Covid : la fortune des 10 hommes les plus riches a doublé pendant la pandémie, selon Oxfam

il y a 33 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jeff Bezos a consacré une grande partie de sa fortune à son projet de voyage spatial Blue Origin

Selon l'organisation caritative Oxfam, la pandémie a rendu les plus riches du monde beaucoup plus riches, mais a conduit à un accroissement du nombre de personnes vivant dans la pauvreté.

Dans son rapport, Oxfam indique que la baisse des revenus des plus pauvres a contribué à la mort de 21 000 personnes par jour.

En revanche, les dix hommes les plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune collective depuis mars 2020, affirme l'organisation caritative.

Oxfam publie généralement un rapport sur les inégalités mondiales au début de la réunion du Forum économique mondial de Davos.

Lors de cet événement, des milliers de dirigeants d'entreprises et de personnalités politiques, de célébrités, d'activistes, d'économistes et de journalistes se réunissent dans la station de ski suisse pour participer à des débats d'experts, des cocktails et des discussions.

Cependant, pour la deuxième année consécutive, la réunion (prévue cette semaine) se déroulera uniquement en ligne après que l'émergence du variant Omicron a fait dérailler les projets de retour à un événement en présentielle.

Les discussions de cette semaine porteront notamment sur l'évolution probable de la pandémie, l'équité des vaccins et la transition énergétique.

Danny Sriskandarajah, directeur général d'Oxfam GB, souligne que l'organisation caritative fait coïncider le rapport chaque année avec Davos afin d'attirer l'attention des élites économiques, commerciales et politiques.

"Cette année, ce qui se passe est sans commune mesure", dit-il. "Il y a eu un nouveau milliardaire créé presque chaque jour pendant cette pandémie, pendant ce temps 99% de la population mondiale est plus mal en point à cause des confinements, de la baisse du commerce international, du tourisme international, et à cause de cela, 160 millions de personnes supplémentaires sont poussées dans la pauvreté."

"Quelque chose est profondément défectueux dans notre système économique", ajoute-t-il.

Selon les chiffres de Forbes cités par l'organisation caritative, les 10 hommes les plus riches du monde sont : Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault et sa famille, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer et Warren Buffet.

Si, collectivement, leur fortune est passée de 700 milliards de dollars (402 billions 482 milliards 760 millions FCFA) à 1,5 milliard de dollars (862 milliards 471 millions 730 mille FCFA), les écarts entre eux sont importants : la fortune de M. Musk a augmenté de plus de 1 000 %, tandis que celle de M. Gates a connu une hausse plus modeste de 30 %.

Le rapport d'Oxfam se base sur les données de la liste des milliardaires de Forbes et du rapport annuel du Crédit Suisse sur la richesse mondiale, qui donne la répartition de la richesse mondiale depuis 2000.

L'enquête Forbes utilise la valeur des actifs d'un individu, principalement des biens immobiliers et des terrains, moins les dettes, pour déterminer ce qu'il "possède". Les données excluent les salaires ou les revenus.

Cette méthodologie a été critiquée par le passé, car elle signifie qu'un étudiant fortement endetté, mais ayant un fort potentiel de gains futurs, par exemple, serait considéré comme pauvre, selon les critères utilisés.

Oxfam indique également qu'en raison de l'augmentation des prix au cours de la pandémie, elle a ajusté l'inflation à l'aide de l'indice des prix à la consommation américain (CPI), qui permet de suivre la vitesse à laquelle le coût de la vie augmente au fil du temps.

Le rapport d'Oxfam, qui s'appuie également sur des données de la Banque mondiale, indique que le manque d'accès aux soins de santé, la faim, la violence sexiste et la dégradation du climat contribuent à un décès toutes les quatre secondes.

Il indique que 160 millions de personnes supplémentaires vivent avec moins de 5,50 dollars (3 162 FCFA) par jour par rapport à ce qu'elles auraient été sans l'impact de la pandémie de Covid.

La Banque mondiale utilise 3 162 FCFA par jour comme mesure de la pauvreté dans les pays à revenu moyen supérieur.

Le rapport indique également que :

la pandémie oblige les pays en développement à réduire les dépenses sociales alors que les dettes nationales augmentent.

l'égalité entre les hommes et les femmes a régressé : 13 millions de femmes de moins travaillent aujourd'hui qu'en 2019 et plus de 20 millions de filles risquent de ne jamais retourner à l'école.

les groupes ethniques minoritaires ont été les plus durement touchés par Covid, notamment les Bangladais du Royaume-Uni et la population noire des États-Unis.

"Même en période de crise mondiale, nos systèmes économiques injustes parviennent à offrir des gains considérables aux plus riches, mais ne protègent pas les plus pauvres", explique M. Sriskandarajah.

Selon lui, les dirigeants politiques ont aujourd'hui une occasion historique de soutenir des stratégies économiques plus audacieuses pour "changer le cours mortel que nous suivons".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon Oxfam, il est peu probable que de nombreuses filles retournent à l'école après la pandémie

Cela devrait inclure des régimes fiscaux plus progressifs, qui imposent des prélèvements plus élevés sur le capital et la richesse, les recettes étant consacrées à "des soins de santé universels de qualité et une protection sociale pour tous", affirme M. Sriskandarajah.

Oxfam demande également que les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19 soient levés pour permettre une production plus large et une distribution plus rapide.

Au début du mois, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a fait part de ses inquiétudes quant à l'accroissement des inégalités dans le monde, affirmant que l'impact de l'inflation et les mesures visant à la combattre risquaient de causer davantage de dommages aux pays les plus pauvres.

"La perspective pour les pays les plus faibles est toujours de prendre de plus en plus de retard", affirme-t-il.