Entretien d'embauche : comment réagir lorsqu’on vous dit "parlez-moi de vous" (et ce que vous ne devriez jamais faire)

il y a une heure

Rien de plus gênant qu'une question inattendue (ou trop ouverte) lors d'un entretien d'embauche.

Le problème, c'est que tous les candidats ne saisissent pas cette occasion de mettre en avant ce qu'ils considèrent comme le plus pertinent dans leur expérience professionnelle et leurs compétences personnelles.

Et si le défi consiste à savoir quoi dire, il faut aussi savoir comment le dire.

"Il est difficile de répondre à cette question car elle exige une grande capacité à résumer notre vie et notre carrière en quelques phrases", explique à BBC Mundo Melody Wilding, consultante américaine en matière de travail.

C'est particulièrement difficile pour les personnes qui ont joué des rôles très différents et dont les compétences proviennent de différents domaines de travail.

Et c'est également difficile pour les personnes qui n'ont pas la capacité de se concentrer sur les questions les plus importantes, et des réponses sans fil conducteur clair qui donne un sens à l'histoire.