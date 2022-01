Sergei Krikalev : le "dernier citoyen soviétique", ce cosmonaute abandonné dans l'espace lors de l'effondrement de l'Union soviétique

il y a 36 minutes

Le lancement a eu lieu depuis le légendaire cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le même site depuis lequel l'Union soviétique avait pris la tête de la course à l'espace contre les États-Unis, avec des étapes importantes comme la mise en orbite du premier satellite, Spoutnik, le voyage du chien Laika et l'arrivée du premier être humain dans l'espace : Youri Gagarine, en 1961.

En conséquence, ce qui était à l'origine une mission simple a laissé Krikalev littéralement dans les limbes pendant des mois, flottant dans l'espace pendant plus de deux fois plus longtemps que prévu et soumettant son corps et son esprit à des effets inconnus.