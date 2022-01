Géostratégie : la Russie se prépare-t-elle à envahir l'Ukraine ? Et d'autres questions

Par Paul Kirby

BBC News

il y a 30 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les exercices russes en Crimée en mars 2021 ont suscité de nombreuses inquiétudes en Occident

Les forces russes se préparent-elles à la guerre en Ukraine ? Le président américain Joe Biden s'attend certainement à une action militaire.

La Russie veut que l'Occident promette que l'Ukraine ne rejoindra pas l'alliance défensive de l'OTAN, et bien que les deux parties négocient, cela ne se produira pas. La suite des événements pourrait mettre en péril l'ensemble de la structure de sécurité de l'Europe.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Pourquoi la Russie menace-t-elle l'Ukraine ?

La Russie nie qu'elle prépare une invasion, mais elle a déjà saisi des territoires ukrainiens et on estime à 100 000 le nombre de soldats déployés près de ses frontières.

La Russie s'oppose depuis longtemps à ce que l'Ukraine se rapproche des institutions européennes, et de l'OTAN en particulier.

L'Ukraine a des frontières communes avec l'UE et la Russie, mais en tant qu'ancienne république soviétique, elle entretient des liens sociaux et culturels profonds avec la Russie, et le russe y est largement parlé.

Lorsque les Ukrainiens ont déposé leur président pro-russe début 2014, la Russie a annexé la péninsule de Crimée, dans le sud de l'Ukraine, et a soutenu les séparatistes qui se sont emparés de larges pans de l'est de l'Ukraine. Les rebelles combattent l'armée ukrainienne depuis lors dans un conflit qui a fait plus de 14 000 morts.

Quelle est l'importance du risque d'invasion ?

La Russie affirme qu'elle n'a pas l'intention d'attaquer l'Ukraine : le chef des forces armées, Valery Gerasimov, a même dénoncé comme mensongers les rapports faisant état d'une invasion imminente.

Mais les tensions sont fortes et le président Vladimir Poutine menace de prendre des "mesures militaro-techniques de rétorsion appropriées" si l'approche qu'il qualifie d'agressive de l'Occident se poursuit.

Le secrétaire général de l'OTAN avertit que le risque de conflit est réel et le président Biden dit qu'il pense que la Russie va intervenir. Les États-Unis disent être au courant des plans de la Russie pour renforcer ses forces près de l'Ukraine "dans un délai très court".

Crédit photo, Russian defence ministry Légende image, La télévision russe a montré des images d'exercices de chars près de la frontière avec l'Ukraine

Les États-Unis affirment que la Russie n'a fourni aucune explication concernant le déploiement de troupes à proximité de l'Ukraine. Des troupes et des chars russes se sont rendus au Belarus pour des exercices.

Le vice-ministre russe des affaires étrangères a comparé la situation actuelle à la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique ont frôlé le conflit nucléaire.

Les renseignements occidentaux suggèrent qu'une incursion ou une invasion russe pourrait avoir lieu au début de l'année 2022.

Que veut la Russie de l'OTAN ?

La Russie évoque un "moment de vérité" dans la refonte de ses relations avec l'OTAN : "pour nous, il est absolument obligatoire de veiller à ce que l'Ukraine ne devienne jamais, au grand jamais, membre de l'OTAN", explique le vice-ministre des affaires étrangères, Sergueï Ryabkov.

Moscou accuse les pays de l'OTAN de " pomper " des armes à l'Ukraine et les États-Unis d'attiser les tensions. Le président Poutine s'est plaint que la Russie n'avait "plus aucun endroit où se retirer - pensent-ils que nous allons rester les bras croisés ?

Crédit photo, EPA Légende image, Document de presse montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la ligne de front le 6 décembre

En réalité, la Russie souhaite que l'OTAN revienne à ses frontières d'avant 1997.

Elle exige l'arrêt de l'expansion vers l'Est et la fin de l'activité militaire de l'OTAN en Europe orientale. Cela signifierait le retrait des unités de combat de Pologne et des républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, et l'arrêt du déploiement de missiles dans des pays comme la Pologne et la Roumanie.

La Russie a également proposé un traité avec les États-Unis interdisant le déploiement d'armes nucléaires au-delà de leurs territoires nationaux.

Que veut la Russie avec l'Ukraine ?

La Russie s'est emparée de la Crimée en 2014, affirmant qu'elle y avait un droit historique. L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, qui s'est effondrée en décembre 1991 et M. Poutine a déclaré que c'était la "désintégration de la Russie historique".

