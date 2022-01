Emploi : pourquoi il est si difficile de mettre fin aux discriminations illégales liées à la grossesse

Christine Ro

BBC Worklife

il y a 17 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme enceinte (photo d'illustration)

En 2018, Annika intègre un nouvel emploi dans une banque en Allemagne, pour diriger une équipe de gestion des risques. Six semaines plus tard, elle annonce à l'entreprise qu'elle est enceinte. Elle propose de continuer à travailler jusqu'à son accouchement, alors qu'elle a légalement le droit de partir en congés payés bien avant.

Elle rapporte que son manager est rapidement passé d'agréable à sévère. Elle dit qu'il commence à mettre en doute ses compétences et se plaint de sa grossesse à d'autres collègues. "J'ai lentement commencé à perdre mes moyens parce que l'atmosphère devenait plutôt toxique, et j'ai vraiment commencé à me remettre en question", témoigne-t-elle.

Lorsqu'il commence à parler de la licencier, elle trouve un avocat. S'ensuit une année de négociations autour d'une indemnité de licenciement. "L'entreprise espérait que je partirais de moi-même", explique Annika, aujourd'hui âgée de 34 ans. "Pendant ma grossesse, j'avais assez peur de l'impact financier d'un licenciement et de l'impact sur ma carrière. J'ai fait une dépression nerveuse assez grave et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant trois mois."

La discrimination due à la grossesse - comme celle qu'a vécue Annika - est tristement courante dans le monde entier. Même si elle est illégale dans de nombreux pays, les employeurs continuent de rétrograder, de pénaliser ou de licencier leurs employées pendant la période de grossesse. La discrimination peut être manifeste ou subtile, et dans de nombreux cas, les structures et les cadres créés pour aider les femmes à y faire face finissent par les laisser tomber. Cela peut avoir des impacts psychologiques et financiers retentissants, en plus des dommages infligés à leur vie professionnelle.

Une spirale "hors de contrôle"

La discrimination fondée sur la grossesse peut se produire avant, pendant et après la grossesse, y compris pendant les périodes de congé parental (le cas échéant). Elle peut prendre diverses formes. Une employée actuellement ou récemment enceinte peut être licenciée (ce qui reste légalement autorisé dans près de 40 pays), ne pas être promue, être affectée à un poste moins bien rémunéré ou devoir travailler dans des conditions dangereuses. Les travailleuses enceintes peuvent même ne pas avoir un pied dans la porte ; un cas extrême est l'obligation de faire un test de grossesse avant d'être embauchée.

Il existe également des moyens plus subtils par lesquels les employeurs peuvent laisser tomber les travailleuses enceintes. Une entreprise peut exclure les femmes enceintes de la formation et d'autres opportunités. Elle peut aussi laisser s'installer une culture de manque de respect et de négativité à l'égard des employées enceintes, parfois dans le but de les pousser à démissionner. De nombreuses travailleuses enceintes ou récemment enceintes pensent qu'elles sont les premières à être visées par les licenciements, bien que cela puisse être difficile à prouver.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a discrimination lorsque les employeurs refusent des aménagements raisonnables pour des emplois physiquement exigeants

Une forme particulière de discrimination fondée sur la grossesse se produit lorsque les employeurs ne s'adaptent pas à des besoins raisonnables, notamment dans le cadre d'emplois physiquement exigeants. Ces aménagements peuvent être extrêmement simples, explique Elizabeth Gedmark, vice-présidente de l'association A Better Balance, qui milite en faveur de la justice pour les travailleurs aux États-Unis et gère une ligne d'assistance pour les travailleurs victimes de discrimination fondée sur la grossesse. Elle cite le cas d'une employée de commerce de détail enceinte dont le patron a refusé de lui permettre de porter une bouteille d'eau. "Elle s'est effondrée sur le lieu de travail parce qu'elle était tellement déshydratée", dit Gedmark. "Cela semble presque irréel... Mais dans de nombreux secteurs, par exemple le commerce de détail, il existe effectivement des politiques interdisant quelque chose comme le port d'une bouteille d'eau sur le lieu de vente."

Des aménagements raisonnables pour la grossesse pourraient également s'étendre aux cols blancs, comme l'autorisation de travailler à domicile pour réduire les risques de Covid-19, ou l'autorisation de prendre des congés pour se rendre à des rendez-vous prénataux.

