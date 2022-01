Trafic de drogue : l'histoire incroyable du premier narco sous-marin saisi en Europe

Irene Hernández Velasco

Spécialement pour BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Óscar Vázquez Légende image, Javier Romero visite le narco-sous-marin pour l'un des reportages de son journal, La Voz de Galicia

Trois hommes costauds enfermés dans un espace minuscule de seulement un mètre carré et demi. Coincés là pendant 27 longs jours. Naviguer sous l'eau, respirer humide et froid en permanence. Avec presque aucune place pour bouger. Ils dormaient à tour de rôle sur des ballots dans la cale du submersible dans lequel ils voyageaient.

Le bathyscaphe n'ayant pas de système d'évacuation, ils se sont soulagés dans un sac. Ils ont mangé des conserves, des pâtisseries industrielles, des barres énergétiques et des canettes de Red Bull pour rester éveillés. Ils avaient des plaies sur la peau, causées par les combinaisons de plongée imbibées d'eau et de graisse qu'ils portaient en permanence. Et seulement six étroites fenêtres pour regarder dehors.

Entre octobre et novembre 2019, ces trois hommes ont traversé l'océan Atlantique, parcourant plus de 3 500 miles nautiques entre le Brésil et l'Europe à bord d'un petit sous-marin artisanal, précaire, en fibre de verre. Le navire n'était équipé d'aucun dispositif de navigation électronique important. Il n'était équipé que de téléphones satellites classiques, d'une boussole fixée au tableau de bord et d'un compas.

Crédit photo, Getty Légende image, Le sous-marin transportait plus de 3 000 kilos de cocaïne

Dans ce submersible, ils ont essuyé de terribles tempêtes, des vagues terrifiantes, des pannes de toutes sortes et, à une occasion, ils ont failli être écrasés par un navire. Plusieurs fois, ils ont cru qu'ils allaient mourir.

Leur objectif était de ramener une cargaison de 3 068 kilos de cocaïne en Europe dans ce submersible et de faire payer leurs services. Et ils ont presque réussi. Pendant plusieurs jours, ils ont réussi à déjouer la police et les services de renseignement spécialisés dans le trafic de drogue dans plusieurs pays. Mais au final, ils ont perdu le pari.

Une opération de police baptisée "Marea Negra" (marée noire), qui restera dans l'histoire pour avoir capturé le premier narco-sous-marin à atteindre l'Europe depuis l'Amérique latine, a déjoué leurs plans et conduit à l'arrestation des trois hommes.

Ils ont maintenant été jugés en Espagne. Ils ont plaidé coupable, bien qu'aucun d'entre eux n'ait voulu coopérer avec la justice de peur que l'organisation de trafic de drogue qui a envoyé la drogue et celle à laquelle elle était destinée n'exerce des représailles contre eux ou leur famille. La sentence est attendue sous peu. Chacun d'entre eux pourrait être condamné à 12 ou 13 ans de prison.

Crédit photo, Getty Légende image, Les autorités espagnoles ont saisi le sous-marin en novembre 2019

Le livre "Operation Black Tide", écrit par le journaliste Javier Romero et publié par Ediciones B, retrace aujourd'hui en détail l'incroyable voyage de ces hommes qui, pendant 27 jours, et vivant avec la crasse, ont transporté plus de 3 000 kilos de cocaïne sous l'eau dans ce narco-sous-marin. Le livre, qui comprend des témoignages de policiers, de juges, de spécialistes et de témoins de l'événement, décrit en détail la chronique du "Che", comme le submersible a été baptisé. Un submersible conçu pour pouvoir naviguer avec la majeure partie de sa coque immergée, se déplaçant au niveau de l'eau et devenant ainsi invisible parmi les vagues.

La tradition des narco sous-marins a débuté en Colombie dans les années 1990, avec l'aide d'anciens militaires et d'ingénieurs de l'ex-URSS. Le précurseur était Pablo Escobar, qui n'a jamais caché le fait que sa flotte de marine comprenait deux de ces sous-marins.

"Maintenant, ils sont assez courants : entre 30 et 40 sont interceptés en Colombie chaque année", révèle Javier Romero à BBC Mundo. "Et bien que de nombreux rapports de police émanant d'experts en matière de trafic de drogue soulignaient depuis longtemps que les trafiquants de drogue utilisaient des sous-marins pour traverser l'Atlantique, aucun n'avait jamais été capturé jusqu'à l'interception du Che", ajoute-t-il.

