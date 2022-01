Bioéthique : trois problèmes entourant les greffes de cœur de porc chez un humain

il y a 54 minutes

Les implications médicales

Il s'agit d'une chirurgie expérimentale et comporte de grands risques pour le patient. Même les organes de donneurs humains bien appariés peuvent être rejetés après transplantation, et avec les organes animaux, le danger est susceptible d'être plus grand.

Savulescu a déclaré qu'avant toute intervention chirurgicale, la procédure doit avoir subi "des tests très rigoureux sur des tissus non humains et des animaux" pour garantir sa sécurité.

La greffe de Bennett n'a pas été réalisée dans le cadre d'un essai clinique, comme cela est souvent nécessaire pour les traitements expérimentaux. Et les médicaments qu'ils lui ont donnés n'ont pas encore été testés pour une utilisation sur des primates non humains.

Droits des animaux

L'un d'eux, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), a condamné la greffe de cœur de porc de Bennett comme « contraire à l'éthique, dangereuse et un énorme gaspillage de ressources.»