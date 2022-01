Nutrition : les dangers du surdosage en vitamines

Bernardo Herradón

The Conversation *

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty

Les vitamines sont des substances naturelles qui ne peuvent être synthétisées par l'homme, c'est-à-dire qu'elles doivent être prises à partir de sources extérieures.

Les gens ont besoin de 13 vitamines. Tout d'abord, les neuf vitamines hydrosolubles (solubles dans l'eau), qui comprennent la C et les vitamines B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 et B12). En seconde position, les quatre liposolubles (insolubles dans l'eau), qui comprennent A, E, K et D.

Une alimentation équilibrée nous fournit les quantités nécessaires car elles sont présentes dans une grande variété d'aliments, notamment d'origine végétale.

Une exception importante est la vitamine B12, qui est présente dans les aliments d'origine animale. C'est pourquoi les régimes végétaliens devraient consommer cette vitamine sous forme de complément alimentaire.

La carence en vitamines (hypovitaminose) est à l'origine de diverses maladies. Cependant, les pathologies associées à une hypovitaminose sont rares, car les besoins quotidiens en vitamines sont minimes (de l'ordre du microgramme au milligramme).

Maladies précoces dues à une carence en vitamines

Le scorbut a été la première maladie connue pour être dépendante de facteurs nutritionnels. C'est le navigateur français Jacques Cartier qui a décrit la maladie chez certains Indiens du Canada et chez une partie de son équipage.

Plus tard, le médecin écossais James Lind a publié un traité sur le scorbut et a suggéré l'utilisation du jus de citron vert pour le traiter.

Nous savons maintenant que cette pathologie est due à une carence en vitamine C, également appelée acide ascorbique (ce qui signifie "anti-scorbutique"). C'est pourquoi ils ont recommandé de tels traitements.

Crédit photo, Wikimedia Commons Légende image, Jacques Cartier représenté par Théophile Hamel.

Depuis lors, l'étude des vitamines et de leur rôle dans la prévention de certaines maladies a sans doute constitué le plus grand jalon de la recherche biomédicale en nutrition.

Outre le scorbut, il existe d'autres maladies directement liées aux carences en vitamines.

Par exemple, le béribéri (vitamine B1), la pellagre (vitamine B2), l'anémie (vitamine B9 ou vitamine B12, indépendamment), la xérophtaliémie (vitamine A, entraînant la cécité) et le rachitisme chez les enfants ou l'ostéomalacie chez les adultes (tous deux associés à une carence en vitamine D).

Une surdose de vitamines est aussi possible.

En raison de leur nature de substances naturelles et de leurs bienfaits connus pour la santé, de nombreuses personnes consomment sans discernement de grandes quantités de vitamines et de complexes vitaminiques sans prescription médicale.

Toutefois, cette pratique n'est pas sans risque. D'une part, les vitamines sont des composés chimiques biologiquement très actifs qui jouent divers rôles dans notre organisme.

Il est bien connu que les substances actives exercent leur action à une certaine concentration et que ce qui peut être bénéfique à une concentration physiologique peut être toxique à une concentration plus élevée.

Voici quelques raisons pour lesquelles un composé bénéfique peut devenir toxique lorsqu'il est utilisé en excès :

La quantité d'ingrédient bioactif non utilisé peut s'accumuler dans certains tissus - par exemple, les substances lipophiles s'accumulent dans le tissu adipeux et le foie, et les substances hydrophiles sont stockées dans certains organes tels que les reins et le foie - ce qui entraîne des effets nocifs à long terme.

Il est également possible (et non exclusif de l'explication ci-dessus) que le composé bioactif en excès soit métabolisé en substances toxiques. Ceci est particulièrement important pour les substances qui s'accumulent dans le foie, qui est l'"usine chimique" de notre organisme.

Un excès de composé bioactif peut interagir avec d'autres substances dans notre corps. Il est bien connu que certaines vitamines interagissent avec certains médicaments, diminuant leur activité, ce qui peut être préjudiciable à notre santé.

Pour ces raisons, les substances bioactives doivent toujours être consommées aux doses indiquées, sur la base de la méthode scientifique.

La vitamine A et le cas particulier de la vitamine D

En général, on connaît peu d'effets secondaires des vitamines hydrosolubles, car elles sont excrétées relativement facilement, même en cas d'hypervitaminose (à quelques exceptions près).

Au contraire, un excès de vitamines liposolubles produit des effets nocifs de plus en plus graves. Il s'agit des vitamines A, E, K et D, que nous allons examiner en détail.

