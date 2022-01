Métavers : pourquoi les entreprises dépensent des millions pour acheter des terrains virtuels

Theo Tzanidis

The Conversation*

il y a 27 minutes

Crédit photo, Getty Images

L'idée de dépenser des milliers voire des millions de dollars pour acheter un « terrain » fictif dans un monde virtuel peut sembler absurde.

Mais ces derniers mois, nous avons vu des investissements importants dans des terrains virtuels au sein du métavers.

Le cabinet de conseil Price Waterhouse Coopers fait partie des dernières entreprises à entrer sur le marché immobilier de The Sandbox, l'une des plateformes du monde virtuel où les gens peuvent socialiser, jouer à des jeux ou aller à des concerts.

PwC a payé un montant qui pouvait être considérable, bien que le montant final n'ait pas été divulgué.

Quelqu'un d'autre a récemment acheté un terrain à Snoopverse pour 450 000 $ , un monde virtuel que le rappeur Snoop Dogg développe au sein de The Sandbox.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bâtiment virtuel

Pendant ce temps, Metaverse Group, une société immobilière axée sur l'économie métavers, aurait acheté un terrain sur Decentraland, une autre plate-forme virtuelle, pour 2,43 millions de dollars.

Examinons ce qu'est le « métavers », car vous avez probablement beaucoup entendu le terme lorsque Facebook l'a renommé Meta en octobre 2021.

D'autres sociétés, telles que Nike et Microsoft, ont également annoncé qu'elles se lanceraient dans cet espace.

Le métavers décrit une vision d'un monde virtuel 3D connecté, où les mondes réel et numérique sont intégrés à l'aide de technologies telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR).

Cet univers virtuel est accessible via des dispositifs tels que des lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée et des applications pour smartphones.

Crédit photo, izusek

Les utilisateurs se rencontreront et communiqueront via des avatars numériques, exploreront de nouveaux domaines et créeront du contenu.

L'idée est que le métavers se développe pour devenir un espace virtuel collaboratif où nous pouvons socialiser, jouer, travailler et apprendre.

Plusieurs métavers existent déjà, par exemple sur des plateformes de jeux virtuels comme The Sandbox et des mondes virtuels comme Decentraland.

De la même manière qu'un site Web fait partie du plus grand réseau mondial 2D, les métavers individuels formeront un métavers connecté plus grand.

Surtout, comme dans le monde réel, il est et sera de plus en plus possible d' acheter des choses dans le métavers , y compris de l'immobilier.

Crédit photo, Getty Images

L'argent du métavers

Les transactions dans le monde virtuel sont généralement effectuées à l'aide de crypto-monnaies.

Outre les crypto-monnaies, les jetons non fongibles (NFT) sont la principale méthode de monétisation et d'échange de valeur au sein du métavers.

Un NFT est un actif numérique unique.

Bien qu'il s'agisse principalement d' éléments de l'art numérique (tels que des vidéos, des images, de la musique ou des objets 3D), de nombreux éléments peuvent être considérés comme NFT, y compris les propriétés virtuelles.

Sur des plateformes comme OpenSea, où les gens achètent et échangent du NFT, il existe désormais des terrains ou même des maisons virtuelles.

Pour s'assurer que l'immobilier numérique a de la valeur, l'offre est limitée, un concept en économie appelé « valeur de rareté ».

Crédit photo, Getty Images

Par exemple, Decentraland est constitué de 90 000 parcelles ou « parcelles » de terrain , chacune d'environ 15,5 mètres sur 15,5 mètres.

Nous voyons déjà des exemples où la valeur de l'immobilier virtuel augmente.

En juin 2021, un fonds d'investissement immobilier numérique appelé Republic Realm aurait dépensé l'équivalent de plus de 900 000 dollars pour acheter une parcelle dans le Decentraland.

Selon DappRadar, un site Web qui suit les données de vente NFT, il s'agissait de l'achat de terrain NFT le plus cher de l'histoire de Decentraland.

Cependant, comme on le sait, en novembre 2021, le groupe Metaverse a acheté son terrain à Decentraland pour 2,4 millions de dollars US.

La taille de cet achat était en fait plus petite que la précédente : 116 parcelles de terrain contre 259 achetées par Republic Realm.

Mais il n'y a pas que la plateforme Decentraland qui connaît un buzz shopping.

En février 2021, Axie Infinity (un autre univers de jeux virtuels) a vendu neuf de ses parcelles de terrain pour l'équivalent de 1,5 million de dollars, un record, a indiqué la société.

Mais quelques mois plus tard, en novembre de la même année, il a vendu une autre parcelle pour 2,3 millions de dollars en novembre 2021.

Crédit photo, Getty Images

Bien que les prix semblent augmenter, il est important de reconnaître que l'investissement immobilier dans le métavers reste extrêmement spéculatif .

Personne ne peut être sûr si ce boom est le prochain gros investissement ou la prochaine grosse bulle.

Pour quoi achètent-ils ?

Mis à part les incitations financières, vous vous demandez peut-être ce que les entreprises et les particuliers feront réellement de leurs propriétés virtuelles.

Par exemple, l'achat effectué par le groupe Metaverse a eu lieu dans le domaine réservé à la mode de Decentraland.

Selon l'acheteur, l'espace sera utilisé pour accueillir des événements de mode numériques et vendre des vêtements virtuels pour les avatars, un autre secteur potentiel de croissance dans le métavers.

Bien que les investisseurs et les entreprises dominent cet espace pour le moment, tous les biens immobiliers du métavers ne coûteront pas des millions.

Mais que peut vous offrir la possession d' un terrain virtuel ?

Crédit photo, Getty Images

Si vous achetez une propriété physique dans le monde réel, le résultat est tangible : un endroit où vivre, avoir de la sécurité, recevoir famille et amis.

Bien que les propriétés virtuelles ne fournissent pas d'abri physique , il existe certains parallèles.

En achetant des biens immobiliers virtuels, vous pourriez construire sur eux.

Ou vous pouvez choisir une maison déjà construite que vous aimez.

Vous pouvez le personnaliser avec divers objets (numériques).

Vous pouvez également inviter des amis et visiter les maisons virtuelles d' autres personnes.

Cette vision est encore lointaine.

Regarder :

Mais bien que cela semble complètement absurde, il faut se rappeler qu'il fut un temps où les gens avaient des doutes sur le potentiel d'Internet et plus tard des réseaux sociaux.

Les technologues prédisent que le métavers deviendra une économie pleinement fonctionnelle au cours des prochaines années, ainsi qu'une expérience numérique synchrone aussi liée à nos vies que le sont actuellement les e-mails et les médias sociaux.

C'est un fantasme étrange devenu réalité pour quelqu'un qui était un joueur dans une vie antérieure.

Il y a quelques années, une version plus jeune de ma conscience me disait d'arrêter de perdre du temps à jouer aux jeux vidéo.

Que je me suis remis à étudier et à me concentrer sur ma « vraie » vie.

Au fond, j'ai toujours eu le désir de voir les jeux se superposer à la vraie vie, à la manière de Real Player One.

Maintenant, je sens cette vision se rapprocher de plus en plus.

* Theo Tzanidis est maître de conférences en marketing numérique à l'Université de l'Ouest, en Écosse. Cette note a été initialement publiée sur The Conversation et est publiée ici sous une licence Creative Commons.