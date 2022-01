Résistance aux antimicrobiens : des millions de personnes meurent d'infections, selon un rapport mondial

il y a 58 minutes

Plus de 1,2 million de personnes sont mortes dans le monde en 2019 d'infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques, selon la plus grande étude sur la question à ce jour.

Les pays les plus pauvres sont les plus touchés, mais la résistance aux antimicrobiens menace la santé de tous, indique le rapport.

Pour s'en protéger, il est recommandé d'investir d'urgence dans de nouveaux médicaments et d'utiliser plus judicieusement les médicaments actuels.

Particulièrement mortelle

À l'aide des dossiers des patients provenant des hôpitaux, d'études et d'autres sources de données, les chercheurs affirment que les jeunes enfants sont les plus exposés, environ un décès sur cinq lié à la résistance aux médicaments étant survenu chez les moins de cinq ans.

Le professeur Chris Murray, de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington, explique que ces nouvelles données révélaient la véritable ampleur de la résistance aux antimicrobiens dans le monde et constituaient un signal clair de la nécessité d'une action immédiate "si nous voulons rester en tête de la course contre la résistance aux antimicrobiens".