'idéal est de rester isolé, même avant le test, ou si vous ne pouvez pas passer le test pour cause d'indisponibilité.

En évitant tout contact avec d'autres personnes, vous réduisez le risque de transmettre le virus et de créer de nouvelles chaînes de transmission parmi vos contacts proches.

Légende image, L'isolement en cas de Covid suspecté ou confirmé est essentiel pour arrêter la transmission du virus

Après le test, les recommandations sur ce qu'il convient de faire dépendront en grande partie du résultat.

Si le test est négatif (c'est-à-dire que vous n'avez pas le Covid), il est possible de reprendre les activités, en respectant les précautions de base telles que porter un masque, éviter les foules et se faire vacciner (si vous n'avez pas encore terminé le schéma de deux ou trois doses).

Mais n'oubliez pas de toujours pondérer ce résultat, surtout si vous avez subi un test antigénique, où le risque de faux négatif est plus élevé.

Cette prudence doit être renforcée si des symptômes évocateurs d'infections respiratoires persistent. Outre le risque de faux négatifs, il y a aussi la probabilité que vous ayez la grippe, une autre maladie qui peut aussi être très grave.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de répéter le test quelques jours plus tard, sur les conseils d'un professionnel de la santé.

Toutefois, si votre test est positif (ce qui signifie que vous avez le Covid), vous devez prendre d'autres mesures pour protéger votre santé et celle de votre entourage.