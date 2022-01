Géopolitique : Chine-Taiwan, un guide très simple pour comprendre un conflit croissant

La pression entre la Chine et Taïwan ne cesse de croître. L'année dernière, un nombre record d'incursions d'avions de guerre chinois est enregistré dans la zone de défense aérienne de Taïwan.

Le président chinois Xi Jinping affirme que la "réunification" avec Taïwan "doit être réalisée", et n'exclut pas le recours à la force pour y parvenir.

En revanche, Taïwan se considère comme un pays indépendant, doté de sa propre constitution et de dirigeants démocratiquement élus.

Où se trouve Taïwan ?

Elle fait partie de ce qu'on appelle la "première chaîne d'îles", qui comprend une liste de territoires favorables aux États-Unis et essentiels à la politique étrangère américaine.

Si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, certains experts occidentaux suggèrent qu'elle serait plus libre de projeter sa puissance dans la région du Pacifique occidental et qu'elle pourrait même menacer des bases militaires américaines aussi éloignées que Guam et Hawaï.