Un indice de la pensée du président Poutine sur l'Ukraine est apparu l'année dernière dans un long article où il a qualifié les Russes et les Ukrainiens de "nation unique". Il a qualifié les dirigeants actuels de l'Ukraine de responsables d'un "projet anti-russe".

La Russie est également frustrée par le fait que l'accord de paix de Minsk de 2015 pour l'est de l'Ukraine est loin d'être respecté.

Il n'y a toujours pas d'arrangements pour des élections contrôlées de manière indépendante dans les régions séparatistes. La Russie nie les accusations selon lesquelles elle fait partie du conflit qui perdure.

Peut-on arrêter l'action des Russes ?

Le président Vladimir Poutine s'est entretenu à plusieurs reprises avec M. Biden et les discussions de haut niveau se poursuivent, mais les responsables russes ont prévenu que le rejet par l'Occident de leurs principales exigences conduisait à une "impasse".

La question est de savoir jusqu'où la Russie ira. Le président Biden a prévenu qu'une invasion à grande échelle serait un désastre pour la Russie. Mais s'il s'agissait d'une incursion mineure, il a déclaré de manière controversée que l'Occident "finirait par devoir se battre pour savoir quoi faire".

La Maison Blanche souligne que tout mouvement à travers la frontière constitue une nouvelle invasion, mais fait remarquer que la Russie dispose d'autres armes, notamment des cyber-attaques et des tactiques paramilitaires.

Le Pentagone accuse la Russie de préparer une opération sous faux drapeau, avec des agents prêts à commettre des actes de sabotage contre les rebelles soutenus par la Russie, afin de fournir un prétexte à une invasion. La Russie dément ces accusations.

La Russie a également distribué 500 000 passeports dans les zones contrôlées par les rebelles, de sorte que si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle peut justifier toute action par la protection de ses propres citoyens.

Cependant, si le seul objectif de la Russie est de forcer l'OTAN à s'éloigner de son arrière-cour, il n'y a aucun signe de réussite.

Les 30 membres de l'OTAN ont refusé catégoriquement toute tentative de leur lier les mains pour l'avenir. "Nous ne permettrons à personne de fermer la politique de la porte ouverte de l'OTAN", affirme la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman.

L'Ukraine souhaite un calendrier précis pour son adhésion et l'OTAN affirme que la Russie n'a "aucun droit de veto, aucun droit d'interférer dans ce processus".

La Suède et la Finlande, qui ne sont pas membres de l'OTAN, ont également rejeté la tentative de la Russie de les empêcher de renforcer leurs liens avec l'alliance. "Nous ne laisserons pas tomber notre marge de manœuvre", explique le Premier ministre finlandais.

Jusqu'où l'Occident ira-t-il pour l'Ukraine ?

Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils n'envisageaient pas d'envoyer des troupes de combat, tout en s'engageant à aider l'Ukraine à défendre son "territoire souverain".

Les principaux outils de l'arsenal occidental semblent être les sanctions et l'aide militaire sous forme de conseillers et d'armes.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les Russes et les Américains se sont entretenus à plusieurs reprises par liaison vidéo et par téléphone

Le président Biden menace le dirigeant russe de prendre des mesures "comme il n'en a jamais vu" si l'Ukraine est attaquée. En quoi consisteraient-elles ?

Le coup économique ultime serait de déconnecter le système bancaire russe du système de paiement international Swift. Cette mesure a toujours été considérée comme un dernier recours, mais la Lettonie déclare qu'elle enverrait un message fort à Moscou.

Une autre menace importante est d'empêcher l'ouverture du gazoduc russe Nord Stream 2 en Allemagne, dont l'approbation est actuellement décidée par le régulateur allemand de l'énergie.

Il pourrait également y avoir des mesures visant le fonds souverain russe RDIF ou des restrictions sur la conversion des roubles en devises étrangères par les banques.

L'Occident est-il uni dans sa réponse ?

Washington déclare qu'elle est déterminée à "travailler au pas de course" avec ses alliés, mais il existe des divisions entre les États-Unis et l'Europe.

Les dirigeants européens sont catégoriques : la Russie ne peut pas décider de l'avenir avec les États-Unis. La France a même proposé que les Européens travaillent ensemble avec l'OTAN et mènent ensuite leur propre dialogue avec la Russie.

Crédit photo, EPA/Gouvernement Ukraine

Le président ukrainien souhaite la tenue d'un sommet international pour résoudre le conflit, auquel participeraient la France et l'Allemagne ainsi que la Russie.