"Che" a été construit dans un chantier naval clandestin en Amazonie. Il était piloté par un ancien champion de boxe espagnol et marin expert nommé Agustín Álvarez. Le reste de l'équipage était composé de deux cousins équatoriens, également marins : Luis Tomás Benítez Manzaba et Pedro Roberto Delgado Manzaba.

Crédit photo, EDICIONES B Légende image, Couverture du livre de l'Opération Marée Noire

" Le prix convenu par les Manzabas était de 5 000 dollars d'avance pour chacun d'eux et, si tout allait bien et que la mission était menée à bien, de 50 000 dollars supplémentaires par tête. On ne sait pas combien Agustín Álvarez devait être payé, mais des sources policières estiment qu'il s'agit de 400 000 à 500 000 dollars", précise l'auteur de "Marea Negra". Le ministère de l'Intérieur espagnol, quant à lui, estime le prix de la cocaïne transportée par le narco-sous-marin à 123 millions d'euros.

Une fois chargé de 3 068 kilos de cocaïne en provenance de Colombie, répartis en 152 ballots, dans la nuit du 29 octobre 2019, les trois membres d'équipage larguent les amarres et le "Che" commence son voyage.

Ils ont d'abord descendu le fleuve Amazone pendant 12 heures, se frayant un chemin à travers l'humidité, les moustiques, les mangroves et la végétation luxuriante. Il n'est pas exclu qu'un bateau ait joué le rôle de fer de lance, ouvrant la voie au narco-sous-marin et l'empêchant ainsi d'entrer en collision avec l'un des milliers de rondins de toutes épaisseurs qui flottent à la surface de l'Amazone jusqu'à l'océan Atlantique.

Crédit photo, Jaime Olmedo Légende image, Javier Romero est l'auteur du livre "Operación Marea Negra"

Malgré le fait que le "Che" n'avait pas de radar, pas de système d'identification automatique, pas de balise radio ou autre, tout se passait plutôt bien. Jusqu'au 5 novembre 2019, huitième jour de la traversée, où les premiers nuages d'orage sont arrivés. "Le beau temps était parti, pour ne jamais revenir, les laissant impuissants face à leur destin. La fois suivante où ils ont vu le soleil briller sur un ciel bleu, c'était alors qu'ils se promenaient dans la cour de la prison galicienne de A Lama", explique M. Romero.

Du 7 novembre, jusqu'à ce que le sous-marin atteigne le point convenu, trois fortes tempêtes ont frappé le "Che" l'une après l'autre, l'endommageant tellement qu'il a failli couler et obligeant ses trois membres d'équipage à vivre un cauchemar qui a duré huit longs jours. Ce n'est que le 14 novembre que le temps leur a donné un peu de répit.

Mais au moins les trois membres de l'équipage du "Che" n'avaient pas été enfermés dans le narco-sous-marin, comme cela se produisait apparemment dans le passé lorsque ces submersibles traversaient l'Atlantique chargés de drogue. "La trappe était verrouillée de l'extérieur avec des cadenas, ou un autre système, afin qu'elle ne s'ouvre qu'à l'arrivée à destination. Ils n'ont pas laissé d'autre choix à l'équipage que de finir le voyage pour survivre. Ça ou la mort. Ils l'ont fait à cause de la méfiance qu'il y avait avec les receveurs en Galice, au cas où ils voleraient des marchandises", affirme l'un des membres de l'équipage du "Che" aux autorités espagnoles.

Crédit photo, Getty Légende image, Le "Che" a été le premier narco-sous-marin à être capturé dans les eaux européennes

Dix-sept jours après le départ, et après avoir parcouru 4 931 kilomètres dans les eaux de l'Atlantique, le "Che" a finalement atteint le but principal du voyage : les îles Açores.

De là, les trois membres d'équipage ont mis le cap au nord pour atteindre les coordonnées convenues où la drogue serait débarquée : 38º 14'47.4" ; 14º52'01.1". Le "Che" a réussi à atteindre ce point précis, à 270 miles à vol d'oiseau de Lisbonne, bien que très endommagé. Mais flottant et avec son équipage toujours en vie. Bien qu'à ce moment-là, l'humidité et la mauvaise alimentation prolongée avaient déjà fait des ravages sur la santé de l'équipage.

