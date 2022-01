Leadership : les femmes sont-elles meilleures que les hommes pour diriger ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sanna Marin est devenue le plus jeune Premier ministre du monde après son élection en 2019.

Qu'est-ce que cela fait d'être une femme leader dans un monde d'hommes ? Quels sont les risques que les femmes prennent lorsqu'elles occupent des postes de direction ? Et que font les femmes différemment en tant que leaders ?

Avec le Dr Nela Smolovic-Jones, maître de conférence en étude des organisations à l'Open University, nous nous intéressons aux "Finnish Five" - la coalition de femmes dirigeantes qui gouvernent la Finlande - et nous apprenons comment elles placent la protection de l'environnement au cœur des décisions qu'elles prennent et des objectifs qu'elles se fixent.

Les cinq dirigeants sont des femmes, toutes âgées de moins de 35 ans lorsqu'elles ont pris leurs fonctions, à l'exception d'une seule, Sanna Marin, qui avait 34 ans lorsqu'elle est devenue le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Finlande.

La Finlande est un chef de file en matière de droits des femmes. Elle a été le premier pays au monde à accorder le plein suffrage aux femmes, et les femmes y occupaient autrefois des postes de direction.

Les femmes disent qu'il y a des inconvénients lorsque l'équipe dirigeante est entièrement féminine. "En tant que femmes, ce que nous voulons, ce n'est pas reproduire les structures d'exclusion que les hommes ont utilisées, mais vraiment, en quelque sorte, changer ces structures." affirme Sanna Marin.

Il y a eu des désaccords entre les dirigeantes, mais la Finlande, comme d'autres pays dirigés par des femmes, a été saluée pour sa réaction rapide à la pandémie de coronavirus. Le gouvernement déploie un programme prometteur en faveur de l'égalité, qui prévoit davantage de droits pour les personnes transgenres, encourage les pères à partager les responsabilités en matière de soins et réduit l'écart de rémunération entre les sexes.

Ici, nous allons explorer ce qu'il faut faire pour devenir une leader. Il se peut qu'il y ait aussi beaucoup de leçons à tirer pour les hommes.

Alors, qu'avons-nous appris de l'expérience finlandaise sur le leadership des femmes dans un monde d'hommes ?

Les dirigeants de la coalition ont une sorte de compréhension pratique de l'exclusion, de la marginalisation et de la vie dans la précarité . Et je pense que cela les amène à comprendre et à valoriser davantage l'attention portée sur les autres, ainsi que l'inclusion et la solidarité.

Alors, les dirigeantes finlandaises placent-elles cette attention au centre des décisions qu'elles prennent et des objectifs qu'elles se fixent ?

Oui, mais travailler réellement à cet objectif exige de la persévérance, de dépasser les différences et les conflits et d'essayer de trouver un moyen de contourner les différences, comme l'affiliation politique, les croyances, les attitudes, etc." Je pense donc que les femmes sont préparées à travailler de cette manière dès leur plus jeune âge, et qu'elles n'abandonnent pas au premier obstacle qu'elles rencontrent, elles persévèrent.

Les dirigeantes finlandaises ont des positions politiques et des convictions différentes, alors comment font-elles pour résoudre ensemble leurs divergences ?

Il y a un risque énorme lié au fait d'occuper des postes de direction quand on est une femme, car on est jugé sur la base de préjugés sexistes. Par conséquent, si pour une raison quelconque, par exemple, l'alliance "Finnish Five" échoue, ou ne tient pas les promesses qu'elle s'est faites, elles peuvent être jugées plus sévèrement que leurs homologues masculins, par les politiciens, les médias ou leurs électeurs.

Donc, les femmes leaders sont jugées plus sévèrement que les hommes leaders et font face à ce biais de genre, est-ce juste ?