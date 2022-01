Omicron : le racisme est-il la raison pour laquelle les preuves sud-africaines d'une infection plus légère ont été ignorées ?

Par Andrew Harding

Correspondant en Afrique, BBC News

il y a 33 minutes

Crédit photo, AFP Légende image, Les hôpitaux sud-africains n'ont pas été aussi touchés par la vague Omicron que par les précédentes vagues Covid-19

Des scientifiques sud-africains - salués dans le monde entier pour avoir été les premiers à détecter la variante Omicron - accusent les pays occidentaux d'avoir ignoré les premiers éléments indiquant que le nouveau variant Covid est " dramatiquement " plus bénin que ceux qui ont entraîné les précédentes vagues de la pandémie.

Deux des plus éminents spécialistes sud-africains du coronavirus déclarent à la BBC que le scepticisme occidental à l'égard de leurs travaux pouvait être interprété comme "raciste" ou, du moins, comme un refus "de croire la science parce qu'elle vient d'Afrique".

"Il semble que les pays à revenu élevé soient beaucoup plus capables d'absorber les mauvaises nouvelles qui viennent de pays comme l'Afrique du Sud", explique le professeur Shabir Madhi, expert en vaccins à l'Université de Witwatersrand de Johannesburg.

"Lorsque nous apportons de bonnes nouvelles, tout à coup, il y a beaucoup de scepticisme. J'appellerais cela du racisme".

Le professeur Salim Karim, ancien chef du comité consultatif Covid du gouvernement sud-africain et vice-président du Conseil international des sciences, partage cet avis.

"Nous devons apprendre les uns des autres. Nos recherches sont rigoureuses. Tout le monde s'attendait au pire [à propos d'Omicron] et quand ils ne le voyaient pas, ils se demandaient si nos observations étaient suffisamment rigoureuses sur le plan scientifique", dit-il.

"Nous devons apprendre les uns des autres. Nos recherches sont rigoureuses. Tout le monde s'attendait au pire [à propos d'Omicron] et quand ils ne le voyaient pas, ils se demandaient si nos observations étaient suffisamment rigoureuses sur le plan scientifique", affirme-t-il, tout en reconnaissant que le nombre considérable de nouvelles mutations dans Omicron a peut-être contribué à une abondance de prudence scientifique.

La dernière vague de Covid en Afrique du Sud, qui a débuté à la fin du mois de novembre 2021, est maintenant en train de décliner aussi fortement qu'elle a augmenté et devrait être déclarée terminée, à l'échelle nationale, dans les prochains jours.

On craint toujours que le taux d'infection ne remonte en flèche après la réouverture des écoles, mais, dans l'ensemble, la vague Omicron devrait durer deux fois moins longtemps que les vagues précédentes.

Au début du mois dernier, les scientifiques et les médecins du pays partageaient déjà des preuves anecdotiques indiquant qu'Omicron, bien que très contagieuse, entraînait beaucoup moins d'hospitalisations ou de décès que la vague Delta.

'Les données suscitent le scepticisme'

"Les prévisions que nous avons faites au début du mois de décembre tiennent toujours. Omicron est moins sévère. De façon spectaculaire. Le virus évolue pour s'adapter à l'hôte humain, pour devenir comme un virus saisonnier", explique le professeur Marta Nunes, chercheur principal au département d'analyse des vaccins et des maladies infectieuses de l'université de Witwatersrand.

L'OMS continue de mettre en garde contre le fait de qualifier Omicron de "bénin", soulignant que sa forte transmissibilité provoquait un "tsunami" dans le monde entier, menaçant de submerger les systèmes de santé.

Mais les scientifiques sud-africains s'en tiennent à leurs données.

"Le taux de mortalité est complètement différent [avec Omicron]. Nous avons constaté un taux de mortalité très faible", affirme le professeur Karim, qui cite les dernières données montrant que les admissions à l'hôpital étaient quatre fois moins nombreuses qu'avec Delta, et que le nombre de patients nécessitant une ventilation était également réduit.