Il n'existe pas de statistiques complètes, mais les estimations qui existent suggèrent que la discrimination fondée sur la grossesse est endémique. Au Royaume-Uni, 11 % des mères interrogées en 2015 ont déclaré avoir été licenciées ou poussées hors de leur emploi ; beaucoup plus avaient reçu des commentaires négatifs liés à la grossesse. Au Japon, une enquête menée en mai 2020 a montré qu'un quart des employées enceintes avaient été victimes de matahara (abréviation de "harcèlement lié à la maternité", un terme japonais emprunté à l'anglais).

Selon Mme Gedmark, aux États-Unis, les femmes de couleur à bas salaire subissent de manière disproportionnée les mauvais traitements liés à la grossesse. La pandémie a mis en évidence la situation critique des futurs et nouveaux parents qui travaillent à bas salaire, en particulier dans les pays où les parents sont mal protégés. Les travailleuses continuent d'être contraintes de quitter leur emploi ou de travailler dans des conditions dangereuses, alors qu'elles n'ont besoin que de simples aménagements pour mener à bien leur grossesse tout en travaillant.

Les conséquences d'une mise à l'écart du marché du travail en raison d'une grossesse peuvent être graves. "Lorsqu'une travailleuse enceinte est mise à l'écart en raison d'un refus d'accommodement raisonnable, les répercussions financières peuvent commencer dès le départ et devenir incontrôlables", explique Mme Gedmark. "Nous avons vu des gens devenir des sans-abri, nous avons vu des gens perdre leurs prestations de santé... pendant la grossesse, ce qui est très, très dangereux."

Et, comme pour d'autres formes de discrimination au travail, les conséquences financières peuvent aussi être durables. "Si vous avez ne serait-ce qu'une période de quelques mois ou... d'un an où vous n'êtes pas sur le marché du travail et où vous vous endettez, cela signifie que vous n'êtes pas en mesure d'obtenir de l'ancienneté et des avantages plus importants." Cela affecte, entre autres, la capacité à payer ses études ou à épargner pour sa retraite.

Des protections juridiques ?

De nombreux employeurs ignorent ou ne se soucient pas des lois protégeant les employées enceintes. L'application des violations est souvent faible, et les employées elles-mêmes peuvent ne pas savoir quels sont leurs droits en matière de grossesse. Même dans les pays où la protection de la grossesse et de la maternité est relativement forte, très peu de personnes victimes de ce type de discrimination finissent par saisir la justice - moins de 1 % au Royaume-Uni, selon l'organisation caritative Pregnant Then Screwed. Beaucoup craignent les représailles de l'employeur et les effets à long terme sur leur carrière.

Pourtant, des lois fortes contre la discrimination fondée sur la grossesse sont clairement nécessaires.

Depuis une dizaine d'années, A Better Balance et d'autres organisations font campagne en faveur de la loi sur l'équité pour les travailleuses enceintes, afin de combler les lacunes en matière de protection de ces dernières. Les États-Unis disposent déjà de la loi sur la discrimination fondée sur la grossesse, mais celle-ci place la barre très haut pour déterminer la discrimination fondée sur la grossesse. Essentiellement, selon A Better Balance, les employées enceintes doivent prouver qu'une personne dans une situation comparable a déjà bénéficié d'un aménagement similaire. Environ deux tiers des travailleuses qui introduisent une demande d'adaptation dans le cadre de la loi existante finissent par perdre leur procès. Selon Mme Gedmark, la loi sur l'équité pour les travailleuses enceintes, qui attend maintenant d'être votée par le Sénat américain, vise à "fournir le traitement positif dont les travailleuses enceintes auraient besoin".

