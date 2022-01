Omicron : puis-je être à nouveau infecté après ma guérison ?

Carlos Serrano (@carliserrano)

BBC News Mundo

il y a 5 minutes

L'avancée rapide du variant Omicron du coronavirus met les autorités sanitaires en alerte.

Lundi 10 janvier, les États-Unis ont signalé un record de 1,35 million de nouvelles infections, le chiffre quotidien le plus élevé de tous les pays, selon les données de Reuters.

Mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la moitié de la population européenne aurait été infectée par le variant Omicron au cours des six à huit prochaines semaines.

Et mercredi, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a signalé qu'en raison d'omicron, les infections à Covid-19 en Amérique ont presque doublé au cours de la semaine dernière.

« Les infections s'accélèrent dans tous les coins des Amériques et, une fois de plus, nos systèmes de santé sont confrontés à des défis », a déclaré Carissa Etienne, directrice de l'OPS.

Chez BBC Mundo, nous expliquons certains aspects d'Omicron et pourquoi les experts avertissent que ce qui cause ce variant ne doit pas être considéré comme une maladie bénigne .

1. Pourquoi le variant Omicron est-il si contagieux ?

Selon l'épidémiologiste Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour le Covid-19, il y a trois raisons principales :

Ce variant du virus a développé des mutations qui lui permettent d'adhérer plus facilement aux cellules humaines.

Nous avons "l'évasion de l'immunité" . C'est-à-dire que les gens peuvent être réinfectés même s'ils ont déjà eu la maladie ou ont été vaccinés.

Omicron se réplique dans les voies respiratoires supérieures , ce qui facilite la propagation du virus, contrairement au delta et à d'autres variants qui se répliquent principalement dans les voies respiratoires inférieures ; c'est-à-dire les poumons.

Le portail Covid Vaccine Hub indique qu'il est difficile d'estimer dans quelle mesure Omicron est transmissible par rapport à d'autres variants, mais que certaines estimations de la UK Health Security Agency indiquent qu'il peut être entre deux et plus de trois fois plus contagieux que le delta.

Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affirme qu'Omicron "est susceptible" de se propager plus facilement que le SRAS-CoV-2 d'origine, mais que "on ne sait pas encore".

Le CDC indique que toute personne infectée par Omicron peut propager le virus, même si elle est vaccinée ou ne présente aucun symptôme.

2. Quels sont les symptômes ?

Selon l'étude Zoe Covid Symptom, dirigée par Tim Spector, épidémiologiste au King's College de Londres, on sait jusqu'à présent que les symptômes les plus courants du variant omicron sont :

Nez qui coule

Mal de tête

Fatigue (légère ou sévère)

éternuements

Mal de gorge

Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni indique qu'il faut rester conscient des symptômes classiques du covid :

Toux soudaine et continue

Fièvre ou température élevée

Perte ou modification du goût et de l'odorat

3. Omicron provoque-t-il une maladie moins grave que le variant Delta ?

Le CDC affirme que davantage de données sont nécessaires pour savoir si l'infection à Omicron provoque une maladie moins grave ou mortelle par rapport à d'autres variants.

Certains indicateurs indiquent cependant que dans certains cas, Omicron peut provoquer des symptômes plus légers, mais peut tout de même provoquer une hospitalisation et la mort, en particulier chez les personnes non vaccinées .

Le 31 décembre, la UK Health Security Agency a publié un rapport montrant que les personnes infectées par omicron étaient un tiers plus susceptibles de se retrouver hospitalisées que celles infectées par delta.

Sur le site Web du Département des sciences de la santé publique de l'Université de Californie Davis, l'épidémiologiste Lorena García indique que les symptômes d'Omicron peuvent être très différents entre les personnes vaccinées et non vaccinées.

"Chez ceux qui sont complètement vaccinés et avec des doses de rappel, les symptômes ont tendance à être légers. À l'inverse, si une personne n'est pas vaccinée, les symptômes peuvent être assez graves et entraîner une hospitalisation ou même la mort", explique Garcia.

L'OMS a averti qu'Omicron ne devrait pas être considéré comme une maladie bénigne.

"Bien qu'Omicron semble être moins grave que Delta, en particulier chez les personnes vaccinées, cela ne signifie pas qu'il doit être classé comme bénin", a averti début janvier le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Comme les variants précédents, Omicron provoque des hospitalisations et tue des gens."

