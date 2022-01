L'Holocauste : que savons-nous de la Shoah ?

il y a 27 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Holocauste fait référence à une période de l'histoire où des millions de Juifs ont été assassinés sur une base ethnique

L'Holocauste est le génocide qui a tué des millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) en raison de leur identité ethnique et religieuse aux mains du régime nazi en Allemagne.

Les meurtres ont été orchestrés par le parti nazi allemand, dirigé par Adolf Hitler, qui ciblait principalement les Juifs, de sorte que le plus grand nombre de victimes de l'Holocauste étaient des Juifs. Les chiffres indiquent que 7 Juifs sur 10 en Europe ont été assassinés en raison de leur identité.

Outre les Juifs, les nazis ont tué d'autres groupes de personnes, notamment des Tsiganes et des personnes handicapées. Ils ont également arrêté et violé les droits d'autres groupes, tels que les homosexuels, les opposants politiques et autres.

L'Holocauste était un exemple de génocide, ce qui signifie tuer un grand groupe de personnes, généralement en raison de leur appartenance à une nationalité, une race ou une religion particulière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une famille allemande pauvre, dans les années vingt du siècle dernier

Qui sont les nazis ?

Les nazis sont le nom abrégé du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qui a été fondé en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et a gagné en popularité dans les années 1920, après que l'Allemagne a perdu la guerre, et que les Allemands ont souffert de la pauvreté et chômage, conséquence des sanctions financières imposées à l'Allemagne après la guerre.

Les nazis étaient racistes. Ils croyaient en la supériorité de leur race aryenne sur le reste des races. Ils étaient caractérisés par l'antisémitisme, qui était un élément déterminant de leur politique et provoqua l'invasion par l'Allemagne d'un certain nombre de pays avant et pendant la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adolf Hitler a imprimé tous les aspects de la vie en Allemagne avec des valeurs et des idées nazies

Qui est Adolf Hitler ?

En 1921, Adolf Hitler prend la direction du parti nazi. En 1933, le parti a été invité à former le gouvernement après avoir remporté le plus grand pourcentage de voix aux élections.

Dès le premier instant où son parti est arrivé au pouvoir, Hitler a imposé les valeurs nazies à tous les aspects de la vie dans le pays, en utilisant la terreur et l'intimidation.

À la mort du président allemand Hindenburg en 1934, Hitler se proclama chef suprême du pays (Führer).

La chose la plus importante à laquelle les nazis croyaient était peut-être la pureté de la race aryenne, la grandeur de l'Allemagne et l'amour du Führer ou d'Adolf Hitler jusqu'au culte.

Le parti a utilisé de nombreuses méthodes de propagande pour mobiliser le soutien populaire; Il a organisé de grands rassemblements et utilisé des haut-parleurs pour diffuser des messages nazis en public.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dachau, le premier camp de concentration établi par les nazis, à l'extérieur de Munich, 1933

La persécution nazie

Dès leur arrivée au pouvoir, en 1933, les nazis ont persécuté les personnes qui ne croyaient pas en leur valeur en tant que membres de la société allemande, notamment les Juifs.

Les nazis ont promulgué des lois discriminatoires à l'encontre des Juifs et les ont dépouillés de leurs droits ; Ils ont été empêchés d'entrer dans un certain nombre d'endroits et il leur a également été interdit d'exercer certains emplois.

Les nazis ont créé des camps de concentration, où ils ont envoyé tous ceux qu'ils croyaient être des "ennemis de l'État" et les ont forcés à travailler.

Le camp de "Dachau" a été le premier camp de concentration établi par les nazis, en dehors de Munich, en 1933. Avant qu'ils n'établissent plus de 40 000 camps dans les zones qu'ils contrôlaient, entre 1933 et 1945.

Certains de ces camps étaient destinés au travail forcé, d'autres étaient destinés à la réhabilitation des prisonniers et à l'extermination, où un grand nombre de personnes ont été tuées par les gardiens du camp ou à cause des conditions terribles dans lesquelles ils vivaient.

En 1934, une loi a été adoptée appelée Malicious Gossip Act, selon laquelle faire des blagues anti-nazies est devenu un crime. Le jazz a été interdit, les manuels ont été réécrits pour inclure les idées et les valeurs nazies, et les livres qui n'étaient pas du goût des nazis ont été détruits.

