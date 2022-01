Covid : pourquoi les vaccins à cellules T pourraient être la clé d'une immunité à long terme

Illustration du SARS-CoV-2, le virus qui cause le covid-19. Les cellules T reconnaissent les fragments d'acides aminés qui composent le virus.

La variante Omicron ayant rapidement augmenté les infections à Covid, l'accent est à nouveau mis sur les anticorps - et à juste titre.

Les anticorps jouent un rôle clé dans la lutte contre les virus et sont essentiels pour empêcher le coronavirus d'infecter nos cellules.

En fait, bien que ces injections supplémentaires maintiennent une bonne protection contre le Covid sévère, on estime que les personnes qui reçoivent une troisième dose du vaccin Pfizer verront leur protection contre l'apparition de symptômes de la maladie (de quelque grade que ce soit) chuter de 75 % à 45 % au cours des dix semaines suivant le rappel.

Les anticorps ne sont qu'une partie de notre système immunitaire, qui est très complexe. Plus précisément, il est peut-être temps de se concentrer sur les lymphocytes T.

Le fonctionnement des différentes cellules immunitaires

Lorsque le corps est infecté, par exemple par un virus, il réagit en produisant des globules blancs appelés lymphocytes. Les principaux types de lymphocytes sont les cellules B, qui produisent des anticorps, et les cellules T, qui soutiennent la production des anticorps des cellules B ou agissent comme des cellules tueuses pour détruire le virus.

Certains lymphocytes T et B deviennent également des cellules à mémoire durable qui savent quoi faire si elles rencontrent à nouveau la même infection.

Les cellules B et les cellules T "voient" le virus de différentes manières.

En gros, les cellules B reconnaissent les formes extérieures du virus et créent des anticorps qui se verrouillent ou s'accouplent avec elles (un peu comme deux pièces de puzzle assorties).

Chaque virus possède de nombreuses caractéristiques uniques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La réponse immunitaire d'une personne peut finir par produire une variété de cellules T et de cellules B qui, entre elles, attaquent un large éventail de ces caractères.

Omicron a inquiété de nombreux chercheurs car une partie clé de sa structure externe que les anticorps ciblent, la protéine de pointe (en rouge sur la première photo ci-dessus), présente de nombreuses mutations, ce qui réduit la capacité des anticorps à se lier au virus et à le neutraliser.

Cependant, les cellules T devraient être moins sensibles à la mutation virale. Les cellules T conçues pour combattre le covid semblent également durer beaucoup plus longtemps dans le corps humain que les anticorps.

Mais les cellules T ont-elles un effet important ?

Les données sur le Covid et les cellules T sont encore en cours de collecte. Cependant, il devient progressivement plus clair que les cellules T semblent jouer un rôle important dans la lutte contre cette maladie.

En revanche, une faible réponse des lymphocytes T est associée à de plus mauvais résultats pour les patients. En fait, on a constaté que certaines personnes ayant subi un Covid sévère présentaient des défauts persistants dans leur réponse aux lymphocytes T.

De nombreuses études démontrant l'efficacité des lymphocytes T dans le traitement du Covid présentent une caractéristique commune : la nécessité d'un large éventail de réponses, les lymphocytes T (et les lymphocytes B) reconnaissant de multiples caractéristiques du virus. On pense que cela pourrait être la clé d'une maladie moins grave.

Cette ampleur pourrait même aller au-delà de ce coronavirus spécifique. Le virus à l'origine du Covid est un bétacoronavirus, et plusieurs bétacoronavirus nous infectent déjà, notamment ceux qui provoquent le rhume.

Les caractéristiques communes entre ces virus responsables de rhumes et le Covid peuvent signifier que les cellules T que nous avions déjà contre les rhumes nous protègent maintenant contre le Covid. On en trouve des signes tant chez les adultes que chez les enfants.

Qu'est-ce que cela signifie pour les vaccins ?

La plupart des vaccins conçus à ce jour, notamment ceux de Moderna, Pfizer et AstraZeneca, se concentrent sur une seule cible principale du coronavirus : sa protéine de pointe.

Mais maintenant que nous comprenons mieux le rôle des lymphocytes T, l'importance d'une réponse large des lymphocytes T et le problème de la déplétion des anticorps, nous devrions peut-être envisager de recentrer nos stratégies vaccinales sur la génération de lymphocytes T et le ciblage de plus d'une protéine.