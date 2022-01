Nutrition : pourquoi parle-t-on de ‘’bonnes graisses’’ ?

La graisse, bénéficie d'une très mauvaise réputation auprès des consommateurs.

Pour nous, le gras équivaut à prise de poids, maladies cardiovasculaires, cholestérol, etc. Ce qui n'est pas totalement faux, ni totalement vrai.

L'OMS estime que la consommation d'acide gras d'origine industriel appelé acides gras trans à l'origine d'environ 500 000 décès par an dus à une cardiopathie coronarienne. Cependant, il y a ''graisse'' et ''graisse'', enfin ''bonne graisse et mauvaise graisse''.

Pour en savoir davantage, nous avons contacté le Dr. Olouwafemi Mama Ba. Elle est enseignante-chercheuse au département biologie animale, section nutrition de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une graisse ?

Dans le langage courant quand on parle de graisse on fait référence aux lipides. Ces lipides sont des constituants de l'organisme humain en général et des végétaux. Ils jouent plusieurs rôles dans le fonctionnement des êtres vivants. Chez l'être humain, ces lipides proviennent de l'alimentation. Ces glucides constituent avec les protéines ce qu'on appelle les macronutriments, des nutriments de grande taille qui sont présents dans les aliments. Ces lipides existent sous différentes familles et chacune de ces familles est composé de molécules d'acide gras. Ces lipides sont constitués d'acides gras et d'autres molécules. Il y a deux types d'acides gras : les acides gras instaurés et les acides gras saturés.

Qu'est-ce qu'une bonne graisse ?

Quand on parle de bonne graisse, on fait allusion aux acides gras insaturés. Il existe également ce qu'on appelle les acides gras essentiels, les oméga. Ce sont des acides gras insaurés. Ils sont essentiels parce qu'ils sont indispensables à l'organisme humain, mais ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme humain. Ils vont donc être apportés dans l'alimentation.

Quel est le rôle des graisses ?

Les lipides jouent un rôle primordial quant à l'apport énergétique. Ils jouent un rôle de source d'énergie pour l'individu. Les lipides peuvent être stockés au niveau des tissus adipeux. D'autres lipides sont des constituants des cellules membranaires. Un lipide comme le cholestérol assure le rôle de synthèse d'hormones, stéroïdiennes. Les lipides jouent différents rôles en fonction de leur structure.

Quel est l'impact des bonnes graisses sur le corps ?

Consommer des acides gras saturés selon plusieurs études, réduiraient le risque de formation de plaque de cholestérol (plasmatique) sur les parois artérielles internes, ce qui contribue à terme de réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Manger du bon gras peut-il nous mettre en surpoids ?

Le bon gras peut causer de l'obésité ou du surpoids, car avant tout le bon gras reste du gras. En effet, les lipides sont stockés dans les tissus adipeux et qui dit stockage dans les tissus adipeux, dit prise de poids. Donc le bon ou le mauvais gras peut créer une situation de surpoids voire d'obésité. Tout aliment, nutriment doit être consommé avec modération. Il y a toujours une limite à ne pas dépasser.

Quels sont les aliments riches en acides insaturés ?

Les acides gras insaturés sont généralement présents dans les végétaux, les gaines oléagineuses, les poissons gras tandis que les acides gras saturés (les mauvaises graisses) sont plus présents dans les aliments de régime animal comme la viande.

Il existe également des acides gras saturés qui proviennent des aliments industriels, ils viennent de l'industries alimentaires. La consommation des acides gras est fortement à éviter. Des études ont corrélé la consommation de ces acides gras à des maladies cardiovasculaires et à des cancers. D'autres études sont encore en cours.

Comment consommer ces acides gras saturés ?

Il faut avoir une alimentation équilibrée, riche et variée en privilégiant tout ce qui est fruits, légumes et graines oléagineuses. Il faut également consommer de la viande maigre telle que la volaille, le poisson gras.