"Il n'a même pas fallu deux semaines pour que les premiers éléments de preuve montrent qu'il s'agit d'une maladie beaucoup plus bénigne. Et lorsque nous avons partagé cette information avec le monde entier, nous avons fait preuve d'un certain scepticisme", ajoute le professeur Karim.

Il a été avancé que l'Afrique - ou du moins certaines parties du continent - pourrait vivre la pandémie différemment en raison de la démographie et d'autres facteurs. L'âge moyen en Afrique du Sud, par exemple, est de 17 ans inférieur à celui du Royaume-Uni.

Mais les scientifiques d'Afrique du Sud insistent sur le fait que tout avantage démographique que la population pourrait avoir en termes de lutte contre le Covid est contrebalancé par une mauvaise santé. Le nombre de décès excédentaires survenus en Afrique du Sud pendant la pandémie s'élève aujourd'hui à 290 000, soit 480 pour 100 000 personnes, ce qui représente plus du double du chiffre britannique.

"Le fait est que l'Afrique du Sud a une population beaucoup plus sensible que le Royaume-Uni en ce qui concerne les maladies graves. Oui, nous avons une population plus jeune... mais nous avons une population en moins bonne santé en raison d'une prévalence plus élevée d'autres comorbidités, notamment l'obésité et le VIH", souligne le professeur Madhi.

"Chaque situation et chaque pays présente des caractéristiques uniques. Mais nous avons appris à extrapoler d'un contexte à un autre", ajoute le professeur Karim.

Le chiffre de 290 000 décès supplémentaires n'a pas été confirmé comme étant le reflet exact du bilan de la pandémie en Afrique du Sud. Il est trois fois plus élevé que le nombre officiel de décès dus au virus Covid-19.

Mais les scientifiques pensent que la majorité de ces décès en excès sont probablement dus à la pandémie. La moitié d'entre eux sont survenus pendant la vague Delta, mais, jusqu'à présent, seuls 3 % ont transpiré pendant la vague Omicron, a déclaré le professeur Madhi.

Plus de quarantaine

Le gouvernement sud-africain refuse d'introduire des restrictions plus strictes pendant la vague Omicron et critique amèrement les gouvernements étrangers pour avoir initialement imposé des interdictions strictes de voyager dans la région.

Les scientifiques saluent généralement la réaction modérée du gouvernement et estiment aujourd'hui que d'autres pays feraient bien de suivre son exemple.

"Nous pensons que le virus ne sera pas éradiqué de la population humaine. Nous devons maintenant apprendre à vivre avec ce virus et il apprendra à vivre avec nous", indique le professeur Nunes.

Crédit photo, AFP Légende image, On craint que les gens ne se présentent plus pour des vaccins qui ont permis d'éviter des maladies graves

"Le [faible taux de mortalité d'Omicron] montre que nous sommes dans une phase différente de la pandémie. Je la qualifierais de phase de convalescence", déclare le professeur Madhi.

Il fait remarquer que l'Afrique du Sud avait, "à toutes fins utiles", cessé la mise en quarantaine et la recherche des contacts, et il a exhorté le gouvernement à cesser également les tests de dépistage du Covid-19 au niveau communautaire, estimant qu'ils étaient inutiles et se résumaient à un "comptage de haricots" sans intérêt.

Au lieu de cela, il déclare que la priorité devrait être de minimiser le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19.

Le professeur Madhi s'inquiète également du fait que des messages contradictoires sur le succès croissant de l'Afrique du Sud dans la lutte contre la pandémie pourraient "vraiment diminuer la confiance dans les vaccins [malgré le fait que] nous savons que les vaccins préviennent les maladies graves".

Bien que l'Afrique du Sud soit loin derrière des pays comme le Royaume-Uni en termes de taux de vaccination, au moins les trois quarts de la population bénéficient désormais d'une protection significative grâce à la combinaison d'infections antérieures et de vaccinations.