Au Japon, Matahara Net, qui soutient les victimes de discrimination fondée sur la grossesse, est l'une des organisations qui ont fait campagne avec succès en faveur d'un amendement à la loi sur le congé de garde d'enfants et de soins infirmiers, qui a élargi l'éventail des situations dans lesquelles les travailleurs peuvent obtenir un congé de garde d'enfants. "En conséquence, le nombre de cas où les employeurs violent clairement la loi diminue, et le nombre de femmes qui continuent à travailler après l'accouchement augmente progressivement", explique Naoko Sasaki, vice-présidente de Matahara Net. Sasaki a elle-même été licenciée après l'accouchement et s'est sentie abandonnée par le Bureau du travail lorsqu'elle a demandé son soutien pour la résolution de conflits. "Cependant, le harcèlement des personnes ayant des restrictions de style de travail se poursuit".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines employées enceintes déclarent avoir été écartées des conversations ou des possibilités d'avancement

La situation juridique continue d'évoluer dans d'autres pays à revenu moyen et élevé. En Afrique du Sud, un tribunal a estimé en 2000 que la discrimination fondée sur la grossesse pouvait être justifiée dans le cadre d'une "économie en expansion rapide", mais des affaires ultérieures ont porté sur le droit des employées enceintes à être affectées temporairement à des emplois non dangereux de stature à peu près similaire.

Il peut être particulièrement difficile de contester des pratiques déloyales lorsque les travailleuses sont employées de manière informelle, qu'elles travaillent dans des secteurs où les femmes sont peu nombreuses ou qu'elles travaillent dans plusieurs pays.

Megumi, une ressortissante japonaise, ne le sait que trop bien. Lorsqu'elle est tombée enceinte en 2021, elle était optimiste. Employée par une société japonaise à l'étranger, elle espérait que ses bonnes relations avec son responsable, ainsi que les protections juridiques locales en matière de grossesse, lui seraient favorables.

Cela s'est avéré être loin d'être le cas. Megumi, aujourd'hui âgée de 33 ans, a obtenu de son entreprise la permission de rentrer temporairement au Japon pour accoucher. L'entreprise lui a demandé de continuer à travailler pendant son congé de maternité, avant et après l'accouchement, bien que cela soit techniquement illégal au regard de la législation locale, comme l'est la résiliation du contrat d'une employée enceinte. Puis, un mois et demi après l'expiration de son ancien contrat, l'entreprise a annoncé à Megumi qu'elle procédait à une restructuration et que son contrat ne serait pas renouvelé. Son directeur est brusquement passé de la politesse à l'agressivité. Certains aspects de la situation juridique transfrontalière restent difficiles à démêler.

Megumi et l'entreprise continuent de négocier. Megumi possède des courriels et d'autres documents attestant de l'engagement de ses supérieurs à maintenir son emploi, mais elle craint d'être mise à l'index de la petite industrie si elle exerce trop de pression. Elle se sent vulnérable en tant qu'employée internationale dépendant de son employeur pour obtenir un permis de travail. Et sa famille a du mal à supporter le passage de deux salaires à un seul. "Je me sens trahie par le fait que l'entreprise a profité de ma situation", déclare Megumi.

Le bilan émotionnel

Il est clair que subir un traitement injuste en raison d'une grossesse peut être très épuisant. Mais il peut également être épuisant d'essayer de prouver cette discrimination, que ce soit auprès d'un employeur, d'une commission du travail ou de ses proches.

Dans le cas d'Annika, elle a eu la chance de pouvoir payer son avocat avec son indemnité de licenciement. Pourtant, bien qu'il s'agisse d'une professionnelle ayant des moyens et connaissant ses droits, vivant dans un pays où la protection parentale est plus forte que dans la plupart des pays, elle a quand même dû endurer une année de lutte juridique pour obtenir un traitement équitable. Et même si elle est de retour dans l'entreprise où elle travaillait auparavant, où elle reçoit des augmentations de salaire et des primes, l'impact mental est resté. "Il m'a fallu du temps pour vraiment croire que j'étais victime d'une discrimination liée à la grossesse et que je n'étais pas simplement mauvaise dans mon travail."

Megumi, qui n'est pas sûre de ses prochaines étapes alors qu'elle continue à négocier avec l'entreprise qui l'a licenciée, ne peut pas se permettre de penser trop loin. En entendant son histoire, des amis et des membres de sa famille lui ont raconté des histoires similaires d'éviction d'emplois et d'entreprises en raison de leur maternité. Ils lui disent qu'elle devrait simplement laisser tomber.

D'un autre côté, le fait que, dans le monde entier, on parle davantage du phénomène de la discrimination liée à la grossesse peut inciter à un optimisme prudent. Megumi pense qu'au Japon, le harcèlement sexiste au travail, y compris la discrimination liée à la grossesse, a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. "Je suis en plein milieu du changement", estime-t-elle.