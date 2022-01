Covid : quels sont les symptômes connus d'Omicron ?

il y a 38 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une analyse des infections antérieures a permis d'identifier les éternuements comme un symptôme possible de l'infection par le variant Omicron.

Le variant Omicron Covid-19 s'est rapidement répandu dans le monde et les scientifiques suggèrent qu'il s'agit du variant le plus contagieux à ce jour.

Mais cette version du coronavirus semble provoquer des symptômes plus légers que ses prédécesseurs, ce qui la rapproche davantage d'un rhume ou d'une grippe ordinaire.

Cependant, la vitesse de transmission d'Omicron continue de mettre la pression sur les services de santé et reste un sujet de préoccupation pour les personnes non vaccinées et les patients appartenant à des groupes à haut risque.

Mais comment faire la différence entre Covid-19 et une autre infection respiratoire ?

Symptômes d'Omicron

"Nous pensons qu'Omicron est beaucoup plus proche des variants plus légèrs que nous avons observés chez les personnes vaccinées, comme Delta", a déclaré à la BBC le professeur Tim Spector, épidémiologiste au King's College de Londres, qui dirige l'étude Zoe Covid de l'institution.

Le professeur Spector et ses collègues ont recueilli les données de milliers de personnes qui enregistrent leurs symptômes dans une application. Les chercheurs ont analysé les symptômes liés au variant Delta et aux variants Omicron.

Jusqu'à présent, les cinq symptômes les plus courants sont les suivants :

Nez qui coule

Maux de tête

Fatigue (légère ou sévère)

Éternuements

Maux de gorge

Cette symptomatologie plus légère s'explique en partie par le grand nombre de personnes qui ont été vaccinées ou qui ont acquis une immunité d'une autre manière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le grand nombre de personnes vaccinées ou présentant une immunité acquise peut expliquer pourquoi les personnes ayant contracté Omicron ont signalé des symptômes légers.

Il est trop tôt pour savoir quel sera l'impact d'Omicron sur les personnes non vaccinées et sur celles dont le système immunitaire est affaibli.

Le professeur Spector souligne qu'étant donné que de nombreux symptômes de la variante Omicron sont similaires à ceux d'un simple rhume, les gens pourraient ne pas se rendre compte qu'ils sont atteints de Covid-19.

Cela signifie que dans les régions où l'Omicron se répand rapidement, il est très probable qu'une personne présentant les symptômes du rhume soit infectée par la Covid-19, comme c'est le cas à Londres, une ville où l'incidence des cas d'Omicron est très élevée.

Si vous pensez avoir le virus, le plus important est de vous faire dépister le plus rapidement possible. Même les personnes ne présentant que des symptômes bénins et aucun symptôme peuvent faire courir un risque à d'autres personnes.

Les précédents variants de Covid-19 présentaient des symptômes tels que la fièvre, la toux et la perte du goût et de l'odorat.

Mais, selon le professeur du King's College, la plupart des personnes signalant de nouvelles infections ne présentent pas ces "symptômes classiques".

Quels sont les symptômes dont je dois m'inquiéter ?

Le service national de santé britannique (NHS) conseille de rester attentif aux symptômes suivants :

Toux soudaine et continue

Fièvre ou température élevée

Perte ou modification du goût et de l'odorat

Crédit photo, Getty Images Légende image, Omicron est déjà le variante dominant à Londres.

Cependant, pour certaines personnes, le Covid-19 peut ressembler à un "mauvais rhume", avec des symptômes tels que des maux de tête, un mal de gorge et un nez qui coule.

La fièvre est-elle un symptôme non équivoque du coronavirus ?

Tout ce qui est au-dessus de 37,8 °C est considéré comme une température élevée. La fièvre peut survenir lorsque l'organisme combat toute infection, et pas seulement le Covid-19.

Il est préférable d'utiliser un thermomètre. Mais si vous n'en avez pas, vérifiez si votre poitrine ou votre dos sont chauds lorsque vous les touchez.

Il est peu probable qu'un simple rhume provoque de la fièvre.

Donc si vous avez une température élevée, il est recommandé de faire un test.

Qu'en est-il de la toux ?

Si vous avez la grippe ou un rhume, vous aurez probablement une toux et d'autres symptômes.

La grippe se déclare généralement de façon soudaine et les personnes qui en sont atteintes souffrent souvent de douleurs musculaires, de frissons, de maux de tête, de fatigue, de maux de gorge et d'un nez qui coule ou qui est bouché, en plus de la toux.

Moins grave, le rhume a tendance à se développer plus progressivement, bien qu'il puisse nous rendre malades.

Outre la toux, il peut y avoir des éternuements, un mal de gorge et un écoulement nasal. La fièvre, les frissons, les douleurs musculaires et les maux de tête sont rares.

Une toux Covid-19 implique une toux importante pendant plus d'une heure, ou trois quintes de toux ou "épisodes" ou plus en 24 heures.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est recommandé de se faire tester si vous développez des symptômes de type Covid-19.

Si vous développez une toux persistante, vous devez vous faire tester.

Que signifie la perte du goût ou de l'odorat ?

Ce sont des symptômes clés de Covid-19 et ils signifient que vous devez vous faire tester.

Il se peut que ce soit un simple rhume. Mais il faut se faire dépister.

Si j'éternue, cela signifie-t-il que j'ai le coronavirus ?

L'éternuement n'est pas un symptôme classique du coronavirus, et à moins que vous n'ayez également de la fièvre, de la toux ou une perte d'odorat et d'appétit, il ne devrait pas y avoir de problème.

De même, un éternuement peut être porteur d'infections, alors utilisez un mouchoir en papier lorsque vous éternuez - et lavez-vous les mains après.

Que faire si j'ai le nez qui coule ou qui est bouché ?

Ce n'est pas l'un des principaux symptômes du coronavirus, mais diverses recherches suggèrent que des personnes ayant été testées positives en ont souffert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Malgré des symptômes généralement plus légers, Omicron constitue un risque pour les personnes non vaccinées ou celles dont le système immunitaire est affaibli.

Les directives sanitaires des États-Unis, par exemple, mentionnent l'écoulement nasal ou la congestion nasale comme un symptôme possible du coronavirus, ainsi que la diarrhée.

La diarrhée est-elle donc un symptôme ?

Des données provenant d'Afrique du Sud indiquent également que certaines personnes ont signalé des problèmes digestifs comme un symptôme possible d'Omicron.

Mais au Royaume-Uni, le professeur Tim Spector souligne que les infections par Omicron semblent rester similaires aux variants précédents, c'est-à-dire qu'il s'agit principalement d'une infection respiratoire.

Puis-je quand même me sentir très malade avec Omicron ?

Les données et études préliminaires sur Omicron suggèrent que ce variant est moins grave que les précédentes.

Nous le devons en partie aux mutations du virus mais surtout à la protection des vaccins et de l'immunité naturelle.

Cependant, la vitesse de transmission d'Omicron, la plus rapide à ce jour, reste un défi et de nombreuses personnes, notamment les patients souffrant de certaines affections antérieures, restent à risque.

Les personnes atteintes du coronavirus peuvent présenter un large éventail de symptômes allant de légers à graves. Certaines n'en auront aucun, mais elles peuvent néanmoins être infectieuses.

Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à deux semaines après l'exposition au coronavirus, mais généralement vers le cinquième jour.