La vitamine A est présente dans de nombreux fruits et légumes et, si l'on suit un régime alimentaire équilibré, une supplémentation n'est pas nécessaire.

D'un point de vue physiologique, sa fonction principale se situe dans le processus de la vision. Il est également connu pour stimuler le système immunitaire.

Les carences en vitamine A sont généralement dues à une maladie chronique affectant son absorption. Elle se manifeste par certains symptômes liés à des problèmes de vision, une fréquence accrue d'infections de la peau, des voies respiratoires et des muqueuses.

Mais un apport excessif en vitamine A a également été associé à certaines maladies et affections, notamment les maux de tête, la fatigue, le nystagmus (mouvement involontaire et incontrôlable des yeux), la desquamation de la peau, l'hypertrophie des ganglions lymphatiques et divers problèmes osseux.

La vitamine D n'est pas vraiment une vitamine mais une hormone. Dans l'alimentation, nous consommons des précurseurs de la vitamine D, qui sont transformés en vitamine D dans notre corps par des réactions photochimiques, c'est pourquoi les bains de soleil sont nécessaires pour un bon taux de vitamine D.

Crédit photo, Getty Images

De nos jours, il est courant de constater, par le biais d'analyses sanguines, que la quantité de vitamine D est inférieure à la norme.

Cette carence peut être causée par deux facteurs. D'une part, une exposition insuffisante à la lumière du soleil.

D'autre part, par la tendance à faire baisser le taux de cholestérol (soit par des médicaments, soit par un régime alimentaire), car le cholestérol est un précurseur de la vitamine D dans l'organisme.

La carence en vitamine D a de graves conséquences sur notre santé. Il provoque le rachitisme chez les enfants et l'ostéomalacie - ramollissement des os - chez les adultes.

De plus, les compléments alimentaires en vitamine D ne parviennent souvent pas à combler cette carence, peut-être en raison d'une absorption inefficace ou, plus souvent, de la mauvaise qualité des préparations en vente libre.

Dans certaines situations - telles que la grossesse, l'allaitement et les personnes présentant des problèmes dans la voie métabolique de la vitamine D - les besoins en vitamine D sont plus importants. Par conséquent, les recommandations doivent toujours être suivies.

Il convient alors de toujours suivre les conseils du médecin, car il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une hormone et que les déséquilibres du système endocrinien ont de graves conséquences sur la santé.

D'une part, des publications récentes ont analysé les intoxications causées par l'hypervitaminose D, qui ont montré une augmentation alarmante au cours de la dernière décennie.

Il a été constaté que la vitamine D provoque des concentrations élevées d'ions calcium dans le plasma, ce qui entraîne une excitabilité des systèmes nerveux central, autonome et somatique. Elle a également été associée à un retard cognitif.

Les autres symptômes causés par des doses excessives de vitamine D sont les suivants : maux de tête, fatigue, retard de croissance (qui peut être inversé par un traitement médical), diarrhée et défaillance d'organes (reins, poumons, cœur, vaisseaux sanguins et peau).

En outre, d'un point de vue biochimique et physiologique, l'hypervitaminose peut avoir des effets irréversibles sur la production de calcitonine, l'hormone qui contrôle la façon dont l'organisme utilise le calcium.

Crédit photo, Getty Images

Autres vitamines liposolubles : vitamines E et K

Le rôle physiologique de la vitamine E chez l'homme n'est pas entièrement élucidé, bien qu'elle joue un rôle important dans la coagulation du sang.

Sa principale activité est celle d'antioxydant. Il n'existe pas encore de résultats sur les effets d'une carence en vitamine E chez l'homme.

Cependant, il existe des résultats sur l'hypervitaminose E, et ceux-ci indiquent qu'elle ne produit pas d'effets nocifs graves. Pour cette raison, il est également utilisé comme additif alimentaire (E-306, E-307, E-308 et E-309).

Enfin, en ce qui concerne la toxicité due à un surdosage, le type K1 peut provoquer des effets bénins, tels que des rougeurs passagères du visage, ou des effets plus graves, tels que la dyspnée, qui peuvent conduire au décès.

Un excès de vitamine K2 peut provoquer un ictère nucléaire (un type d'infirmité cérébrale chez les nouveau-nés), des problèmes hémolytiques chez les enfants, une jaunisse, des lésions des muqueuses et des problèmes hépatiques.

En outre, en raison de ses caractéristiques chimiques (oxydantes), la vitamine K peut interférer avec certains antioxydants.