Cependant, dans la zone marquée sur la carte, à l'endroit convenu pour faire atterrir la cocaïne, personne n'est venu à la rencontre du "Che". Depuis un certain temps, quelque part au large des côtes du Portugal, il y avait deux go-fast boats - des planeurs conçus et équipés uniquement pour le trafic de grandes quantités dans le temps le plus court possible - prêts à ramasser la drogue. Mais l'un d'entre eux a eu un problème mécanique et n'a pas pu prendre la mer.

Crédit photo, Getty Légende image, En Colombie, il est fréquent que des sous-marins artisanaux transportant de la drogue soient interceptés. Celui qui figure sur la photo est un sous-marin saisi en 2011

Selon les informations recueillies par la police espagnole, l'organisation de trafiquants de drogue a ensuite demandé à l'équipage du "Che" de faire route vers la Galice, d'où est originaire Agustín, le pilote. "En Galice, il existe un important business de 'narcolancheros' (trafiquants de drogue) qui se consacrent au débarquement de la drogue", explique Javier Romero. A son tour, et voyant que le plan initial mis en place par les professionnels du trafic de drogue avait échoué, Agustín a décidé de mettre en place un plan B et de se tourner vers deux amis d'enfance.

À ce moment-là, le Centre d'analyse et d'opérations maritimes pour le trafic de drogue (MAOC-N) était déjà au courant de la présence d'un bateau contenant plusieurs tonnes de cocaïne. Des moyens aériens et maritimes ont été lancés à sa recherche, mais ne l'ont pas trouvé. Ils cherchaient un bateau de pêche, un voilier, un cargo... Mais pas un semi-submersible. L'enquête espagnole rappelle qu'"une patrouille de la marine portugaise et des moyens aériens étaient sur les coordonnées en temps réel et n'ont pas pu le détecter".

Crédit photo, Cortesía Légende image, Javier Romero avec une patrouille de la marine en Colombie pendant le tournage du documentaire Amazon Prime Operation Black Tide : The Suicide Voyage.

Les efforts déployés par l'organisation de trafic de drogue pour débarquer la cocaïne ont échoué. Bien qu'ils aient envoyé un petit navire au sud de la "Costa da Morte", en Galice, pour tenter de récupérer la marchandise, la Guardia Civil espagnole avait obtenu des informations, et un hélicoptère et un bateau ont été positionnés dans la zone où le débarquement de drogue devait avoir lieu. Le petit navire, en le voyant, a décidé de ne pas effectuer la manœuvre. Et les mauvaises conditions de mer ont fait que le submersible n'a pas été détecté.

Désespéré, sans nourriture ni eau potable, l'équipage du "Che" décide alors de diriger le narco-sous-marin vers le plus petit des "Rías Baixas", une zone de la côte galicienne. Plus précisément, à l'estuaire d'Aldán, où le pilote du "Che" a passé ses étés lorsqu'il était enfant et qu'il connaissait très bien. "Avec beaucoup d'habileté, car c'est une zone compliquée pour la navigation, Agustín a réussi à faire entrer le sous-marin dans l'estuaire et à le positionner devant une crique d'environ 8 mètres de profondeur", explique Javier Moreno.

Aux premières heures du 24 novembre, l'équipage du "Che" a ouvert le robinet et l'eau a commencé à pénétrer dans le "Che" jusqu'à ce qu'il coule. Les trois membres de l'équipage se sont jetés à l'eau, avec l'idée de revenir plus tard pour récupérer les médicaments. Mais il n'y avait aucune chance. Luis Tomás Benítez Manzaba a été arrêté sur la même plage. Son cousin, Pedro Roberto Delgado Manzaba, cinq heures plus tard sur une route voisine, les mains brûlées par la manipulation du narco-sous-marin. Le capitaine, Agustín, a été appréhendé cinq jours plus tard dans une maison voisine où il se cachait.

Crédit photo, Getty Légende image, Les accusés sont en attente de condamnation

"Quand je voyais la précarité et le manque d'espace, c'était incroyable qu'ils aient réussi à atteindre l'Espagne en vie", selon les mots du sergent Basante, le premier policier à mettre le pied sur le narco-sous-marin. "J'ai également été à l'intérieur du "Che" et le sentiment de claustrophobie était énorme. Le fait de rester là pendant 27 jours a dû être une véritable torture psychologique pour l'équipage", déclare Javier Romero.

Les 152 balles de cocaïne ont été confisquées par les forces de sécurité. Agustín et les cousins Manzaba ont été emmenés en prison, où ils attendent leur jugement. Quatre autres personnes, les amis contactés par le pilote du narco-sous-marin, ont également été jugées et attendent leur sentence.