En 1935, 1 600 journaux ont été fermés et les autres journaux n'étaient pas autorisés à publier des articles sans l'approbation nazie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adolf Hitler s'adresse à un groupe de garçons allemands

"La nuit du verre brisé" et le meurtre de millions

Le 9 novembre 1938, a été témoin d'une nuit de terribles violences contre le peuple juif, appelée la Nuit du verre brisé. A cause des quantités de verre brisé qui couvraient les rues après les raids sur les boutiques et magasins juifs. Cette nuit-là a vu le meurtre de 91 Juifs, l'arrestation de 30 000 autres et la destruction de 267 synagogues.

Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Les Juifs de Pologne ont été contraints de vivre dans des zones spécifiques appelées ghettos, où ils ont été très mal traités et beaucoup d'entre eux ont été tués.

Au début des années 1940, les nazis ont eu l'idée de camps d'extermination, qu'ils ont appelés la "solution finale", pour se débarrasser de la population juive d'Europe.

À la fin de 1941, les nazis avaient établi le premier camp d'extermination en Pologne, sous le nom de Chelmno. Six camps d'extermination ont également été installés dans la Pologne contrôlée par les nazis, dont le plus grand était Auschwitz-Birkenau. Avec d'autres camps en Biélorussie, en Serbie, en Ukraine et en Croatie, des centaines de milliers de personnes ont été tuées.

Qui a été tué ou persécuté pendant l'Holocauste ?

Les victimes de l'Holocauste comprenaient des Juifs, des Tziganes, des Slaves, en particulier en Union soviétique, en Pologne et en Yougoslavie, des personnes handicapées, des homosexuels, des Témoins de Jéhovah, des Noirs ainsi que des opposants politiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Nuit de verre brisé a été témoin du meurtre de 91 Juifs, de l'arrestation de 30 000 autres et de la destruction de 267 synagogues

Alors que les soldats, combattant l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, traversaient les territoires contrôlés par les nazis, ils ont commencé à découvrir les camps.

Lorsqu'il est devenu clair que les nazis seraient vaincus dans la guerre, ils ont dissimulé les preuves de leurs crimes en détruisant les camps. Ils ont également forcé les prisonniers survivants à retourner, à pied, dans les camps de concentration en Allemagne. Naturellement, de nombreux prisonniers ont perdu la vie au cours de ces marches ardues.

Mais les nazis n'ont pas pu cacher les preuves de leurs atrocités, et le monde n'a pas tardé à apprendre l'Holocauste.

Le camp de Majdanek a été le premier camp à être libéré, à l'été 1944. Ceux qui sont entrés dans les camps pour libérer les prisonniers ont raconté les scènes horribles qui les ont surpris.

Il est choquant de constater que beaucoup de ceux qui ont été libérés des camps de concentration sont morts des suites des maladies qu'ils ont contractées et des mauvais traitements qu'ils ont subis.

Même après la fin de la guerre, beaucoup d'entre eux sont sortis pour affronter une vie très difficile ; Les survivants de l'Holocauste ont trouvé des étrangers chez eux, et certains d'entre eux n'ont pas trouvé de logement ; D'autres pays n'ont pas accueilli autant de réfugiés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La célèbre porte d'Auschwitz, où la phrase "Le travail vous libère" est écrite en allemand

Les nazis ont-ils été punis pour l'Holocauste ?

Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le génocide serait criminalisé en vertu du droit international.

Parce qu'Adolf Hitler s'est suicidé avant la fin de la guerre, il n'a pas pu être traduit en justice.

Au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de personnalités nazies ayant commis des crimes contre l'humanité ont été poursuivies.

En juillet 2015, un tribunal allemand a condamné Oskar Groening, 94 ans, qui travaillait comme gardien à Auschwitz, pour ses crimes. Mais de nombreux nazis ont disparu après la guerre ou sont morts avant que leurs crimes ne soient découverts.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Prisonniers du camp de Dachau en accueillant les soldats américains venus les libérer

Pourquoi commémorons-nous l'Holocauste?

Malheureusement, l'Holocauste n'est pas le seul génocide de l'histoire humaine ; des millions de personnes ont été tuées au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie et au Darfour, sur la base de leur appartenance ethnique.

Les habitants du Royaume-Uni commémorent l'Holocauste le 27 janvier de chaque année.

Ce jour coïncide avec la date de la libération d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration nazi, en 1945 par des soldats soviétiques.

La commémoration de l'Holocauste est une occasion de se souvenir des millions de victimes du génocide dans le monde. Il vise à souligner l'importance de la tolérance avec les croyances des autres, et non de les exclure.