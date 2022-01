Covid : pendant combien de temps une personne atteinte de la maladie est-elle contagieuse ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le variant omicron s'est révélé beaucoup plus infectieuse que les variants précédents de cette pandémie

Le variant Omicron du coronavirus à l'origine du Covid-19 s'est rapidement répandu dans le monde, obligeant les gouvernements à revoir leurs stratégies nationales pour faire face à la pandémie.

Il est démontré qu'Omicron est beaucoup plus infectieux que les autres variants, qu'il est plus à même d'échapper aux vaccins et de provoquer des réinfections.

Mais si le nombre d'infections explose, l'augmentation des hospitalisations est moins spectaculaire. Il est prouvé que les personnes ayant reçu un double vaccin ou un rappel sont moins susceptibles d'être hospitalisées ou de mourir si elles attrapent ce variant.

Cela incite plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, à raccourcir la période d'isolement à cinq jours afin de réduire le nombre de problèmes pour lesquels il est demandé de s'absenter du travail ou de l'école.

Mais l'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde les pays contre toute complaisance à l'égard d'Omicron, rappelant que ce variant est toujours "mortel", en particulier chez les personnes non vaccinées.

Quels sont donc les fondements scientifiques de ces nouvelles directives et que savons-nous de la façon dont le nouveau variant se propage ?

Combien de temps faut-il pour que les symptômes de Covid se manifestent ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des études suggèrent que les symptômes du variant Omicron peuvent apparaître dans les deux jours suivant l'infection

Bien que les études sur Omicron soient encore rares, les recherches suggèrent que la dernière variante pourrait non seulement être plus bénigne que les précédentes, mais aussi avoir une période d'incubation plus courte.

L'incubation est le temps qui s'écoule entre le moment où une personne attrape le virus et celui où les symptômes commencent à apparaître.

Avec les variants précédents du coronavirus, les symptômes apparaissaient généralement dans les cinq à six jours suivant l'infection. Avec le variant Delta, par exemple, on estimait ce délai à quatre jours.

D'après nos connaissances actuelles sur Omicron, les symptômes semblent apparaître dans les deux à trois jours suivant l'infection.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le variant Omicron

Une étude préliminaire de six cas d'Omicron aux États-Unis, publiée en décembre, révèle que la période d'incubation moyenne est de trois jours, contre environ cinq jours pour les autres variantes.

Après qu'une personne est exposée à Omicron, la réplication virale peut commencer en un jour, a déclaré à la BBC le Dr Vicente Soriano, expert en maladies infectieuses à l'Université internationale de La Rioja, en Espagne.

En deux jours, la maladie peut être détectable.

Pendant combien de temps une personne infectée par Covid est-elle contagieuse ?

Les scientifiques savent déjà que les personnes qui ont contracté un coronavirus ont tendance à être plus contagieuses au début de leur infection.

Avec Omicron, on pense que le virus peut être transmis un à deux jours avant l'apparition des symptômes et deux à trois jours après.

"Nous pensons que le virus n'est contagieux que pendant cinq jours. En d'autres termes, la capacité à infecter d'autres personnes, à transmettre le virus, dure de trois à cinq jours après que le test est positif, ce qui se produit au deuxième jour de l'infection", explique le Dr Soriano.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les médecins recommandent l'utilisation de masques faciaux, en particulier à l'intérieur, afin de prévenir le risque de transmission du virus à d'autres personnes

Selon lui, le variant Omicron semble rester dans l'organisme pendant environ sept jours.

Cela signifie qu'environ sept jours après l'apparition des symptômes, la plupart des personnes ne seront plus contagieuses, si elles ne présentent plus de symptômes.

"Mais il s'agit de médecine, pas de mathématiques, il faut donc laisser une certaine marge de manœuvre", souligne le Dr Soriano.

"Peut-être que certaines personnes ont une durée légèrement plus courte, environ trois ou quatre jours, et d'autres environ sept jours. Ce qui est certain, c'est qu'avec Omicron, l'infection est beaucoup plus rapide qu'avec les variantes précédentes."

Le meilleur moyen d'accroître la confiance est de réaliser un test antigénique (également appelé test rapide à flux latéral) pour détecter si la personne est encore contagieuse.

"Ce sont des tests moins chers et ils peuvent détecter si quelqu'un est encore contagieux", précise-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un test antigénique est le meilleur moyen d'être sûr de l'infectiosité

Quand puis-je rencontrer quelqu'un qui a eu Covid avec des symptômes ?

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) publient des directives autorisant les personnes dont le test de dépistage du Covid est positif à se mêler à d'autres personnes après cinq jours d'isolement, mais sous certaines conditions. Voici ce que vous devez faire si votre test est positif, selon le CDC :

Si vous avez eu le COVID-19 et que vous avez eu des symptômes, isolez-vous pendant au moins 5 jours. Pour calculer votre période d'isolement de 5 jours, le jour 0 est votre premier jour de symptômes.

Si vous n'avez plus de symptômes ou si vos symptômes s'améliorent après cinq jours, vous pouvez quitter l'isolement et quitter votre domicile.

Continuez à porter un masque lorsque vous êtes en présence d'autres personnes pendant cinq jours supplémentaires.

Évitez de voyager jusqu'à 10 jours complets après le premier jour des symptômes. Si vous devez voyager du 6e au 10e jour, portez un masque bien ajusté lorsque vous êtes en présence d'autres personnes pendant toute la durée du voyage.

Si vous avez de la fièvre, continuez à vous isoler chez vous jusqu'à ce que la fièvre disparaisse.

Source: CDC

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jusqu'à 30 % des personnes infectées par le coronavirus ne présenteraient aucun symptôme

Combien de temps suis-je contagieux si je n'ai pas de symptômes ?

De nombreuses personnes atteintes de Covid ne présentent aucun symptôme au cours de leur infection.

Elles doivent s'attendre à ce que leur infection dure aussi longtemps que celle d'une personne qui présente des symptômes, explique le Dr Soriano.

"On ignore encore beaucoup de choses sur les infections asymptomatiques. Mais la durée de l'infection semble être similaire à celle des personnes qui présentent des symptômes", confie-t-il à la BBC.

"Il existe des études Covid chez les enfants, qui ne présentent généralement pas de symptômes, et ces études montrent que leur charge virale, même sans aucun symptôme, est la même que chez les adultes qui ont des symptômes."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans le monde, plus de 5,5 millions de personnes sont mortes du Covid, selon le centre des coronavirus de l'université Johns Hopkins

Une personne ne présentant aucun symptôme peut-elle infecter d'autres personnes ?

Des études montrent que les personnes infectées par Covid, qui ne présentent pas de symptômes, peuvent néanmoins transmettre le coronavirus à d'autres personnes.

Elles sont plus susceptibles d'infecter d'autres personnes, car elles ne s'auto-isoleront pas ou n'adopteront pas de comportements visant à empêcher la propagation du virus.

Une étude publiée dans JAMA Network Open (Journal of the American Medical Association) révèle que près d'une infection sur quatre peut être transmise par des personnes présentant des infections asymptomatiques.

On pense que cela se produit avec le variant Omicron dans des proportions plus élevées qu'avec les variants précédents.