4. Les vaccins agissent-ils contre Omicron ?

Les personnes avec deux doses restent protégées contre l'hospitalisation, même si elles ont perdu une partie de leur protection contre l'infection, selon Ignacio López-Goñi, professeur de microbiologie à l'Université de Navarre, en Espagne, dans un article publié le 28 décembre dans The Conversation .

Une étude du MIT et de l'université Harvard publiée le 7 janvier indique que deux doses de Pfizer ou de Moderna "ne produisent pas d'anticorps capables de reconnaître et de neutraliser le variant Omicron" mais qu'"une dose de rappel améliore considérablement la protection contre Omicron".

Andrew Lee, professeur de santé publique à l'université de Sheffield, en Angleterre, indique que les données montrent que deux doses des vaccins Pfizer ou AstraZeneca offrent une protection limitée contre Omicron, mais que cette protection est rapidement rétablie avec une dose de rappel, comme l'explique un communiqué

Lee souligne également qu'il est normal que certaines personnes vaccinées soient infectées par omicron, car les vaccins ne sont pas conçus pour prévenir l'infection, mais pour réduire les risques qu'une personne infectée développe une maladie grave ou meure.

"Jusqu'à présent, les vaccins se sont avérés très efficaces pour prévenir les maladies graves", a déclaré Lee.

Le CDC indique que "l'émergence de l'Omicron souligne l'importance de se faire vacciner et de prendre la dose de rappel".

Le 11 janvier, un panel de l'OMS a indiqué que les vaccins contre le Covid-19 pourraient devoir être mis à jour pour s'assurer qu'ils sont efficaces contre les nouveaux variants tels qu'Omicron.

5. Si j'ai déjà eu le covid ou que j'ai déjà été vacciné, est-il possible que je reçoive le variant Omicron ?

Un rapport de l'Imperial College de Londres du 17 décembre, qui est toujours en cours d'examen, montre qu'Omicron a une grande capacité à échapper à l'immunité accordée par une infection précédente.

Le document estime que le risque d'être réinfecté par Omicron est 5,4 fois plus élevé qu'avec Delta.

La protection contre la réinfection par l'Omicron fournie par une infection passée peut être aussi faible que 19%, indique l'étude.

Concernant les vaccins, le Dr Gregory Poland, directeur du Vaccine Research Group à la Mayo Clinic aux États-Unis, indique que la protection qu'ils offrent contre Omicron diminue avec le temps.

« Si vous recevez deux doses du vaccin, après au moins trois mois, votre protection contre l'infection ou l'hospitalisation est réduite à environ 30 à 40 % », déclare Poland sur le site Internet de la Mayo Clinic.

La Pologne indique qu'avec la dose de rappel, l'immunité peut être comprise entre 75 % et 80 %.

"Remarquez que je n'ai pas dit 100%", prévient la Pologne. "C'est pourquoi nous portons toujours des masques . C'est pourquoi nous gardons toujours nos distances."

6. Quelle immunité ai-je après avoir surmonté mon infection à Omicron ?

"Ce que nous savions des variants précédents, c'est que les personnes ayant une immunité hybride (vaccinée + infection) développaient une réponse immunitaire plus puissante et plus durable que celles uniquement vaccinées ou uniquement infectées", explique Mundo Salvador Peiró, médecin spécialisé en santé publique et chercheur en pharmacoépidémiologie. à FISABIO, une fondation de recherche biomédicale en Espagne.

Peiró prévient cependant qu'Omicron a pu infecter des personnes qui ont déjà eu la maladie ou qui ont déjà été vaccinées, au moins lorsqu'un temps s'est écoulé (plus de cinq ou six mois) depuis la vaccination ou l'infection.

7. Puis-je contracter à nouveau le Covid après avoir été guéri d'Omicron ? Puis-je être infecté deux fois par le variant Omicron ?

"En théorie, oui, même si les réinfections seront extrêmement rares dans les mois qui suivent après avoir vaincu le Covid", explique Peiró.

Peiró ajoute que ces réinfections seront encore plus rares chez les personnes qui, en plus d'avoir vaincu le Covid, ont reçu une troisième dose du vaccin.